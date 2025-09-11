В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.0 комментариев
США запустили первые спутники системы раннего ракетного предупреждения
США вывели на орбиту 21 спутник системы отслеживания ракетных угроз
Первая группа из 21 спутника системы Proliferated Warfighter Space Architecture выведена на орбиту для усиления предупреждения о ракетных угрозах и быстрой передачи данных, сообщило Космическое агентство США (SDA).
Пуск ракеты-носителя Falcon 9 с первой группой спутников проекта Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA) был проведен с базы ВВС США Ванденберг, передает ТАСС.
На орбиту отправлены 21 аппарат производства York Space Systems, которые будут обеспечивать передачу данных и отслеживание ракетных запусков с низкой околоземной орбиты для системы раннего предупреждения.
В пресс-релизе ведомства и. о. директора SDA Гурпартап Сандху назвал запуск значимым достижением агентства, подчеркнув, что система «усилит стратегические преимущества и обеспечит всем боевым силам США новые оперативные возможности». Всего первая группировка PWSA (T1) будет включать 154 спутника: 126 для коммуникации, 28 для слежения за ракетами и 4 экспериментальных аппарата ракетной обороны.
На данный момент спутники остаются на начальной орбите – специалисты проверяют системы перед отправкой на конечную высоту. В течение девяти месяцев планируется вывести на орбиту все остальные спутники группировки T1. Ранее SDA уже запускало спутники нулевой группировки для демонстрации технологий в 2023 и 2024 годах.
Портал Ars Technica отмечает, что новое орбитальное созвездие отличается от спутников эпохи холодной войны меньшей стоимостью и способностью отслеживать современные типы вооружений, в том числе малогабаритные и гиперзвуковые ракеты. Многочисленность группировки повышает устойчивость к внешним воздействиям и атакам.
