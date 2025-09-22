Путин поручил отслеживать усиление компонентов ПРО США в космосе

Путин потребовал контроля за планами США разместить ПРО в космосе

Поручение российских ведомствам следить за наращиванием компонентов системы противоракетной обороны США дал президент Владимир Путин, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул важность контроля над деятельностью США по размещению средств перехвата, особенно в контексте стратегических наступательных вооружений.

Путин заявил: «Прошу профильные ведомства продолжить тщательно отслеживать соответствующую деятельность американской стороны. Прежде всего применительно к арсеналу СНВ. Особое внимание надо также уделить планам наращивания стратегических компонентов системы противоракетной обороны США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе».

Президент отметил, что реализация подобных планов способна свести на нет усилия России по поддержанию существующего баланса в сфере стратегических наступательных вооружений. Он подчеркнул, что действия США могут привести к дестабилизации ситуации и необходимости пересмотра подходов к обеспечению безопасности России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал космических сил Майкл Гетлейн заявил об окончании разработки проекта воздушно-космической противоракетной обороны «Золотой купол» по инициативе президента США Дональда Трампа. Космическое агентство США (SDA) вывело на орбиту первую группу из 21 спутника системы Proliferated Warfighter Space Architecture для усиления предупреждения о ракетных угрозах и обеспечения быстрой передачи данных.