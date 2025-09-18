Пентагон заявил об окончании разработки проекта системы ПРО «Золотой купол»

Tекст: Ирма Каплан

«В настоящее время он находится на рассмотрении, и на данный момент нет никакой дополнительной информации, учитывая важность оперативной безопасности», – приводит Bloomberg выдержку из заявлении Пентагона.

По оценкам агентства, это существенное изменение тона по сравнению с тем, что было два месяца назад, когда генерал Гетлейн заявил, что расскажет о своем плане возведения «Золотого купола», как только уложится в 60-дневный срок для его воплощения.

В мае Трамп заявил, что реализация проекта может обойтись в 175 млрд долларов. Но беспартийное бюджетное управление Конгресса считает, что расходы будут намного выше, поскольку стоимость одной только сети перехватчиков космического базирования может составить 542 млрд долларов в течение 20 лет.

План Трампа «Золотой купол» направлен на растущее число усложняющихся угроз, с которыми США могут бороться, путем интеграции нескольких новых элементов в существующую систему противоракетной обороны.

Критики говорят, что это будет сложная техническая задача с астрономической стоимостью. Никто никогда не размещал ракеты-перехватчики в космосе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США предложил увеличить военный бюджет для финансирования ПРО «Золотой купол» и создания истребителя F-47.

Противоракетная система США «Золотой купол» получит спутниковый и наземные уровни, включая ракетные поля в разных штатах и лазерные комплексы, сообщило агентство Reuters.

Первая группа из 21 спутника системы Proliferated Warfighter Space Architecture выведена на орбиту для усиления предупреждения о ракетных угрозах и быстрой передачи данных, сообщило Космическое агентство США (SDA).

