Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.
Бастрыкин возбудил дело против экс-судьи Тверского облсуда
По решению главы СК Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении находящегося в отставке судьи Тверского областного суда Владимира Колпикова, сообщили в ведомстве.
Председатель СК Бастрыкин с согласия Высшей квалификационной коллегии судей возбудил дело против Колпикова, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Бывшему судье инкриминируют хищение чужого имущества с использованием служебного положения.
В начале февраля Бастрыкин направлял представление о возбуждении уголовного дела против Колпикова по факту мошенничества на 10 млн рублей. Высшая квалификационная коллегия судей по этому представлению согласилась привлечь Колпикова по делу о мошенничестве.