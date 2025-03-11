Люди выработали сложные системы различных юридических тонкостей – состязательный процесс, защиту прав обвиняемых и все остальное – совсем не для того, чтобы помочь преступникам, а чтобы по возможности вывести из-под удара невиновных. Отказ от смертной казни – это тоже мера защиты законопослушных граждан.10 комментариев
В больнице подмосковного Видного умер пострадавший от атаки БПЛА мужчина
В результате атаки беспилотника в подмосковном Видном скончался 50-летний мужчина, врачи больницы до последнего боролись за его жизнь, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
В своем Telegram-канале он указал, что в подмосковном Видном 50-летний мужчина скончался в больнице после атаки беспилотного летательного аппарата.
По словам Воробьева, врачи четыре раза пытались запустить сердце пострадавшего, однако спасти его не удалось. Губернатор подчеркнул, что медики боролись за жизнь мужчины до последнего момента.
Второй погибший также был сотрудником «Мираторга».
Напомним, при атаке дронов ВСУ в Подмосковье погиб человек и ранены 14 жителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России перехватили и уничтожили 337 украинских дронов, 91 из которых был сбит над Московской областью.