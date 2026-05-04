В Крыму ребенок подорвался на найденном у заброшенного здания предмете

Двенадцатилетний мальчик получил ранение при взрыве неизвестного предмета в Крыму
Школьник госпитализирован с травмой руки после детонации опасной находки, обнаруженной во время прогулки возле пустующего строения в Советском районе Крыма.
Двенадцатилетний ребенок пострадал в результате взрыва неизвестного предмета в Республике Крым. Мальчика срочно доставили в больницу с ранением руки, передает ТАСС. Следственный комитет начал расследование инцидента. Официальный представитель крымского главка ведомства Ольга Постнова подтвердила факт возбуждения уголовного дела.
«Возбуждено уголовное дело по факту травмирования школьника в результате обращения с взрывоопасным предметом на территории Советского района. Установлено, что вчера днем школьник вместе с товарищем гулял близ заброшенного здания, где обнаружили взрывоопасный предмет», – сообщила Постнова. Она добавила, что детонация произошла, когда мальчик взял находку в руки, сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красногорске школьник пострадал от взрыва поднятых с земли денег. По факту покушения на убийство ребенка следователи возбудили уголовное дело. Сотрудники МВД порекомендовали россиянам не трогать найденные бесхозные предметы.