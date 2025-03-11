Люди выработали сложные системы различных юридических тонкостей: состязательный процесс, защиту прав обвиняемых и все остальное, совсем не для того, чтобы помочь преступникам – а чтобы, по возможности, вывести из-под удара невиновных. Отказ от смертной казни – это тоже мера защита законопослушных граждан.2 комментария
В Липецкой области упавший БПЛА ранил человека и повредил четыре автомобиля
В Липецкой области беспилотник упал возле пункта взимания платы на трассе М-4, ранив одного человека и повредив четыре автомобиля, пострадавший госпитализирован, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
В своем Telegram-канале он указал, что в Липецкой области произошло падение БПЛА во время массированного налета около пункта взимания платы на автотрассе М-4 в Становлянском округе.
В результате падения БПЛА один человек получил ранения, а также были повреждены четыре автомобиля. Раненный, житель Владимира, был госпитализирован вертолетом санитарной авиации в областную больницу.
Артамонов сообщил, что движение на трассе не перекрывалось, и заверил, что пострадавшему оказывается вся необходимая помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России перехватили и уничтожили 337 украинских дронов, 91 из которых был сбит над Московской областью. Также сообщалось, что беспилотники атаковали Москву и была отражена атака на Рязанскую и Тульскую области.