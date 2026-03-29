Зеленский обвинил производителей дронов в тайных сделках за рубежом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские производители беспилотников продавали дроны третьим странам, минуя государство, передает Lenta.Ru со ссылкой на «Интерфакс-Украина». Зеленский отметил, что ему известно о примерно 10 заводах, построенных за пределами страны, чтобы, как выразился политик, «не дай бог, ничего не потерять». Зеленский добавил: «Я считаю, что они потеряют».

Глава государства сообщил, что украинские компании не только выводили производство дронов за границу, но и тайно продавали их другим странам. Один из производителей, по его словам, реализовал тысячу дронов-перехватчиков на сумму 3,5 млн долларов, несмотря на имеющийся контракт с властями Украины на 300 млн долларов.

Зеленский также подверг критике обращения оружейных компаний с просьбами снять ограничения на экспорт продукции с Украины. Он подчеркнул, что такие действия производителей идут вразрез с интересами государства и подрывают доверие к ним со стороны властей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы ракет-перехватчиков у американских военных истощаются из-за активного применения на Ближнем Востоке. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможных сложностях с получением ракет из-за нужд США в операции против Ирана.


