Песков: Армения не заявила о выходе из ОДКБ

Песков сообщил, что Армения не заявляла о выходе из ОДКБ

Tекст: Елизавета Шишкова

Он подчеркнул, что Армения до сих пор не делала таких заявлений, несмотря на временное замораживание участия в работе организации в 2024 году, передает ТАСС.

В своем докладе Служба внешней разведки Армении отметила, что маловероятно исчезновение оснований для заморозки участия Еревана в ОДКБ в текущем году.

Однако, по словам Пескова, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян не обсуждали вопрос разморозки участия в организации в ходе последнего телефонного разговора, который состоялся 17 января.

Песков добавил: «ОДКБ – это самостоятельная, взрослая, зрелая и доказавшая свою эффективность и востребованность организация. Работа в ней продолжается. До сих пор Армения не заявляла о своем намерении покинуть эту организацию».

Напомним, президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном стремление Еревана в ЕС и подчеркнул выгоды от сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), особенно в сфере энергетики.

Как заявил спикер парламента Ален Симонян, Армения останется в Евразийском экономическом союзе, поскольку членство обеспечивает важные экономические выгоды.