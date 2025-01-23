Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.0 комментариев
Песков: Армения не заявила о выходе из ОДКБ
Песков сообщил, что Армения не заявляла о выходе из ОДКБ
Армения пока не заявляла о намерении выйти из ОДКБ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, уточнив, что вопрос разморозки участия республики в организации не обсуждался в последнем разговоре Путина и Пашиняна.
Он подчеркнул, что Армения до сих пор не делала таких заявлений, несмотря на временное замораживание участия в работе организации в 2024 году, передает ТАСС.
В своем докладе Служба внешней разведки Армении отметила, что маловероятно исчезновение оснований для заморозки участия Еревана в ОДКБ в текущем году.
Однако, по словам Пескова, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян не обсуждали вопрос разморозки участия в организации в ходе последнего телефонного разговора, который состоялся 17 января.
Песков добавил: «ОДКБ – это самостоятельная, взрослая, зрелая и доказавшая свою эффективность и востребованность организация. Работа в ней продолжается. До сих пор Армения не заявляла о своем намерении покинуть эту организацию».
Напомним, президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном стремление Еревана в ЕС и подчеркнул выгоды от сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), особенно в сфере энергетики.
Как заявил спикер парламента Ален Симонян, Армения останется в Евразийском экономическом союзе, поскольку членство обеспечивает важные экономические выгоды.