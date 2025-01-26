Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на маленькую, мирную, просвещенную и либеральную Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!3 комментария
Лукашенко обвинил Пашиняна в уничтожении Армении
Лукашенко обвинил Пашиняна в уничтожении Армении через заигрывание с Евросоюзом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян ведет опасную игру с Евросоюзом, что может разрушить страну.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в том, что тот уничтожает свою страну, сообщает «Газета.ру». Лукашенко заявил, что Пашинян ведет опасную игру, заигрывая с Евросоюзом, и призвал армянского лидера остановиться. Он отметил: «Они начали сейчас заигрывать с Европейским союзом. Слушайте, опаснейшая игра. Он уничтожит Армению, успокойте его там».
Лукашенко также считает, что Пашинян своими действиями создает напряженные отношения с Россией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, армянский парламент включил в повестку законопроект о вступлении в Европейский союз, что свидетельствует о стремлении Армении сблизиться с европейскими странами, а Никол Пашинян исключил возможность передачи инфраструктур Азербайджану, подчеркивая важность сохранения национальных интересов в регионе.