В Липецкой области упавший БПЛА ранил человека и повредил четыре автомобиля

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что в Липецкой области произошло падение БПЛА во время массированного налета около пункта взимания платы на автотрассе М-4 в Становлянском округе.

В результате падения БПЛА один человек получил ранения, а также были повреждены четыре автомобиля. Раненный, житель Владимира, был госпитализирован вертолетом санитарной авиации в областную больницу.

Артамонов сообщил, что движение на трассе не перекрывалось, и заверил, что пострадавшему оказывается вся необходимая помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России перехватили и уничтожили 337 украинских дронов, 91 из которых был сбит над Московской областью. Также сообщалось, что беспилотники атаковали Москву и была отражена атака на Рязанскую и Тульскую области.