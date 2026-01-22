В Татарстане школьник в маске и перчатках напал с ножом на сотрудницу лицея

Tекст: Алексей Дегтярёв

Ученик седьмого класса напал на сотрудницу, прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника, у него изъяли нож и маску, передает ТАСС.

Нападение произошло в 8.56 мск.

Мэр города Радмир Беляев уточнил, что жизни пострадавшей ничего не угрожает, ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Он добавил, что остальных детей эвакуировали из здания, никто из учащихся не пострадал.

У нападавшего обнаружили тактические перчатки, сейчас правоохранители выясняют мотивы и обстоятельства случившегося. В школу пригласили родителей подростка для разбирательства.

В декабре школьник напал на учителя в Петербурге, он частично признал вину. Ему предъявлено обвинение. После нападения подростка учительница получила рваные раны. Директор школы заявляла, что у педагога не было открытого конфликта с нападавшим.