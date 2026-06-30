Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?0 комментариев
Бастрыкин инициировал дело против председателя суда в Кемеровской области
Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил представление в Высшую квалификационную коллегию судей для возбуждения дела на председателя Анжеро-Судженского городского суда Елену Степанцову, подозреваемую в хищении более 2 млн рублей.
«Председателем Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкиным А. И. в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации направлено представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Анжеро-Судженского городского суда Кемеровской области Елены Степанцовой о совершении двух эпизодов мошенничества при получении выплат», – сообщили в СК, передает ТАСС.
Следователи полагают, что в период с 2018 по 2021 год руководитель суда воспользовалась служебным положением для обогащения. Женщина вместе с соучастником сфабриковала основания, позволяющие ее бабушке претендовать на жилищную субсидию. Проведя фиктивную сделку купли-продажи квартиры, подозреваемая присвоила 1,2 млн рублей из бюджета.
Позже аналогичная схема была реализована для получения выплаты на приобретение недвижимости дядей судьи. Ущерб государству от этого эпизода превысил 1 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Следственный комитет начал уголовное преследование заместителя председателя Ленинского райсуда Курска Ольги Петровой из-за взятки. В марте глава ведомства Александр Бастрыкин возбудил дело о мошенничестве в отношении отставного судьи Тверского областного суда Владимира Колпикова.