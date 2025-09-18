Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?4 комментария
Пентагон заявил об окончании разработки проекта системы ПРО «Золотой купол»
Генерал космических сил Майкл Гетлейн, возглавляющий проект президента США Дональда Трампа по созданию системы воздушно-космической противоракетной обороны «Золотой купол», заявил об окончании разработки проекта.
«В настоящее время он находится на рассмотрении, и на данный момент нет никакой дополнительной информации, учитывая важность оперативной безопасности», – приводит Bloomberg выдержку из заявлении Пентагона.
По оценкам агентства, это существенное изменение тона по сравнению с тем, что было два месяца назад, когда генерал Гетлейн заявил, что расскажет о своем плане возведения «Золотого купола», как только уложится в 60-дневный срок для его воплощения.
В мае Трамп заявил, что реализация проекта может обойтись в 175 млрд долларов. Но беспартийное бюджетное управление Конгресса считает, что расходы будут намного выше, поскольку стоимость одной только сети перехватчиков космического базирования может составить 542 млрд долларов в течение 20 лет.
План Трампа «Золотой купол» направлен на растущее число усложняющихся угроз, с которыми США могут бороться, путем интеграции нескольких новых элементов в существующую систему противоракетной обороны.
Критики говорят, что это будет сложная техническая задача с астрономической стоимостью. Никто никогда не размещал ракеты-перехватчики в космосе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США предложил увеличить военный бюджет для финансирования ПРО «Золотой купол» и создания истребителя F-47.
Противоракетная система США «Золотой купол» получит спутниковый и наземные уровни, включая ракетные поля в разных штатах и лазерные комплексы, сообщило агентство Reuters.
Первая группа из 21 спутника системы Proliferated Warfighter Space Architecture выведена на орбиту для усиления предупреждения о ракетных угрозах и быстрой передачи данных, сообщило Космическое агентство США (SDA).