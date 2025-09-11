США запустили первые спутники системы раннего ракетного предупреждения

США вывели на орбиту 21 спутник системы отслеживания ракетных угроз

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пуск ракеты-носителя Falcon 9 с первой группой спутников проекта Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA) был проведен с базы ВВС США Ванденберг, передает ТАСС.

На орбиту отправлены 21 аппарат производства York Space Systems, которые будут обеспечивать передачу данных и отслеживание ракетных запусков с низкой околоземной орбиты для системы раннего предупреждения.

В пресс-релизе ведомства и. о. директора SDA Гурпартап Сандху назвал запуск значимым достижением агентства, подчеркнув, что система «усилит стратегические преимущества и обеспечит всем боевым силам США новые оперативные возможности». Всего первая группировка PWSA (T1) будет включать 154 спутника: 126 для коммуникации, 28 для слежения за ракетами и 4 экспериментальных аппарата ракетной обороны.

На данный момент спутники остаются на начальной орбите – специалисты проверяют системы перед отправкой на конечную высоту. В течение девяти месяцев планируется вывести на орбиту все остальные спутники группировки T1. Ранее SDA уже запускало спутники нулевой группировки для демонстрации технологий в 2023 и 2024 годах.

Портал Ars Technica отмечает, что новое орбитальное созвездие отличается от спутников эпохи холодной войны меньшей стоимостью и способностью отслеживать современные типы вооружений, в том числе малогабаритные и гиперзвуковые ракеты. Многочисленность группировки повышает устойчивость к внешним воздействиям и атакам.

