На 1 мая 1886 года была назначена всеобщая забастовка, которую предлагалось не прекращать, пока правительство не примет восьмичасовой рабочий день. Ответ был прост – рабочих начали бить.2 комментария
В Орловской области сбитые беспилотники повредили энергетическую инфраструктуру
В Орловской области сбитые беспилотники повредили энергетическую инфраструктуру и оставили без электричества несколько домов
Сбитые украинские беспилотники, которые пытались атаковать объекты на территории Орловской области, при обезвреживании поврелили энергетическую инфраструктуру в нескольких районах, сообщил губернатор Андрей Клычков.
«На территории Глазуновского и Свердловского районов во время их обезвреживания были повреждены объекты энергетической инфраструктуры», – написал Клычков в своем Telegram-канале.
По его словам, падение беспилотника привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений.
Ранее сообщалось, что киевский режим попытался провести террористическую атаку с помощью беспилотника самолетного типа в Белгородской области.
До этого Минобороны сообщало об уничтоженном украинском дроне в Белгородской области вечером 30 апреля.