При атаке дронов ВСУ в Подмосковье погиб человек и ранены 14 жителей

Воробьев: В результате атаки БПЛА ВСУ в Подмосковье погиб один человек и 14 пострадали

Tекст: Вера Басилая

Как сообщается в Telegram-канале Воробьева, атака дронов ВСУ на Подмосковье привела к гибели одного человека, еще 14 человек пострадали.

В Ленинском городском округе шесть человек, включая ребенка, получили поверхностные раны и находятся под наблюдением врачей. Обломки дронов также упали на территории складов компаний «MoсКокс» и «Сантехкомплект», где пострадавших нет.

В Домодедово погиб 38-летний охранник, а на парковке компании «Мираторг» начался пожар, уничтоживший более 20 автомобилей. Ожоговые травмы получили двое мужчин, один из которых находится в реанимации. В частном секторе Домодедова пострадала женщина, которая сейчас на операции в тяжелом состоянии.

В Раменском пять человек обратились за медицинской помощью из-за стресса. В жилом доме повреждены квартиры, а в селе Софьино (КП «Высокий берег») поврежден частный дом. Пожар на кровле дома был локализован.

В ходе атаки беспилотников на Ленинский городской округ и Домодедово погиб один человек и трое пострадали.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силами ПВО уничтожено 69 беспилотников, летевших на Москву. Также сообщалось, что беспилотники атаковали Москву и была отражена атака на Рязанскую и Тульскую области.