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    1 мая 2024, 16:10 • Новости дня

    В Белгородской области уничтожили украинский дрон

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим попытался провести террористическую атаку с помощью беспилотника самолетного типа в Белгородской области, сообщило Минобороны России.

    Около 15.30 мск дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон над территорией региона, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    До этого Минобороны сообщало об уничтоженном украинском дроне в Белгородской области вечером 30 апреля.

    30 апреля 2024, 17:55 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил неразорвавшиеся суббоеприпасы от ракет ATACMS в Крыму

    Военный эксперт Леонков: При длительном хранении ракет в кассетной модификации суббоеприпасы становятся малоэффективными

    Военный эксперт объяснил неразорвавшиеся суббоеприпасы от ракет ATACMS в Крыму

    Tекст: Алёна Задорожная

    США передали Украине кассетную модификацию ракет ATACMS. Однако из-за того, что боеприпасы длительное время лежали на складе, суббоеприпасы дают сбой. При этом, если они не разорвались на земле, то фактически становятся минами, пояснил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в Крыму предупредили об опасности несдетонировавших суббоеприпасов американских ракет ATACMS.

    «У ракет ATACMS есть кассетная модификация. В этом случае боеприпас несет внутри себя отдельные компоненты со взрывчатым веществом – суббоеприпасы. И иногда эти компоненты падают на землю, не разорвавшись», – объяснил военных эксперт Алексей Леонков.

    По его словам, в данном случае такое большое число несдетонировавших суббоеприпасов объясняется тем, что ракеты, переданные Украине, было предоставлены со складов длительного хранения. «Как показывает практика, при длительном хранении кассетных боеприпасов их начинка становится малоэффективной», – продолжил спикер.

    «Однако сами суббоеприпасы, лежащие на земле, представляют серьезную угрозу, потому что фактически становятся минами. К ним нельзя даже прикасаться. В случае обнаружения такой «находки» необходимо вызывать саперов, которые либо обезвредят ее на месте при помощи специального колпака, либо каким-то образом перенесут ее на безопасное расстояние», – говорит специалист.

    Леонков уверен: за атакой ВСУ на Крымский полуостров вновь не последует никакой осуждающей реакции со стороны Запада. «Когда ракеты ATACMS передавались Украине, американцы сразу заявили, что использовать их можно только по украинским территориям. Но ведь те же Штаты отказываются признавать Крым частью России. Так что в их логике действия Киева можно только поощрить», – пояснил он.

    Резюмируя, Леонков подчеркнул – атака преследовала две цели. «Первая – запугать россиян. Вторая – посеять в головах наших граждан недоверие к действиям гражданских и военных властей страны», – заключил собеседник.  

    В Симферопольском районе Крымского полуострова остались несдетонировавшие суббоеприпасы американских ракет ATACMS, предупредил ранее глава региона Сергей Аксенов. Эти компоненты ракет находят в селе Донском и его окрестностях, отметил Аксенов в своем Telegram-канале. Тем, кто их обнаружил, не следует приближаться к ним, поднимать. Необходимо вызывать сотрудников МЧС и МВД.

    Напомним, ночью украинские военные ударили по Крыму ракетами ATACMS. Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, украинские боевики применили несколько баллистических ракет ATACMS для удара по Крыму – перед атакой на полуострове была объявлена тревога, перекрывался Крымский мост. Российская система ПВО отработала над Джанкоем и Симферополем, отразив все ракеты ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД допускала, что США тайно передали Украине партию из более чем ста дальнобойных ракет ATACMS, чтобы ВСУ вновь попытались нанести удары вглубь территории России.

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    30 апреля 2024, 16:24 • Новости дня
    Бывший американский разведчик рассказал о страхе США перед Россией

    Бывший американский разведчик: США хранят оружие в Польше, боясь его уничтожения на Украине

    Бывший американский разведчик рассказал о страхе США перед Россией
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    США держат технику на польской границе, опасаясь, что она будет уничтожена российскими войсками, как только пересечет границу с Украиной, заявил экс-разведчик американских ВС Скотт Риттер.

    В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он отметил, что США на «собственном горьком опыте убедились, что как только она (техника) пересекает границу, русские ее взрывают», передает РИА «Новости».

    Поэтому Вашингтон боится посылать свои ударные ракеты, артиллерийские снаряды и новые бронемашины Киеву, заявил он. Риттер подчеркнул, что Россия сейчас так доминирует на поле боя, что там не уцелело бы даже «бесконечное» количество переданной Киеву военной техники.

    Ранее Риттер заявил, что Россия может уничтожить армии НАТО.

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    30 апреля 2024, 20:45 • Новости дня
    BI: Ошибка ВСУ помогла России продвинуться у Очеретино

    Business Insider: Ошибка ВСУ помогла России продвинуться у Очеретино

    BI: Ошибка ВСУ помогла России продвинуться у Очеретино
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    ВСУ допустили ошибку, которая позволила российским войскам провести успешное наступление у Очеретино, пишет Business Insider (BI).

    По данным BI, украинские войска совершили оплошность при ротации элитной 47-й механизированной бригады Украины и 115-й механизированной бригады в районе Очеретино, что позволило ВС России продвинуться вперед и взять под контроль большую часть населенного пункта, передает РИА «Новости».

    Ранее пленный ВСУ рассказал об обмане командования в Очеретино.

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    30 апреля 2024, 17:47 • Новости дня
    Столтенберг призвал изменить механизмы помощи Украине

    Столтенберг призвал изменить механизмы помощи Украине из-за неудач

    Столтенберг призвал изменить механизмы помощи Украине
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Североатлантическому альянсу необходимо изменить механизмы оказания помощи Киеву из-за допущенных ранее провалов, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

    По словам Столтенберга, НАТО нужна более надежная институциональная основа, чтобы обеспечить «предсказуемость, большую подотчетность и равномерное разделение бремени», передает ТАСС.

    Крупнейшими провалами в вопросе поддержки Украины он назвал большую задержку в одобрении Конгрессом США нового пакета помощи и невыполнение обещаний европейскими членами НАТО относительно объемов поставок снарядов.

    Столтенберг считает, что эти факторы пошатнули доверие Киева и стали главной причиной текущих неудач ВСУ на поле боя.

    Ранее НАТО увидело на фронте «последствия невыполнения обещаний» по поставкам оружия Киеву.

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    1 мая 2024, 07:58 • Новости дня
    Яркую вспышку «без взрывов» заметили над Украиной
    Яркую вспышку «без взрывов» заметили над Украиной
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В ночь на среду жители нескольких регионов Украины видели в небе яркую вспышку «без взрывов», украинские СМИ считают ее «космическим явлением».

    Украинские СМИ сообщают, что «яркая вспышка» над Днепропетровской и Харьковской областями «была без взрывов». Ее также видели жители Полтавской и Сумской областей и «вероятно, ряда других» регионов страны. Официальной информации пока не поступало. СМИ предположили, что речь идет о метеоре или «другом космическом явлении», передает РИА «Новости».

    В апреле 2023 года в небе над Киевом также была замечена яркая вспышка, неизвестный объект был виден падающим с неба, а затем раздался звук взрыва.

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    1 мая 2024, 02:18 • Новости дня
    Захарова резко высказалась о заявлении польского министра об украинцах

    Захарова резко высказалась о призыве Польши к ЕС выдать Киеву украинцев призывного возраста

    Захарова резко высказалась о заявлении польского министра об украинцах
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала призыв Варшавы к ЕС выдать Киеву украинских граждан призывного возраста.

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал ЕС выдать Киеву украинцев призывного возраста. Он сообщил, что Украина и ЕС ведут переговоры по данному вопросу, передает РИА «Новости».

    «Какие же редкостные мрази, – заявила Захарова в Telegram. – Готовы провернуть в коррупционно-политической мясорубке последнего украинца».

    Напомним, Косиняк-Камыш заявил, что польские власти готовы содействовать Украине в возвращении на родину украинских граждан призывного возраста. Он предупредил, что граждане Украины призывного возраста не смогут продлить право на пребывание в республике при отсутствии паспорта. В МИД Украины подтвердили информацию о распоряжении не оказывать консульские услуги военнообязанным гражданам за рубежом.

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    1 мая 2024, 07:42 • Новости дня
    Трофейный танк Abrams доставили на выставку на Поклонной горе

    Захваченный российскими войсками в ходе СВО танк M1 Abrams доставлен на выставку трофейной техники на Поклонной горе

    Трофейный танк Abrams доставили на выставку на Поклонной горе
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    На выставку трофейной техники у музея Победы на Поклонной горе доставлены американские танк M1 Abrams и штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle, сообщило Минобороны России.

    И танк, и штурмовую инженерную машину российские войска захватили у Бердычей на Авдеевском направлении. Выставка начинает работу 1 мая, она будет продолжаться в течение месяца, передает РИА «Новости».

    Напомним, военкор Евгений Поддубный считает, что выставка трофейной техники в Москве очень нервирует НАТО, поскольку демонстрирует уязвимость западного оружия.

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    1 мая 2024, 05:24 • Новости дня
    Украина отказалась платить пенсии почти 300 тыс. переселенцев

    Пенсионный фонд Украины объявил о прекращении выплат почти 300 тыс. переселенцев

    Украина отказалась платить пенсии почти 300 тыс. переселенцев
    @ Nariman El-Mofty/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Почти 300 тыс. переселенцев перестанут получать пенсии, так как не прошли физическую идентификацию, сообщил Пенсионный фонд Украины.

    Пенсионный фонд сообщил, что среди «внутренне перемещенных лиц», которые получили соответствующий статус до 24 февраля 2022 года, физическую идентификацию прошли 228,4 тыс. пенсионеров. Физическую идентификацию не прошли 299,4 тыс. человек, им выплачивать пенсии не будут, передает ТАСС.

    В январе вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук сообщила о решении Киева отменить выплаты на проживание ряду категорий лиц, внутренне перемещенных, в связи с требованиями Запада.


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    30 апреля 2024, 19:43 • Новости дня
    Маск предрек «бесконечную войну» из-за соглашения между США и Украиной
    Маск предрек «бесконечную войну» из-за соглашения между США и Украиной
    @ IMAGO/Jeffrey Mayer/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возможное соглашение между Киевом и Вашингтоном повлечет «бесконечную войну», заявил американский предприниматель Илон Маск.

    Комментируя в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) публикацию по теме соглашения между США и Украиной, Маск написал: «Бесконечная война». Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и США разрабатывают двустороннее соглашение о безопасности на десять лет вперед.

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    1 мая 2024, 10:59 • Новости дня
    Украинцы высмеяли свой МИД из-за сгенерированного ИИ спикера
    Украинцы высмеяли свой МИД из-за сгенерированного ИИ спикера
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Украины презентовало нового спикера Викторию, созданную с помощью искусственного интеллекта, чем вызвало шквал насмешек в свой адрес со стороны украинцев.

    Общество не оценило нововведение и обрушилось с критикой на украинское дипведомство, передает RT.

    «Когда наш артист в свой лондонский дворец сбежит, тоже, наверно, вместо себя какой-нибудь искусственный интеллект оставит», – написал один из пользователей.

    «Украинцы закончились? Остались зимбабвийцы только?», – прокомментировал другой.

    Тем временем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подобное использование ИИ – «не прихоть, а требование военного времени».

    Ранее украинского дипломата высмеяли из-за обиды на Шольца.

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    30 апреля 2024, 19:56 • Новости дня
    Глава Пентагона заявил, что Украина сама примет решение по переговорам с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина самостоятельно примет решение о том, когда начинать переговоры с Россией и на какие условия соглашаться, заявил министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса.

    «От самой Украины зависит, когда это произойдет. И на что она решит соглашаться или не соглашаться», – сказал он, комментируя перспективы переговоров Киева и Москвы, передает ТАСС.

    Говоря о том, на каких задачах, по его мнению, необходимо сфокусироваться ВСУ, Остин заявил, что Киеву необходимо «оказать дополнительное давление на Крым», фактически призвав к расширению ударов по полуострову.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду на то, что Россия «продемонстрирует готовность к искренним переговорам» по Украине «в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова указала Блинкену на «маниакальное» стремление США заменить международное право западным «миропорядком».

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    1 мая 2024, 05:52 • Новости дня
    У Пентагона возникли трудности с поставщиками оружия

    У Пентагона возникли трудности с поставщиками при заключении контрактов для восполнения запасов передаваемого ВСУ оружия

    У Пентагона возникли трудности с поставщиками оружия
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Поставщики не хотят заключать с Пентагоном долгосрочные соглашения на поставки по фиксированным ценам оружия для пополнения американских запасов после помощи Украине, говорится в докладе контрольно-бюджетного управления страны.

    В докладе сказано, что Пентагон работает над заключением многолетних контрактов «на закупку для замещения пяти типов вооружений, поставляемых Украине». Однако ряд поставщиков «неохотно» идет с Пентагоном на «долгосрочные соглашения, которые фиксируют конкретные цены на несколько лет», передает РИА «Новости».

    На конец 2023 года у Пентагона было обязательств более чем на 18 млрд долларов в рамках восполнения вооружений на складах. Кроме того, отмечается, что вскрылось множество проблем «в цепочке поставок, связанных с заменой оружия». В частности, речь идет о слишком долгих поставках, «устаревании запчастей и ограничениях поставщиков».

    Напомним, в США принят закон о военной помощи Киеву на 61 млрд долларов.

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    1 мая 2024, 11:47 • Новости дня
    Маск: Украине нужно было соглашаться на сделку с Россией в Стамбуле
    Маск: Украине нужно было соглашаться на сделку с Россией в Стамбуле
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что Киеву и его западным союзникам нужно было пойти на сделку с Россией в ходе переговоров в Турции в 2022 году.

    Эту точку зрения Маск высказал, комментируя публикацию американского миллиардера Дэвида Сакса о том, что появляется все больше подтверждений тому, что конфликт на Украине мог завершиться еще в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле, передает РИА «Новости».

    По словам Сакса, тогда Киев мог бы сохранить свою территорию, согласившись на нейтралитет, но администрация президента США Джо Байдена сорвала эту сделку, хотя сейчас делает вид, что ее «давняя» позиция – это урегулирование путем переговоров.

    Маск также согласился со словами Сакса о том, что на фоне помощи Украине США начали испытывать острую нехватку боеприпасов.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что причиной срыва стамбульских соглашений стало давление Лондона.

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    30 апреля 2024, 19:33 • Новости дня
    В Раде заявили о подготовке в Польше отрядов ВСУ из уехавших украинцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Польше организовали подготовку подразделений из выехавших с Украины мужчин, которые впоследствии присоединятся к Вооруженным силам Украины (ВСУ), заявил депутат Верховной рады Юрий Камельчук.

    Некоторые из покинувших страну украинцев готовы служить, но при этом хотели бы пройти обучение в хороших условиях за границей, рассказал Камельчук, передает РИА «Новости».

    По его словам, «по инициативе определенного руководства морпехов» в Польше на отдельных базах готовятся небольшие подразделения из уехавших украинцев, которые впоследствии будут приезжать на Украину. «Пока что речь идет не о тысячах, но о сотнях», – добавил он.

    Ранее Словакия зафиксировала рост нелегальной миграции с Украины на фоне мобилизации.

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    30 апреля 2024, 23:41 • Новости дня
    Полиция в Киеве задержала агрессивного мужчину с мечом и винтовкой

    Tекст: Антон Антонов

    Задержан мужчина, который угрожал прохожему винтовкой, а правоохранителей встретил с мечом в руках, сообщила патрульная полиция Киева.

    Полиция сообщила, что, по словам заявителя, агрессивный мужчина «угрожал ему предметом, похожим на оружие». Когда полицейские прибыли домой к подозреваемому, дверь им «открыл гражданин, который агрессивно вел себя и держал в руках меч». Мужчина был задержан. Выяснилось, что «он спрятал винтовку, которой угрожал заявителю, в коридоре», передает РИА «Новости».

    Во вторник в Лондоне при нападении мужчины с мечом, напоминающим самурайский, в британской столице погиб 13-летний подросток.

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