Люди выработали сложные системы различных юридических тонкостей: состязательный процесс, защиту прав обвиняемых и все остальное, совсем не для того, чтобы помочь преступникам – а чтобы, по возможности, вывести из-под удара невиновных. Отказ от смертной казни – это тоже мера защита законопослушных граждан.2 комментария
Обломки дрона упали на железную дорогу во Владимире
Обломки сбитого беспилотника рухнули на железнодорожные пути в районе станции Юрьевец, вызвав повреждения, рассказал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
В своем Telegram-канале он указал, что обломки сбитого БПЛА упали на железную дорогу в районе станции Юрьевец во Владимирской области.
Авдеев отметил, что обломки дрона, являющегося четвертым в этом районе, нанесли лишь незначительные повреждения железнодорожной инфраструктуре.
Несмотря на повреждения, движение поездов на Горьковской железной дороге продолжалось без перебоев. Губернатор подчеркнул, что железнодорожная служба оперативно отреагировала на инцидент, и никаких задержек в расписании поездов не произошло.
Напомним, в Липецкой области упавший БПЛА ранил человека и повредил четыре автомобиля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России перехватили и уничтожили 337 украинских дронов, 91 из которых был сбит над Московской областью.