Tекст: Дмитрий Зубарев

Молдавская спецслужба усилила вербовку жителей Приднестровья, сообщает ТАСС. Министерство государственной безопасности Приднестровья зафиксировало значительный рост подобных случаев с начала 2024 года. По данным ведомства, сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии ведут работу среди граждан Приднестровской Молдавской Республики, которые подают документы на получение молдавского гражданства.

В заявлении отмечается: «С 2024 года наблюдается стремительный рост проведения вербовочных мероприятий сотрудниками Службы информации и безопасности Республики Молдова в отношении граждан ПМР, подающих документы на вступление в гражданство Молдовы.

Тирасполь считает, что эти действия направлены против интересов республики и могут угрожать ее безопасности. Власти Приднестровья призывают граждан проявлять бдительность при контактах со спецслужбами Молдавии. Официальных комментариев Кишинева по этому поводу пока не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина Молдавии, подозреваемого в подготовке теракта. Киев пообещал задержанному молдаванину в России пистолет для совершения убийства. В Госдуме заявили, что Молдавия превращается в полигон для украинских спецслужб.