В Орловской области сбитые беспилотники повредили энергетическую инфраструктуру и оставили без электричества несколько домов

Tекст: Денис Тельманов

«На территории Глазуновского и Свердловского районов во время их обезвреживания были повреждены объекты энергетической инфраструктуры», – написал Клычков в своем Telegram-канале.

По его словам, падение беспилотника привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений.

Ранее сообщалось, что киевский режим попытался провести террористическую атаку с помощью беспилотника самолетного типа в Белгородской области.

До этого Минобороны сообщало об уничтоженном украинском дроне в Белгородской области вечером 30 апреля.



