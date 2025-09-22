  • Новость часаПутин объявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Антироссийские меры MI5 и MI6 доказывают кризис британских спецслужб
    Еврокомиссия захотела ограничить туризм в России
    Макрон назвал поставки российской нефти «второстепенной проблемой»
    Вдова Чарли Кирка простила убийцу мужа
    Путин поручил отслеживать усиление компонентов ПРО США в космосе
    Путин: Россия хочет сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ
    Примаков заявил о превращении шахмат в народную дипломатию
    МИД: России известны виновные в атаке дронов ВСУ на Форос в Крыму
    Эксперт: Признание Палестины вызывает глубокий раскол в Израиле
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что мешает решать проблему миграции

    Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как трусость и жадность Европы создали миф о русской угрозе на 500 лет

    Поскольку без опеки США иных способов внешнеполитического существования, кроме борьбы с Россией, в Европе изобрести не в состоянии, они обращаются к испытанным методам – мифу о «российской угрозе», который присутствует в европейском общественном сознании с конца XV века.

    12 комментариев
    Никита Миронов Никита Миронов Армии НАТО нуждаются в защите

    Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.

    7 комментариев
    22 сентября 2025, 15:56 • Новости дня

    Путин поручил отслеживать усиление компонентов ПРО США в космосе

    Путин потребовал контроля за планами США разместить ПРО в космосе

    Путин поручил отслеживать усиление компонентов ПРО США в космосе
    @ Александр Казаков/ТАСС

    На совещании с Совбезом РФ президент России уделил внимание подготовке США к размещению средств перехвата в космосе.

    Поручение российских ведомствам следить за наращиванием компонентов системы противоракетной обороны США дал президент Владимир Путин, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул важность контроля над деятельностью США по размещению средств перехвата, особенно в контексте стратегических наступательных вооружений.

    Путин заявил: «Прошу профильные ведомства продолжить тщательно отслеживать соответствующую деятельность американской стороны. Прежде всего применительно к арсеналу СНВ. Особое внимание надо также уделить планам наращивания стратегических компонентов системы противоракетной обороны США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе».

    Президент отметил, что реализация подобных планов способна свести на нет усилия России по поддержанию существующего баланса в сфере стратегических наступательных вооружений. Он подчеркнул, что действия США могут привести к дестабилизации ситуации и необходимости пересмотра подходов к обеспечению безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал космических сил Майкл Гетлейн заявил об окончании разработки проекта воздушно-космической противоракетной обороны «Золотой купол» по инициативе президента США Дональда Трампа. Космическое агентство США (SDA) вывело на орбиту первую группу из 21 спутника системы Proliferated Warfighter Space Architecture для усиления предупреждения о ракетных угрозах и обеспечения быстрой передачи данных.

    21 сентября 2025, 21:51 • Новости дня
    Sohu: Россия ответила Японии на развертывание американских ракет у Курил

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона в ответ на развертывание в Японии американских комплексов средней дальности Typhon незамедлительно перебросила на Курилы ракетный комплекс «Бастион», пишет Sohu.

    Москва перебросила на Курилы ракетный комплекс «Бастион» и истребители, ранее дислоцированные в Арктике, пишет Sohu, передает «Газета.Ru».

    Кроме того, Тихоокеанский флот был приведен в полную боевую готовность, а его подводные лодки провели пуски крылатых ракет в Охотском море.

    По мнению портала, эти действия Москвы демонстрируют принцип «око за око» в международных отношениях. По их мнению, действия президента России Владимира Путина стали предупреждением относительно возможных последствий дальнейшей милитаризации региона.

    В августе сообщалось, что в ходе учений на японской территории впервые развернут американские ракетные комплексы средней дальности Typhon на базе Ивакуни.

    После этого на учениях в сентябре Тихоокеанский флот поразил комплексом «Бастион» поразил морскую цель у Курил.

    Также «Бастионы» нанесли удар «Ониксами» на учениях в Арктике.

    Комментарии (5)
    22 сентября 2025, 04:00 • Новости дня
    WSJ заявила о новой БПЛА-стратегии ВС России
    WSJ заявила о новой БПЛА-стратегии ВС России
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Новая технология беспилотников позволила Москве угрожать потенциальным целям на расстоянии до 20 миль (32 км) от линии фронта, пишет WSJ.

    Эта технология, называемая в ВС России дроны типа «матка» позволяют значительно увеличить дальность поражения целей.

    «Украинские военные заявили, что в последние месяцы российские силы начали применять новую тактику: тяжелые беспилотники типа «матка» вылетают далеко за линию контроля и выпускают более мелкие взрывоопасные дроны, которые затем атакуют украинскую технику», – цитирует «Газета.Ru» материал Wall Street Journal (WSJ).

    Там уточняется, что дрон-матка служит еще и ретрансляционной антенной, что позволяет поддерживать связь дронов с пилотами.

    Эти дроны ВС России точнее бьют по целям и работают на расстоянии до 30 км от линии фронта, отметила газета WSJ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в марте 2024 года в зоне СВО заметили российский дрон-матку, работающий как ретранслятор. В воздухе «матка» работает как ретранслятор для других аппаратов, таким образом существенно возрастает дальность действия дронов-камикадзе.

    Лазерный комплекс для уничтожения дронов LazerBuzz решили испытать в зоне СВО.

    Комментарии (2)
    21 сентября 2025, 16:48 • Видео
    Запад вернет «ухилянтов» на Украину

    В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин объявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года
    Путин объявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова после 5 февраля следующего года продолжать в течение года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил президент Владимир Путин на заседании с членами Совета безопасности.

    По словам президента, дальнейшие решения о сохранении добровольных самоограничений будут приниматься на основе анализа складывающейся обстановки.

    «Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ. В дальнейшем на основе анализа обстановки нами будет приниматься определенное решение о последующем сохранении указанных добровольных самоограничений», – сказал он, сообщает Telegram-канал Кремля.

    Путин подчеркнул, что эта мера будет жизнеспособной только при условии аналогичных действий со стороны США. Он отметил, что Вашингтон не должен предпринимать шагов, которые могут подорвать или нарушить существующее соотношение сдерживающих потенциалов между двумя странами.

    Ранее Путин на совещании заявил о росте новых стратегических рисков в мире.

    В августе Путин допустил новые договоренности с США по СНВ после переговоров по Украине.

    Комментарии (4)
    22 сентября 2025, 03:45 • Новости дня
    Лазерную систему дистанционного разминирования испытали в зоне СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    В зоне спецоперации лазерная система дистанционного разминирования (проект «Посох») прошла успешные испытания, сообщили в компании-разработчике LazerBuzz.

    «Лазерная система дистанционного разминирования в рамках проекта «Посох» прошла успешную апробацию в зоне спецоперации. Мы подтвердили заявленные характеристики и получили положительное заключение Минобороны России», –  цитирует разработчика ТАСС.

    В LazerBuzz уточнили, что в настоящее время ведется поиск массовых производителей мобильных подвижных средств, роботизированных тележек и мобильных шасси для установки лазерной системы на подвижные комплексы.

    По словам разработчика, изделие на финальной стадии доработки, после которой отправится в зону СВО для выполнения задач.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лазерный комплекс для уничтожения дронов LazerBuzz решили испытать в зоне СВО.

    Комплект обмундирования «Новатор» от концерна «Калашников» успешно прошел испытания в зоне спецоперации, показав высокие защитные и терморегуляционные свойства.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 05:00 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по цехам сборки БПЛА ВСУ в Борисполе

    Tекст: Ирма Каплан

    В Борисполе в Киевской области Украины удары нанесены по цехам сборки БПЛА, по складам, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    «Борисполь под атакой... Известно, что прилетело в цех по сборке БПЛА, в тренировочную базу и по складам», – рассказал он РИА «Новости».

     Лебедев уточнил, что удары шли сериями, слышится детонация.

    В ночь на понедельник в Киеве и семи областях Украины была объявлена воздушная  тревога.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Полтавской военной администрации Владимир Когут сообщил о повреждении некоего предприятия около Полтавы и возгорании на его территории.

    Днем ранее в восточном пригороде Полтавы был атакован крупный военный объект с разветвленной инфраструктурой, где были замечены истребители F-16, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 10:59 • Новости дня
    «Рособоронэкспорт» решил показать танк Т-90МС в Сербии

    «Рособоронэкспорт» решил показать танк Т-90МС и новейшее стрелковое оружие в Сербии

    Tекст: Мария Иванова

    Российская экспозиция на «Партнер-2025» в Белграде включает танк Т-90МС, современные стрелковые системы и новейшие комплексы противовоздушной обороны.

    Россия представит на международной выставке вооружения и военной техники «Партнер-2025» в Белграде ряд новинок, включая обновленный танк Т-90МС, противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ» с дистанционным управлением и последние модели стрелкового оружия, передает ТАСС.

    Среди экспонатов – автомат АК-15, ручные пулеметы РПЛ-7 и РПЛ-20, снайперская винтовка Чукавина, а также боевой модуль «Бережок». Для военно-воздушных сил планируется продемонстрировать модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М и легкий тактический самолет пятого поколения Checkmate.

    Главными экспонатами стенда станут разработки предприятий Ростеха – военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, боевой вертолет Ми-28НЭ и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М». Посетителям также покажут зенитный ракетный комплекс «Тор-М2КМ» от концерна ВКО «Алмаз-Антей».

    «Представленные зенитные комплексы успешно доказали свои характеристики в реальных условиях при противодействии крылатым и баллистическим ракетам, реактивным снарядам систем залпового огня, а также БПЛА различного размера», – сообщили в компании. Отмечается, что системы могут интегрироваться в национальную ПВО и обеспечивать защиту важных объектов.

    Для противодействия беспилотникам и высокоточному оружию Россия предложит посетителям выставки современные средства радиоэлектронного подавления, такие как модули «Поле-21Э», автоматизированная станция Р-330Ж и изделие РБ-504П-Э. Кроме того, будут представлены разведывательные БПЛА и барражирующие боеприпасы «Ланцет-Э» и «Куб-2Э».

    Глава Рособоронэкспорта Александр Михеев подчеркнул, что компания традиционно участвует в выставке и с гордостью демонстрирует новейшие разработки российской оборонной промышленности, учитывающие опыт современных военных конфликтов. Он заверил, что Россия готова всесторонне поддерживать Сербию в вопросах укрепления суверенитета и независимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Уралвагонзавод» предложил зарубежным партнерам модернизированный танк Т-90МС.

    Ранее компания решила продемонстрировать новые разработки на выставке MILEX 2025 в Минске.

    Между тем правительство России одобрило участие страны в выставке «Экспо-2027» в Белграде.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 14:25 • Новости дня
    Песков сообщил о предстоящих важных заявлениях Путина на Совбезе

    Песков: Путин собирался сделать важные заявления на оперативном совещании Совбеза

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами Совбеза в середине дня, где ожидаются значимые заявления, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Ожидается, что президент России Владимир Путин выступит с важными заявлениями на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности страны, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что встреча пройдет после 14.00–14.30 по московскому времени. Песков подчеркнул: «В середине дня, где-то после 14.00–14.30, мы ожидаем, что президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза.

    Это будет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, мы ожидаем важное заявление президента Путина». Детали повестки заседания не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел совещание с Совбезом по вопросам отношений с отдельными странами СНГ.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 14:54 • Новости дня
    Путин заявил о росте новых стратегических рисков в мире

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности, что ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться.

    «Хотел бы начать сегодня с вопроса, который имеет исключительно важное, принципиальное значение для защиты наших национальных интересов, суверенитета России, для обеспечения международной безопасности в целом, без всякого преувеличения. Имею в виду ситуацию в сфере стратегической стабильности. Она, к сожалению, продолжает деградировать», – заявил президент, передает ТАСС.

    В ходе совещания также ожидается обсуждение вопросов миграционной политики, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Путин планирует сделать ряд важных заявлений по итогам встречи.

    Ранее Песков рассказал о графике Путина на ближайшие недели.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 06:14 • Новости дня
    АПЛ «Архангельск» поразила условного противника ракетой «Оникс»

    Северный флот провел успешный пуск «Оникса» с подлодки «Архангельск»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Атомная подводная лодка «Архангельск» Северного флота успешно выполнила пуск крылатой ракеты «Оникс» по морской мишени на расстоянии около 200 километров, сообщили в пресс-службе флота.

    Новейшая атомная подводная лодка «Архангельск» из состава Северного флота произвела успешный пуск крылатой ракеты «Оникс» по морской мишени в Баренцевом море, передает ТАСС. Стрельба проходила в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. Пуск был выполнен из подводного положения, а цель – мишень, имитирующая надводный корабль условного противника на расстоянии около 200 километров – была поражена прямым попаданием.

    В пресс-службе Северного флота уточнили, что район проведения ракетной стрельбы заранее закрыли для гражданского судоходства и авиации. Безопасность обеспечивали корабли Кольской флотилии разнородных сил.

    «Командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов отметил, что в ходе подготовки и проведения стрельбы экипаж проявил профессионализм и морскую выучку», – сообщили в пресс-службе флота.

    АПЛ «Архангельск» построена по проекту 885М «Ясень-М», который разработан в бюро «Малахит». Лодка была заложена в 2015 году, спущена на воду в ноябре 2023 года и принята в состав ВМФ России в декабре 2024 года. Главным вооружением субмарины являются крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр-ПЛ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Николай Патрушев заявил, что российские атомные подводные лодки способны «охладить пыл» Запада. Северный флот стал важнейшей военно-морской опорой страны. Атомная подводная лодка «Архангельск» провела успешные стрельбы крылатыми ракетами «Калибр».

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин: Россия хочет сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия считает оправданным попытаться сохранить статус-кво, который сложился благодаря Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после его истечения, заявил президент России Владимир Путин на совещании с Советом безопасности.

    По словам Путина, «чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, считаем оправданным попытаться сохранить на нынешнем достаточно турбулентном этапе сложившийся благодаря ДСНВ статус-кво», передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля следующего года продолжать в течение года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 15:28 • Новости дня
    Путин заявил о разрушении контроля над вооружениями между Россией и США

    Путин сообщил о демонтаже системы контроля над вооружениями с США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил, что система контроля над вооружениями между Россией и США фактически была полностью демонтирована, что существенно влияет на международную безопасность.

    Система российско-американских соглашений по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями была разрушена, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ, передает РИА «Новости».

    «Шаг за шагом была практически полностью демонтирована система советско-американских и российско-американских соглашений по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями», – заявил Путин.

    Он также отметил, что Россия всегда исходила и продолжает исходить из приоритетности политико-дипломатических методов поддержания международного мира на принципах равноправия, неделимой безопасности и учета интересов сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля следующего года еще год придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях.

    Переговоры по новому договору СНВ-4 между Россией и США остаются маловероятными без восстановления определенного уровня взаимоотношений и взаимного доверия.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 14:35 • Новости дня
    Священник на западе Украины посвятил уклониста в дьяконы

    Священник на Волыни получил 10 тыс. долларов за посвящение уклониста в дьяконы

    Tекст: Денис Тельманов

    Житель Волынской области заплатил священнику значительную сумму за посвящение в дьяконы с целью избежать мобилизации.

    Священник из Волынской области, как уточняет РИА «Новости», за 10 тыс. долларов провел обряд посвящения мужчины призывного возраста в дьяконы, чтобы тот смог избежать мобилизации.

    Представитель спецпрокуратуры Юлия Шевченко рассказала, что для придания случаю видимости законности священник предлагал приобрести специальную церковную одежду и рекомендовал изучить определенные библейские тексты.

    По словам Шевченко, часть взятки в размере 80 тысяч гривен была перечислена на банковскую карту, оставшиеся восемь тысяч долларов мужчина передал лично во время встречи, сообщает украинское издание Zaxid.net.

    В отношении священника возбуждено уголовное дело по статье о получении неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц, сопряженное с вымогательством. Санкция по данной статье предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы Молдавии задержали руководителя одного из секторов пограничной полиции по подозрению в хищении и перевозке на Украину граждан, уклоняющихся от мобилизации.

    Украинские пограничники отметили двукратное увеличение числа мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Белоруссией. Пожилая жительница села Бабчинцы скончалась в больнице после избиения сотрудниками территориального центра комплектования, обвинившими ее в поддержке уклонистов.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 13:00 • Новости дня
    В Минобороны рассказали о применении электронных повесток в ходе осеннего призыва

    Минобороны: Электронные повестки будут применяться в ходе осеннего призыва

    Tекст: Вера Басилая

    Оповещения о призыве будут рассылаться через электронные повестки в личный кабинет на портале госуслуг, при этом бумажные уведомления сохранят юридическую силу, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский.

    Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский заявил, что для информирования призывников осенью 2025 года будут использоваться электронные повестки. Он отметил, что информация о направлении таких повесток будет размещаться в общедоступном реестре направленных и врученных повесток, передает ТАСС.

    Уведомления об отправке электронной повестки, а также о введении или отмене временных ограничительных мер, будут поступать гражданам в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг. При этом, по словам Цимлянского, от бумажных повесток пока не отказались – они сохраняют юридическую силу.

    Вице-адмирал разъяснил, что если гражданин не явится по электронной повестке в установленные сроки, то спустя 20 календарных дней к нему начнут применять временные ограничительные меры. Эти меры предусмотрены федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» и направлены на обеспечение явки призывника в военкомат.

    В России решение об отправке призывника в часть распространили на две призывные кампании.

    С 1 апреля в России начали действовать новые правила призыва на срочную военную службу. В прошлом году работал сайт реестра электронных повесток с информацией обо всех направленных повестках.

    Генштаб заявил об освобождении призывников от задач спецоперации на Украине в новых регионах.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 13:08 • Новости дня
    Минобороны пообещало не привлекать призывников к задачам СВО на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие срочной службы не будут привлекаться к участию в спецоперации на Украине, а проходить службу они будут только на территории России, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский.

    По его словам, военнослужащие-призывники не будут привлекаться к выполнению задач специальной военной операции, передает ТАСС.

    Цимлянский заявил: «Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут».

    Он подчеркнул, что все призывники направляются служить только в соединения и части, расположенные на территории России. По его словам, около трети призывников будут обучаться в специальных учебных соединениях для освоения новой военной техники и получения специальности, после чего будут распределены в войска.

    Цимлянский также отметил, что продолжается формирование научных и спортивных рот для решения прикладных задач и профессиональной спортивной подготовки. Кандидаты могут ознакомиться с требованиями и деталями призыва на официальном портале Минобороны.

    По завершении установленного срока службы военнослужащие-призывники своевременно увольняются и направляются домой, добавил вице-адмирал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минобороны рассказали о применении электронных повесток в ходе осеннего призыва.

    Ранее решение об отправке призывника в воинскую часть распространили на две призывные кампании. В Госдуме предложили призывать на срочную военную службу круглый год.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 13:56 • Новости дня
    Минобороны: Осенний призыв не связан с проведением СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Мероприятия осеннего призыва проходят в плановом порядке и не связаны с проведением специальной военной операции, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский.

    По словам Цимлянского, «мероприятия осеннего призыва 2025 года, как и ранее, проводятся в плановом порядке и не связаны с проведением специальной военной операции», сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Срок военной службы для призывников, как отметил Цимлянский, останется прежним – 12 месяцев. Он уточнил, что отправки призывников со сборных пунктов назначены с 15 октября.

    Осенний призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Для отдельных районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий сроки призыва сдвинуты – он начнется с 1 ноября и завершится 31 декабря, что связано с климатическими особенностями этих территорий.

    В Минобороны заявили, что военнослужащие срочной службы не будут привлекаться к участию в спецоперации на Украине и будут проходить службу только на территории России.

    Ранее решение об отправке призывника в часть распространили на две призывные кампании.

    С 1 апреля в России начали действовать новые правила призыва на срочную военную службу.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Крыму назвали ущерб от атаки ВСУ на Форос
    В Польше признали неготовность защитить воздушное пространство
    Сальдо рассказал о сжигании ВСУ тел бойцов на свалке в Херсоне
    Вэнс взял на себя роль Кирка по работе с американской молодежью
    Умерла мать певца Леонида Агутина
    Пугачева отказалась оформлять ОСАГО на Rolls-Royce и Maybach
    Вильфанд сообщил о температурном рекорде в Москве

    Европа ускорилась к газовой зависимости от США

    Евросоюз решил ускорить на год отказ от российского СПГ: теперь полный запрет на закупки топлива намечен на 1 января 2027 года, а не к концу того же года, как планировалось ранее. Этот шаг станет частью 19-го пакета санкций и, по мнению экспертов, отражает желание Брюсселя продемонстрировать Вашингтону готовность расчистить рынок для американского газа. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Европе миф о «вторжении» российских боевых самолетов

    Угрозы уничтожения российских боевых самолетов посыпались внезапно из стран Евросоюза. «Налицо чрезмерная и неуместная враждебность», заявляют эксперты. Почему все заявления о «нарушении воздушного пространства» российскими истребителями лживы и бездоказательны – и чего на самом деле хотят добиться столь агрессивной риторикой в ЕС и НАТО? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дети меня и вправду вытащили»

    «Дети спрашивают, было ли мне страшно. Я отвечаю: «Не представляете, насколько страшно». И показываю им на свои волосы – насколько я поседел». Ветеран СВО Сергей Грызов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что его жена за тысячи километров почувствовала, как он едва не погиб – и как работа детского театрального режиссера сегодня помогает ему в реабилитации от психологических травм. Подробности

    Перейти в раздел

    Антироссийские меры MI5 и MI6 доказывают кризис британских спецслужб

    Стало известно о появлении одновременно сразу двух инициатив британских разведки и контрразведки, и обе они связаны с Россией. Речь идет об усилении борьбы со шпионажем, с одной стороны, и о появлении новых методов работы с информаторами в России, с другой. Почему и то и другое, скорее всего, обернется провалом британских спецслужб? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Запад вернет «ухилянтов» на Украину

      В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    • Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

      Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    • США отказали Британии по русскому вопросу

      Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации