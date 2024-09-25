Снайперская винтовка Чукавина

История создания снайперской винтовки Чукавина



Разработка преемника снайперской винтовки Драгунова началась в 2016 году с проектирования охотничьего карабина под патрон .308 Winchester (7,62×51 мм). Но после появления технического задания от Минобороны РФ на создание снайперской винтовки была инициирована опытно-конструкторская работа (ОКР) «Жнец». В ее рамках систему адаптировали под российский стандарт 7,62×54 мм. Непосредственное руководство проектом осуществлял начальник КБ снайперского оружия концерна «Калашников» Андрей Чукавин.

Интересные факты: конструкция спроектирована на базе снайперской винтовки Калашникова (СВК-2016). Ствол, ствольная коробка и приклад находятся на одной оси, что минимизирует подброс оружия при выстрелах. Небольшие размеры винтовки позволяют стрелку обходиться без дополнительного вооружения и использовать ее в ближнем бою (в случае необходимости). При разработке учитывались пожелания снайперов вооруженных сил и всех ведущих спецслужб РФ.

Одним из основных требований заказчика была максимальная унификация деталей СВЧ и СВДМ. Например, однотипными являются штатные магазины на 10 патронов калибра 7,62×54 мм (также производятся магазины на 15 и 20 патронов) и элементы ударно-спускового механизма. В процессе разработки винтовке был присвоен индекс ГРАУ 6В14. Опытный образец был впервые продемонстрирован на военно-техническом форуме «Армия-2017». С 2021 года прототипы направлялись в войска для опытной эксплуатации.

Через год конструкция успешно прошла государственные испытания, а весной 2023 года была принята на вооружение Российской армии. Серийное производство развернули в Ижевске. В декабре первая партия поступила заказчику. Количество выпущенных винтовок и другие детали поставок не раскрываются, так как часть из них уже попала в зону проведения специальной военной операции (СВО). Запланировано постепенное увеличение темпов производства.

Характеристики и преимущества снайперской винтовки Чукавина

Отличительной особенностью конструкции является перевернутая компоновка («гардинная схема»). Ствольная коробка имеет П-образное сечение. Стрельба осуществляется в полуавтоматическую режиме за счет малого хода газового поршня. Часть дульных газов при ведении огня используются для перезарядки оружия. Они передают импульс затворной раме, заставляя ее перемещаться назад, за счет чего обеспечивается выброс стреляной гильзы. При возвращении затворной рамы на место в патронник досылается новый патрон из магазина.

Конструкция состоит из двух основных модулей. Верхний ресивер – ствольная коробка, ствол и затворная группа, изготовленные из стальных сплавов. Нижняя часть – ударно-спусковой механизм и шахта магазина, выполненные из полиамида. Такая компоновка не характерна для отечественной оружейной школы и продукции «Калашникова». При этом предусмотрена возможность «переламывания» верхнего ресивера (для облегчения чистки), что свойственно для западных образцов (штурмовой винтовки М-16).

Интересные факты: ствол производится методом холодного радиального обжатия. Приклад может регулироваться по длине, облегчая эксплуатацию в зимних условиях (при наличии значительного объёма одежды) и высокими людьми. В конструкцию входит опорная «щека» и резиновый демпфер. Его можно сложить (на левую сторону) и зафиксировать в этом положении защелкой. В разложенном положении он располагается на одной линии со стволом.

Длина основной части винтовки составляет 320 мм. К ней необходимо прибавлять протяженность ствола (410, 460 или 565 мм) и разложенного приклада (около 210-270 мм). Масса конструкции варьируется от 4,3 до 6,3 кг. Прицельная дальность стрельбы – 1,2 км. Калибры – 7,62 и 8,6 мм. Рассеяние на 100-м дистанции – 30 мм. Для комфортной эксплуатации винтовки левшами предохранитель выполнен в двухстороннем формате и находится над спусковой скобой. Рукоять затвора располагается слева.

Запирание ствола происходит поворотом затвора с тремя боевыми упорами. Предусмотрена возможность установки на ствол пламегасителя и прибора малошумной стрельбы. Над ствольной коробкой располагается планка Пикатинни, с помощью которой крепится штатная оптика 1П88 и 1П97 или другой обвес (по желанию пользователя). Кроме того, возможно прицеливание с помощью мушки и целика. Конструкция может опираться на складную регулируемую сошку.

Существующие модификации снайперской винтовки Чукавина

В данный момент представлены три версии, адаптированные под различные типы патронов. Базовая СВЧ-54 использует боеприпасы 7,62×54 мм R. Экспортная СВЧ-308 – натовский патрон 7,62×51 мм (она также имеет нестандартный приемник магазина). И СВЧ-8,6 – крупногабаритная винтовка, использующая боеприпасы .338 Lapua Magnum. Она отличается переработанной затворной группой и нестандартным дульным тормозом. Кроме того, на гражданский рынок поставляются карабины данной серии под названием MR1.

Новая конструкция задумывалась как модульная система, способная обеспечивать вариативность и ремонтопригодность, характерные для западных аналогов. Благодаря замене отдельных блоков оружие должно не только менять тип используемого боеприпаса, но и режим стрельбы. Снайперская винтовка должна оперативно перестраиваться в автомат, пистолет-пулемет или пулемет. Эти особенности являются не только экспортным преимуществом, но и позволяют использовать данную платформу для создания новых модификаций.

Боевое применение снайперской винтовки Чукавина

С 2022 года СВЧ поставляется в зону проведения спецоперации на Украине – сначала опытные образцы, а через год и серийные модели. При этом производитель исследует опыт боевого применения своей продукции и анализирует отзывы военных для последующего усовершенствования конструкции. В рамках технологической отработки упрощаются отдельные элементы, повышается надежность наиболее уязвимых узлов и механизмов, а некоторые заменяются. Например, цевье. Изначально оно состояло из трех деталей, а теперь стало монолитным.

Интересные факты: эти винтовки представлены в компьютерных играх Alliance of Valiant Arms, Warface, Battlefield 2042, Sniper: Ghost Warrior Contracts, Call of Duty: Modern Warfare 3 и многих других. Журналисты в шутку называют их микроволновками из-за характерной аббревиатуры «СВЧ». В 2018 году прототипы выставлялись в экспозиции концерна «Калашников» в подмосковном парке «Патриот». После презентации пять выстрелов из СВЧ-308 совершил президент РФ Владимир Путин.

Однако к снайперской винтовке Чукавина есть ряд претензий. Переданные силам специальных операций экземпляры оказались слишком восприимчивы к загрязнению. Есть у специалистов сомнения и в надежности конструкции. Подвижный ствол обеспечивает мягкую отдачу и хорошую кучность, но может быстро выходить из строя во время полевой эксплуатации. Тем не менее большинство отзывов военных на новую винтовку оказались положительными. Отмечаются ее удобство, компактность и максимальная бесшумность.

Вывод

Снайперская винтовка Чукавина является современным, технологичным оружием и превосходит систему Драгунова. Ее главными преимуществами являются улучшенная эргономика, наличие адаптированного приклада и устройств для бесшумной стрельбы. Она обеспечивает снайперам необходимый уровень незаметности и позволяет решать разнообразные задачи в условиях динамичного боя. Оценивать перспективы этой системы пока рано, нужно дождаться информации об особенностях боевого применения.