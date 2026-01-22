Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.0 комментариев
Уиткофф подтвердил вылет в Москву в четверг
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф подтвердил, что вечером 22 января полетит в Москву для переговоров по Украине.
Стивен Уиткофф, занимающий пост специального посланника президента США, подтвердил свои планы посетить Россию вечером 22 января, передает ТАСС.
Дипломат пообщался с прессой на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.
«Сегодня вечером мы отправляемся в Москву», – сообщил он журналистам.
Уиткофф выразил оптимизм относительно урегулирования ситуации на Украине. По его словам, стороны достигли большого прогресса, а обсуждение свелось буквально к одному всеобъемлющему вопросу, что говорит о разрешимости проблемы.
Уиткофф подчеркнул важность своих визитов в Россию и отметил, что процесс разрешения конфликта находится на завершающей стадии.
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности сообщил о намерении провести переговоры со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча запланирована на четверг.
СМИ сообщали, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер собираются вылететь в Москву поздним вечером в четверг.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, Уиткофф и Кушнер ранее встречались в Давосе.