Американская винтовка AR-15

История создания винтовки AR-15



Проектирование винтовки, способной стрелять облегченными мелкокалиберными патронами и обеспечивать небольшой импульс отдачи, началось в США в 1953 году. Работы велись «Группой Стоунера» – командой инженеров во главе с Джеймсом Салливаном, Робертом Фремонтом и Юджином Стоунером в рамках проекта SALVO. Конструкцию адаптировали под 5,56-мм промежуточный патрон, созданный фирмой Sierra Bullets. Разработка была организована и профинансирована компанией Armalite Division of Fairchild Aircarft.

Первый опытный образец появился в мае 1957 года. Он был продемонстрирован на конкурсе Lightweight Military Rifle, проводимом Минобороны США. В 1958 году на военной базе Форт-Беннинг начались сравнительные испытания штатной М-14, AR-15 и прототипа, представленного компанией Winchester. В результате было выявлено много дефектов, а стоимость проекта оказалась слишком высокой (около 1,5 млн долларов). Поэтому через год корпорация Armalite продала права на AR-15 компании Colt’s Patent Firearms Manufacturing.

Интересные факты: существует несколько версий расшифровки аббревиатуры AR-15. Пользователи называют ее автоматической винтовкой (Automatic Rifle), штурмовой (Assault Rifle) и просто американской винтовкой (American Rifle). Однако изначально это наименование было сокращением от названия производства ArmaLite Rifle. Это самый распространенный тип гражданского вооружения в США. Только в 2020 году на руках у населения находилось более 24,4 млн.единиц различных модификаций.

В 1977 году истек срок действия большинства патентов и данную конструкцию смогли производить любые предприятия, но права на товарный знак остались у Кольта. Первой гражданской версией стала модель AR-15 Sporter SP1 с 16-дюймовым (41 см) стволом и складным прикладом. Благодаря укороченному стволу скорость пули снизилась на 5%, а энергия – на 10%, что было необходимо для относительно безопасного использования в городских условиях. Поэтому данные карабины не только продавались гражданам, но и поставлялись полиции.

После внедрения ствольной коробки с плоским верхом (в начале 1990-х), позволяющей монтировать оптику и другой обвес, продажи винтовок резко возросли. Следующий всплеск популярности данной платформы случился на рубеже веков, что привело к удвоению общего количества AR-15. В 2019 году компания Colt прекратила выпуск этих винтовок для гражданского рынка, сосредоточившись на поставках военным и спецслужбам. Но уже через год ей пришлось возобновить производство в связи с резким ростом спроса.

Характеристики и преимущества винтовки AR-15

Это магазинная винтовка, способная вести огонь в одиночном и полуавтоматическом режиме. Внешне практически неотличима от M-16, но имеет другие эксплуатационные свойства. Так, селектор может приводиться только в два положения: Safe и Fire. Конструкция модульная, но переделать винтовку в автомат (путем замены отдельных блоков) достаточно сложно. Зато благодаря этому она способна использовать как пистолетные, так и мощные винтовочные патроны. Базовая версия адаптирована под боеприпасы .223 Remington (5,56×45 мм).

Кроме того, модульная конструкция позволяет удешевить и упростить ремонт оружия. При этом замену отдельных блоков можно осуществлять самостоятельно. Поэтому развился обширный рынок «кастомных» деталей, существенно отличающихся от оригинальных. Например, изначально винтовки комплектовались прямым магазином на 20 патронов, затем стали применять изогнутый – на 30 единиц. Затем появились складные приклады, сокращающие длину конструкции и т. п.

Интересные факты: из-за обширного ассортимента запчастей и аксессуаров к AR-15, доступных на вторичном рынке, оружие на этой платформе часто называют «винтовочным швейцарским армейским ножом», «куклой Барби для парней» или «Лего для взрослых». Предусмотрена возможность установки различных прицелов (оптических, лазерных и ночного видения) на ствольную коробку и ствол, пламегасителей (А1, А2), глушителей (Vortex flash hider, KX-3, Phantom flash) и другого обвеса.

Эти системы можно адаптировать под стрелков-левшей. Если стандартные винтовки выбрасывают стреляные гильзы вправо, то благодаря модульной конструкции AR-15 появилась опция размещения затвора с левой стороны. Это необходимо, так как в случае упора оружия в левое плечо отстреливаемые гильзы могут наносить вред стрелку. Отдельными производителями выпускаются ствольные коробки с зеркальным расположением всех механизмов. При этом на правую сторону переносится рычаг предохранителя.

Детали винтовок производятся из легких полимеров и устойчивых к коррозии сплавов, поэтому они легко переносят эксплуатацию во влажной среде (например, при охоте). В зависимости от модификации их показатели могут различаться. Так, прицельная дальность стрельбы ранних версий составляет 300 м, а современных – 600 м. Начальная скорость пули равна 1006 м/с. Длина оружия – 990–1000 мм, а ствола – от 508 до 533 мм (с компенсатором и без него). Масса без патронов составляет 3,1 кг.

Распространение в мире винтовки AR-15

Производство модифицированных копий AR-15 развернуто по всему миру. Только в США этим занимаются 15 компаний: ArmaLite, Smith & Wesson, CMC (Colt), Barrett Firearms, Bushmaster Firearms Interntionl, Daniel Defense, DPMS Panther Arms, FNH USA, Rhino Arms, Knight’s Armament Company, LWRC International, Primary Weapons Systems, SIG Sauer, Sturm, Ruger & CO и Z-M Weapons. Два предприятия вынесены на Филиппины: United Defense Manufacturing Corporation и Ferfranse Specialties.

Собственные версии винтовок выпускают российские компании АДАР, СКАТ, Союз-ТМ, Kurbatov Arms, Вятско-Полянский машиностроительный завод и предприятие Промтехнологии. Полноценные копии производятся китайским государственным многопрофильным холдингом Norinco Group, южнокорейским чеболем Daewoo и немецкой компанией Heckler & Koch GmbH. Также мелкосерийное производство развернуто на предприятиях Азербайджана, Грузии, Израиля, Ирана, Канады, ОАЭ, Украины, Тайваня, Черногории, Чехии и Швейцарии.

История последующего развития винтовки AR-15

В 2004 году на базе AR-15 компанией Barrett Firearms был создан автомат REC7. Свои версии MOE и XM15 представила и компания Bushmaster Firearms. Фирма Cobb разработала стрелковый комплекс MCR, а Кольт выпустил серию карабинов и малогабаритных автоматов CAR-15. Позднее появились Colt AR-15A2 HBAR Sporter и Colt LE6920/LE6940. В 1998 году компания Ares Defense Systems использовала платформу AR-15 для разработки ручных пулеметов Ares-16 с ленточной, магазинной и комбинированной подачей боеприпасов.

Инженеры Кольта, экспериментируя с конструкцией ствольной коробки AR-15, создали на ее основе пистолет. Но он оказался тяжелее сопоставимых по огневой мощи моделей, а пули развивали недостаточную скорость для оружия подобных габаритов. Эти пистолеты применялись при массовых расстрелах гражданских лиц в Дейтоне (Огайо) и Боулдере (Колорадо). Кроме того, они были запечатлены в фильмах «Прямая и явная угроза», «Плохие парни» и «Спаун».

Интересные факты: в 1994 году в США был введен 10-летний запрет на оборот штурмового оружия из-за активного использования таких винтовок в массовых расстрелах граждан. Поэтому национальному фонду стрелкового спорта пришлось предпринимать усилия причисления полуавтоматических систем к категории «современных спортивных винтовок». В июле 2024 года Томас Мэтью Крукс с помощью одной из модификаций AR-15 пытался убить кандидата в президенты США Дональда Трампа.

К оружию семейства AR-15 также относятся аналоги M4 DDMK12, DDMK18 и DDM4. FN15 – созданные американским филиалом бельгийской оружейной компании FN Herstal. Модификация М-16 LR-300. Линейка карабинов LWRCM6, LWRCIC и LWRCSix8. Автоматы MM-47, RA-4R и RA-15. Самозарядные карабины Ruger SR-556. Автоматические винтовки SR-47, SIG516 и SIGM400, а также многие другие модификации, разрабатываемые и выпускаемые на внутренний рынок США.

Среди самых известных зарубежных аналогов следует отметить испанскую Astra StG4, канадские Diemaco C7/C8. Китайские и иранские нелицензионные копии CQ 5,56 и DIO S-5,56. Грузинскую G5, израильскую Gilboa 14.5, немецкую HK416, чешскую Luvo LA-16, российские STM-15/STM-416, Вепрь-15, Orsis M-15 и SKAT GM-15. Собственные версии есть у Тайваня (Type 65, 89 и 91), Черногории (Tara TM4), Южной Кореи (Daewoo K2), Швейцарии (SIG MCX), а также у Украины (Зброяр Z-15).

Современное использование винтовки AR-15

Данные системы широко распространены и применяются для самообороны, на спортивных соревнованиях и охоте. Многими американцами винтовка воспринимается не как оружие, а как гаджет. Они активно кастомизируют свои экземпляры, создавая уникальные прототипы. Согласно данным опроса Национального фонда стрелкового спорта за 2011 год, граждане США тратили около 436 долларов на усовершенствование своего оружия. На рубеже веков появилось множество интернет-сообществ владельцев винтовок на платформе AR-15.

Интересные факты: винтовки этой серии можно увидеть в фильмах «Лицо со шрамом», «Фарго», «Другой мир», Never say die, «Ограбление по-американски» и многих других. Поклонники аниме могли заметить их в произведениях «Отряд Burn up», Upotte! или Hanasaku Iroha. Они представлены в компьютерных играх GTA, Tomb Rider 2, Scarface: The World is Yours, El Matador, World of Guns: Gun Disassembly и подобных.

Но у такой популярности есть и негативные свойства. В 2019 году было установлено, что 3% всех смертей американцев, произошедших в результате применения огнестрельного оружия, связаны с использованием модификаций AR-15. По данным организации Mayors Against Illegal Guns, в 2013 году в 14 из 93 случаев массового расстрела гражданских лиц применялись штурмовые винтовки. Со временем эта тенденция только усилилась.

Так, с помощью винтовок системы AR-15 были совершены одни из самых массовых убийств: стрельба в Sandy Hook Elementary School (2012 год), расстрел в Лас-Вегасе и церкви Sutherland Springs (2017), стрельба в средней школе Парклэнда (2018) и Robb Elementary School в Увальде (2022). В связи с этим действующее правительство США активно лоббирует введение полного запрета на продажу гражданам подобных типов вооружения.

Необходимо отметить, что после использования Colt AR-15 во время массовой резни в австралийском городе Порт-Артуре власти страны ограничили частную собственность на все полуавтоматические винтовки, дробовики и помповые ружья (1996). Схожий запрет ввели и руководители Новой Зеландии после стрельбы в мечети Крайстчерча (2019). Также использование винтовок AR-15 ограничили власти Канады после нападений в Новой Шотландии 2020 года.

Вывод

Перспективы гражданского оружия вообще и AR-15 в современном мире неоднозначны. С одной стороны, увеличение количества конфликтов и отвлечение внимания властей от обеспечения внутренней безопасности будет способствовать развитию рынка гражданских вооружений. С другой стороны, активное распространение полуавтоматических винтовок неизбежно приведет к росту числа массовых расстрелов гражданских лиц. К сожалению, эта проблема теперь актуальна не только для США, но и для большинства стран мира.

Маловероятно, что американским властям удастся наложить подобные ограничения, учитывая высокий уровень популярности платформы AR-15 и перспектив смены правящей элиты. Конструкция данных винтовок оказалась достаточно надежной, неприхотливой и вариативной, поэтому она останется актуальной на протяжении как минимум нескольких десятилетий.