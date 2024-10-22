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    22 октября 2024, 20:56 • Справки

    Штурмовая винтовка M4: чем отличается от знаменитой M16

    Штурмовая винтовка M4: чем отличается от знаменитой M16
    @ Staff Sgt. Noah Tancer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Американский автоматический карабин, созданный на основе штурмовой винтовки M16A2. Стоит на вооружении спецслужб, армии и Корпуса морской пехоты США. Поставляется в разные страны мира (более 60). Использовался в рамках 15 крупных войн и ряде локальных конфликтов. Демонстрируется в многочисленных фильмах, видеоиграх и сериалах. Выпуск и модификация продолжаются.

    История создания винтовки M4

    После того как в 1962 году M16 была принята на вооружение, началась разработка ее укороченной версии, предназначенной для ведения ближнего боя. В результате появилась линейка карабинов CAR-15, которая использовалась в войне во Вьетнаме. За 20 лет она устарела и в 1982 году компания Colt получила заказ на создание современного карабина на базе M16A1E1. Работы по проектированию завершили в июне 1983 года, и прототип с индексом XM4 Carbine был испытан Центром исследований и разработок вооружений армии США.

    Но конструкция была признана недостаточно совершенной, поэтому в нее вносились изменения на протяжении еще шести лет. В 1985 году «Арсеналу Пикатинни» в Нью-Джерси было поручено произвести 40 прототипов для сухопутных войск и Корпуса морской пехоты (КМП). Однако через год армия прекратила финансирование проекта, поэтому опытные образцы были поставлены только морским пехотинцам для проведения испытаний.

    Интересные факты: на данный момент произведено более полумиллиона карабинов этой серии. В конструкцию оружия уже внесено более 90 изменений, направленных на улучшение эргономики и усиление модульности. В 2012 году средняя стоимость одного экземпляра составляла около 700 долларов. Через три года цену удалось снизить до 647 долларов. Практически все американские производители оружия выпускают собственные версии дополнительного снаряжения для M4 (подствольные гранатометы, коллиматоры, глушители и подобное).

    Модель Colt М4 калибра 5,56 мм была принята на вооружение только в 1994 году. Серийное производство развернули на базе предприятий Colt Manufacturing Company. Постепенно эти карабины стали вытеснять армейские модели пистолетов-пулеметов. В 2007 году M4 стали табельным оружием всех офицеров КМП (до звания полковника) вместо пистолетов Beretta M9. С 2010 года начался процесс замены M16 на M4 в армейских подразделениях США. Через пять лет были перевооружены и все морпехи.

    В 2009 году министерство обороны США выкупило патент на производство данного вида вооружения, поэтому все производители получили право разрабатывать на этой платформе собственные версии карабина. Через два года армия начала заключать многомиллионные контракты на поставку усовершенствованных версий M4A1 с компаниями Colt Firearms, Remington Arms Company, американским филиалом бельгийского оружейного производителя FN Herstal и многими другими.

    Особенности конструкции винтовки M4

    Основные принципы, заложенные конструктором M16 Юджином Стоунером, были оставлены без изменений. Автоматика работает за счет газового привода, используется воздушное охлаждение и магазинная подача стандартных натовских боеприпасов 5,56х45 мм. Но был существенно переработан ствол, длина которого сократилась с 510 до 370 мм. Шаг нарезов менять не стали (178 мм). Рампы подачи боеприпасов стали глубже, раструб в их передней части увеличился. Благодаря этому удалось минимизировать сбои при подаче патронов.

    Ствольная коробка изготовлена из кованого авиационного алюминия, а затворная рама – из стали. Корпус, цевье, пистолетная рукоятка и приклад производятся из армированного пластика. Карабин состоит из множества модулей, которые легко может заменить даже непрофессиональный стрелок. На верхней части ствольной коробки располагается планка Пикатинни, позволяющая крепить любые прицелы или менять ручку для переноски. Кроме того, прицеливание может осуществляться с помощью регулируемой мушки и апертурного целика.

    В нижней части находятся шахта-приемник магазина, спусковая скоба, блок ударно-спускового механизма и рукоять управления огнем. Окно экстракции стреляных гильз расположено с правой стороны. Над рукоятью управления огнем справа размещен поршень-досылатель затвора. Переключатель режимов огня совмещен с предохранителем и располагается с левой стороны. Предусмотрена возможность использования многопозиционного телескопического приклада или фиксированных тактических A2 или LE.

    Характеристики и преимущества винтовки M4

    Базовая модель способна вести огонь короткими очередями (по три выстрела), а версия M4A1 работает в полностью автоматическом режиме. Это связано с тем, что армейское руководство со временем отказалось от принципа жесткой экономии боеприпасов. Максимальный темп стрельбы этих модификаций варьируется в диапазоне значений 700-1025 выстрелов/мин. Длина карабина с разложенным прикладом составляет 840 мм, со сложенным – 760 мм. Он весит около 3,4 кг со всем снаряжением, а без боекомплекта и ремня для переноски – 2,7 кг.

    Эффективная дальность стрельбы равна 500 м. Прицельная дальность – от 600 до 800 м. Начальная скорость стрельбы – 884-936 м/с (в зависимости от модификации). Боепитание осуществляется из коробчатых магазинов, выполненных по стандарту STANAG. Выпускаются версии на 30, 40, 60 и 100 (барабанный) патронов. В качестве дополнительного снаряжения используются: подствольный гранатомет M203, стандартная натовская система целеуказания AN/PEQ-2, оптика ACOG, коллиматор Aimpoint CompM2 и другие устройства.

    История последующего развития винтовки M4

    В мае 1991 года была разработана (и через три года принята на вооружение) первая серийная модификация M4A1. Она отличается наличием автоматического режима стрельбы и съемной рукоятки для переноски. На базе карабина также был спроектирован пистолет-пулемет ближнего боя MK18 CQBR. Длина его ствола составляет всего 262 мм, поэтому он идеально подходит для ведения городских боев. Ими вооружают матросов ВМФ, спасателей и спецназ SEALS. Также их ограниченно используют десантники, рейнджеры и зеленые береты.

    Для американских сил специальных операций была создана модификация MK12 SPR. Она обеспечивает большую дальность стрельбы при сохранении компактных размеров. Их вывод из эксплуатации начался в 2011 году, а к 2017 году полностью завершился. Самооборону экипажей ВВС обеспечивают версии GAU-5/A. Для них характерна возможность отделения ствола и цевья и наличие складного приклада. Их размещают в катапультируемых креслах пилотов.

    Боевое применение винтовки M4

    Карабин впервые использовали в боевых действиях в 1999 году. Тогда войска НАТО, введённые в Косово, оказывали поддержку местным вооружённым формированиям. Во время проведения операции «Несокрушимая свобода» и войн в Афганистане (2001-2021) периодически появлялись сообщения о массовых заклиниваниях и сбоях в работе автоматики. Однако со временем количество положительных отзывов о карабинах от представителей армии и спецподразделений перевесило число отрицательных.

    Американцы и их союзники изначально относились к M4 как к оружию «второго эшелона», но к концу Иракских компаний (2003-2011) сделали его основным. Израильтяне применяли модифицированные версии во время Второй Ливанской войны. Правительственные силы начали внедрять это вооружение на поздних этапах Гражданской войны в Колумбии. Все стороны используют различные версии M4 в рамках конфликта картелей, армии и полиции Мексики.

    Вооружённые силы Грузии применяли данные образцы натовского стрелкового вооружения во время войны с Россией в 2008 году. В декабре того же года израильские солдаты с помощью модификаций M4 осуществили операцию «Литой свинец» по уничтожению инфраструктуры движения «ХАМАС» в секторе Газы. Карабины были основным вооружением американских военных, принимавших участие в подавлении «ИГИЛ*» в Сирии. Украинцам регулярно поставляются различные версии M4 для противостояния СВО, проводимой Россией.

    Распространение в мире и современное использование винтовки M4

    США поставляли эти карабины своим союзникам — Афганской национальной армии, но после вывода американского контингента большая часть оставшегося оружия оказалась в руках пришедших к власти Талибов. С 2015 года M4 стоят на вооружении армии Албании. M4A1 под обозначением M4A5 применяются силами специальных операций, водолазами-сапёрами и полицейским спецназом Австралии. Несколько экземпляров было продано Антигуа и Барбуда в 2017 году.

    ВМС, сухопутные силы и национальная жандармерия Аргентины вооружены карабинами различных модификаций. Азербайджан закупил партию M4 для оснащения армейского спецназа и государственной погранслужбы. В 2008 и 2017 годах осуществлялись поставки M4A1 в Бахрейн. В рамках программы зарубежных продаж карабины поставлялись в Белиз в те же годы. Несколько образцов используются вооружёнными силами и подразделениями воздушной охраны Боснии и Герцеговины.

    Данные карабины применяют рейнджеры, спецназ и национальная полиция Боливии. Они стоят на вооружении различных спецподразделений и ВМС Бразилии. Китайская компания Norinco производит собственную версию, получившую наименование CQ. Она поставляется полиции, спецназу и отрядам коммандос «Snow Leopard». С 2008 года M4A1 продаются Колумбии. Несколько экземпляров направлено Коста-Рике, Доминиканской Республике, Египту, Эквадору и Восточному Тимору.

    В 2007 и 2008 годах несколько партий было продано Сальвадору. M4 стоит на вооружении французских парашютистов-морпехов из «1er RPIMa». С 2021 года на территории Грузии ведётся совместное производство (с Израилем) модификаций на базе GI-4. Этими карабинами пользуются десантники и спецназовцы Греции. Значительное количество M4/M4A1 было передано Венгрии в 2017 году. Несколько экземпляров продали Индии для оснащения полицейского спецназа. Индонезия вооружила им свои антитеррористические подразделения и водолазов.

    Интересные факты: автоматы и карабины можно увидеть в фильмах «Sicario», «Падение Черного ястреба», «Цена страха», «Слезы солнца», «Терминатор 3», а также в телесериалах «Лучше звоните Солу», «Звездные врата: SG1 и Атлантида», «CSI: Miami», «Светлячок», «Сверхъестественное», «Во все тяжкие» и многих других. Они представлены в компьютерных играх Counter-Strike, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Far Cry Instincts, GTA, Escape from Tarkov и подобных.

    В 2017 году начались масштабные поставки карабинов в Ирак, Иорданию, Оман, Пакистан, Панаму и Ливан. М4 стоят на вооружении спецподразделений Италии, Японии и Новой Зеландии. Они являются штатным вооружением армии Израиля с 2001 года. Небольшие партии отправлены на Ямайку, в Косово, Кувейт и Непал. В Малайзии развернуто лицензионное производство современных модификаций. Трофейные образцы используются палестинскими силами безопасности.

    На вооружении армий Марокко и Северной Македонии находятся несколько единиц M4. Перу закупил партию карабинов для своих подразделений по борьбе с наркотиками и спецгруппы ВВС. На Филиппинах расположено около 63 000 винтовок, выпущенных компанией Remington Arms. Турция занимается производством собственных версий по лицензии. Различными модификациями укомплектованы спецподразделения Польши, Румынии, Сербии, Сингапура, Туниса и Уругвая.

    В 1993 году ОАЭ закупили 2500 единиц. В 2006 году осуществлялись поставки в Йемен и Таиланд. В 2017 году – в Сенегал и Словакию. Кроме того, карабинами обладают Королевство Тонга, Тайвань и Уганда. Адаптированные для гражданского рынка варианты производятся по всему миру компаниями Colt, Bushmaster, Vulcan Armament, FN Herstal и многими другими. В России эти карабины официально применяет группа «Альфа» Центра специального назначения ФСБ.

    Кроме того, в 2011 году на Московской международной выставке оружия для охоты Arms & Hunting была продемонстрирована отечественная версия M4 – охотничий карабин «Вепрь-15» (ВПО-140). Она адаптирована под патрон 5,56×45 мм, имеет модульную конструкцию и приспособлена для установки импортных комплектующих. Но значительного спроса на эту винтовку не было, поэтому со временем производство данной модели прекратили.

    Вывод

    Несмотря на то, что карабин M4 является модификацией винтовки M16, он оказался не менее популярен и распространен, чем его старшая сестра. Это связано не только с активным продвижением модели в медийной сфере, но и с особенностями конструкции. Попытки создать более совершенную версию M4 предпринимаются армейским руководством США с середины 1990-х годов. В 2022 году даже было объявлено о внедрении новой винтовки XM7 взамен M16/M4, но о массовом перевооружении речь пока не идет.

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