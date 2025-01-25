Пашинян исключил передачу инфраструктур Азербайджану

Пашинян заявил, что инфраструктуры Армении не перейдут Азербайджану при делимитации

Tекст: Денис Тельманов

По информации ТАСС, премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении заявил, что стратегические инфраструктуры страны не окажутся на территории Азербайджана в результате процесса делимитации границ. «Наши стратегические инфраструктуры в результате делимитации не могут остаться на территории другой страны», – подчеркнул он.



Пашинян также отметил, что в случае возникновения ситуаций, когда потребуется обмен территориями, для этого понадобится проведение референдума. Премьер-министр уточнил, что такие обмены возможны только по взаимному согласию обеих сторон.

Встреча между руководителями комиссий по делимитации границ Армении и Азербайджана состоялась 16 января на границе двух стран. Вице-премьер Армении Мгер Григорян и заместитель председателя правительства Азербайджана Шахин Мустафаев согласовали проведение очередного этапа делимитации на северном участке границы.

В сентябре прошлого года правительство Армении представило проект ратификации положений о совместной работе комиссий по делимитации границы с Азербайджаном. Согласно документу, будут использоваться все карты и документы, имеющие юридическое обоснование. Положение составлено на армянском, азербайджанском и русском языках и должно быть ратифицировано Азербайджаном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном стремление Еревана в ЕС и подчеркнул выгоды от сотрудничества в рамках ЕАЭС, особенно в сфере энергетики. Армения останется в Евразийском экономическом союзе, поскольку членство обеспечивает важные экономические выгоды, по словам спикера парламента Алена Симоняна. Армения пока не заявляла о намерении выйти из ОДКБ, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, уточнив, что вопрос разморозки участия республики в организации не обсуждался в последнем разговоре Путина и Пашиняна.