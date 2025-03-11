В больнице подмосковного Видного умер пострадавший от атаки БПЛА мужчина

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что в подмосковном Видном 50-летний мужчина скончался в больнице после атаки беспилотного летательного аппарата.

По словам Воробьева, врачи четыре раза пытались запустить сердце пострадавшего, однако спасти его не удалось. Губернатор подчеркнул, что медики боролись за жизнь мужчины до последнего момента.

Второй погибший также был сотрудником «Мираторга».

Напомним, при атаке дронов ВСУ в Подмосковье погиб человек и ранены 14 жителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России перехватили и уничтожили 337 украинских дронов, 91 из которых был сбит над Московской областью.