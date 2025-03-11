Обломки дрона упали на железную дорогу во Владимире

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что обломки сбитого БПЛА упали на железную дорогу в районе станции Юрьевец во Владимирской области.

Авдеев отметил, что обломки дрона, являющегося четвертым в этом районе, нанесли лишь незначительные повреждения железнодорожной инфраструктуре.

Несмотря на повреждения, движение поездов на Горьковской железной дороге продолжалось без перебоев. Губернатор подчеркнул, что железнодорожная служба оперативно отреагировала на инцидент, и никаких задержек в расписании поездов не произошло.

Напомним, в Липецкой области упавший БПЛА ранил человека и повредил четыре автомобиля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России перехватили и уничтожили 337 украинских дронов, 91 из которых был сбит над Московской областью.