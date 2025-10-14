Новейший российский радиолокатор для спутников испытали на самолете

В РКС провели летные испытания радиолокатора для спутников «Кондор-ФКА»

Tекст: Мария Иванова

Холдинг «Российские космические системы» (РКС), входящий в Роскосмос, успешно испытал на самолете новый радиолокатор Х-диапазона, который станет основой для будущих спутников-радаров, передает ТАСС.

Заместитель генконструктора РКС Александр Мордвинов заявил: «Мы спроектировали макет радиолокатора, проверили работоспособность его ключевых компонентов и успешно провели летные испытания на самолетном носителе».

Он подчеркнул, что все электронные модули и программное обеспечение были созданы в РКС.

Испытания подтвердили высокие характеристики приборов, заложив промышленную технологию производства космических радиолокационных комплексов. Новый радиолокатор основан на активной фазированной антенной решетке, все его части разработаны инженерами РКС. Сейчас на орбите работают два спутника «Кондор-ФКА», а третий аппарат массой 1050 килограммов запланирован к запуску в 2026 году.

«Кондоры-ФКА» могут наблюдать Землю круглосуточно и при любой погоде, проникая сквозь облака, что делает их незаменимыми для мониторинга. Эти спутники используются для составления точных карт ледовой обстановки. Это позволяет эффективно прокладывать маршруты судов по Северному морскому пути даже в условиях полярной ночи.

