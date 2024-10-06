Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Армения захотела укрепить партнерство с НАТО
Армения в связи с 30-летием участия в программе НАТО выразила надежду на укрепление связей с альянсом
Армения рассчитывает на «более крепкое партнерство» с НАТО, заявил МИД страны в связи с 30-летием участия Армении в программе альянса «Партнерство во имя мира».
МИД Армении заявил, что присоединение к программе оказалось важным моментом в оборонной и политической деятельности страны. Как заявило ведомство, Армения и НАТО вместе хотят «укрепить безопасность» в регионе через «диалог и сотрудничество». «С нетерпением ожидаем создания более крепкого партнерства и повышения наших оборонных возможностей», – приводит ТАСС текст сообщения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля помощник главы Госдепа по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что США создают условия для того, чтобы премьер-министр Армении Никол Пашинян смог осуществить «разрыв» отношений с Россией.