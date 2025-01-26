Лукашенко обвинил Пашиняна в уничтожении Армении через заигрывание с Евросоюзом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в том, что тот уничтожает свою страну, сообщает «Газета.ру». Лукашенко заявил, что Пашинян ведет опасную игру, заигрывая с Евросоюзом, и призвал армянского лидера остановиться. Он отметил: «Они начали сейчас заигрывать с Европейским союзом. Слушайте, опаснейшая игра. Он уничтожит Армению, успокойте его там».

Лукашенко также считает, что Пашинян своими действиями создает напряженные отношения с Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, армянский парламент включил в повестку законопроект о вступлении в Европейский союз, что свидетельствует о стремлении Армении сблизиться с европейскими странами, а Никол Пашинян исключил возможность передачи инфраструктур Азербайджану, подчеркивая важность сохранения национальных интересов в регионе.