  • Новость часаКремль сообщил о начале совещания Путина по ядерному сдерживанию
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Победа России на Украине изменит Совбез ООН
    США могут разрешить бить по России неамериканским оружием
    Ростехнадзор назвал год массовых остановок выработавших свой срок лифтов
    Умер актер Роман Мадянов
    Путин: Доля расчетов в рублях во внешнеторговых операциях приближается к 40%
    Путин заявил о превосходстве БРИКС над G7 в мировой экономике
    Путин: По поставкам продуктов Россия вошла в число ведущих мировых экспортеров
    На улицах Угледара начались бои
    Медведев объяснил, зачем Зеленский посетил Пенсильванию
    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Какие герои нужны для победы

    Может ли общество, в котором каждый человек ориентирован на индивидуальный успех и индивидуальное лидерство, вести войну с самым мощным противником в нашей истории и рассчитывать на победу?

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия не может не влиять на мир

    Один из мотивов современной европейской русофобии – элементарная зависть. В то время как западные империи развалились, эти русские упорно не хотят следовать их примеру. Хочется привести Россию к общему знаменателю – вот и весь «порядок, основанный на правилах».

    4 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Исход иноагентов напоминает бегство англичан из колоний

    Нынешние «цивилизаторы» являются идейными последователями или потомками комиссаров 1920-х и диссидентов 1960-х, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.

    43 комментария
    25 сентября 2024, 18:05 • Справки

    Легендарная «берданка»: как она стала одной из самых известных винтовок в истории

    Легендарная «берданка»: как она стала одной из самых известных винтовок в истории
    @ общественное достояние

    Русско-американская пороховая малокалиберная однозарядная винтовка. 23 года она была основным стрелковым оружием Российской империи. Стояла на вооружении армий еще шести стран. Была задействована в одиннадцати крупных войнах и ряде локальных вооруженных конфликтов. Производилась в США и России до середины 1930-х годов. Отличалась высокой эффективностью (для своего времени), обеспечивая хорошую скорострельность, дальнобойность и кучность стрельбы.

    История создания винтовки Бердана

    После поражения в Крымской войне Российская армия нуждалась в перевооружении. Миссию по поиску современного стрелкового оружия возложили на полковника Александра Горлова и капитана Карла Гуниуса. С 1859 по 1864 год было испытано около 150 образцов зарубежной и отечественной разработки. Оптимальным вариантом оказалась конструкция американского офицера и изобретателя Хайрема Бердана. После смены калибра (с 11,43 мм на 10,67 мм) и внедрения патрона с цельнотянутой латунной гильзой было заказано 30 тыс. экземпляров.

    Производство модели 1868 года (винтовка Бердана №1) осуществлялось на заводе компании «Кольт» в городе Харторд, штат Коннектикут. Ее отличительными особенностями были наличие откидного затвора и отсутствие стандартного курка (взаимодействующего с бойком ударника). Данными образцами оснащали подразделения легкой пехоты, которая использовала тактику рассыпного строя. Стоимость одной винтовки составляла 22,85 доллара.

    Интересные факты: среди солдат винтовка получила прозвища «берданка» и «четырехлинейка». В США она выпускалась компанией Colt’s Patent Firearms Manufacturing, поэтому на родине ее называют Кольт-Бердан. Из-за множества изменений, внесенных в конструкцию российской стороной, американцы прозвали ее «Русским Берданом». Существовало четыре варианта конструкции – пехотная (стандартная), драгунская (укороченная и облегченная), казачья (с кнопочным спуском) и кавалерийский карабин.

    В связи с повышенным интересом имперской армии к его изобретению Хайрем Бердан в 1869 году переехал в Россию. Он помогал организовывать производство улучшенной версии винтовки (Бердана №2), оснащенной продольно-скользящим затвором. С 1870 года они поставлялись из Англии с завода Birmingham Small Arms и стоили 3,2 фунта за штуку. Через год новые образцы начали поступать в войска. В 1879 году было запущено производство на Тульском оружейном заводе. Себестоимость отечественных версий была около 10 рублей за штуку.

    К началу Русско-турецкой войны 1877-1878 годов ими перевооружили все гвардейские и гренадерские части, а также ряд кавалерийских полков. К концу войны новыми винтовками оснастили 21 дивизию, а затем и личный состав флота. Берданки оставались актуальными даже после появления «Мосинок» и ограниченно использовались даже во время Великой Отечественной войны. Всего к середине XX века силами Тульского, Ижевского и Сестрорецкого предприятий было выпущено около 3 млн единиц.

    Характеристики и преимущества винтовки Бердана

    В отличие от предшественников, адаптированных под бумажный патрон, «берданка» использовала унитарные металлические боеприпасы. Для снижения износа ствола и повышения кучности стрельбы свинцовые пули (24 грамма) оборачивали льняным полотном. Ее начальная скорость составляла 440 м/с благодаря пяти граммам селитроугольного пороха. Общая масса патрона равнялась 40 граммов. Но все «конные» модификации «берданок» оснащались облегченными боеприпасами, так как кавалеристы вели огонь с меньшего расстояния.

    Длина стандартной винтовки составляет 130 см, а ствола – 83 см. Масса равна 4,2 кг. Предусмотрена возможность использования четырехгранного штыка, который весит 410 граммов и примыкается к правой стороне ствола. Благодаря продольно-скользящему затвору скорострельность винтовки достигала 6–8 выстрелов в минуту. Прицельная дальность стрельбы составляла 2250 шагов (около 1575 м). Внутренняя поверхность ствола имела шесть нарезов прямоугольного сечения глубиной 0,254 мм.

    Основные модификации винтовки Бердана

    Модель 1859 года – 15-мм казнозарядная винтовка с откидным затвором и стандартным вращающимся курком. Модель 1866 года – 15,24-мм винтовка с подвижной осью вращения затвора и двумя шарнирными частями, удерживающие его при выстреле. Эти образцы были адаптированы для нужд испанской армии. Модель 1868 года (Бердана №1) – первый представитель данной системы, оказавшийся в России. Модель 1870 года (Бердана №2) – основное стрелковое вооружение Российской армии до 1891 года.

    Многозарядная модель 1883 года (Квашневского) – оснащенная подствольным магазином на девять патронов (в драгунской модификации – семь). Серийно не производилась. Экспериментальная модель 1886 года (Рудницкого) – скорострельная автоматическая винтовка с «работающим за счет отдачи» механизмом. Проект был забракован из-за чрезмерного расхода боеприпасов. Прототип 1887 года (Двоеглазова) – тяжелая самозарядная винтовка с магазином на 20 патронов. Не производилась по тем же причинам.

    В 1892 году бельгийская оружейная компания FN Herstal адаптировала более 3000 берданок под патрон 7,62×56 мм R (Проект Фалетана). Но армейским структурам данные винтовки не пригодились. Кроме того, на базе конструкции Бердана к 1913 году был разработан 70-мм ружейный гранатомет. Эта модель отличалась укороченным и расширяющимся у окончания стволом. Такие ручные мортиры ограниченно использовались болгарской армией во время Первой мировой войны.

    Боевое применение винтовки Бердана

    Российские модификации винтовки Бердана впервые оказались на поле боя в 1877 году, во время Русско-турецкой войны. Они были основным вооружением гвардейцев, гренадеров и некоторых кавалеристов. Наряду с винтовками Мосина они использовались российскими войсками в рамках Русско-японской войны. Из-за дефицита оружия и боеприпасов во время Первой мировой войны были расконсервированы запасы «берданок». Их выдавали ополченцам, резервистам и тыловикам, а с 1915 года начали отправлять на фронт.

    Она активно применялась всеми сторонами во время Гражданской войны в России. На разных этапах конфликта «берданками» комплектовалось до 70% личного состава отдельных частей Красной армии, и они сохраняли актуальность. Так, в 1918 году с помощью такой винтовки был сбит колчаковский биплан «Ваузен», занимавшийся воздушной разведкой. Оснащенные оптическими прицелами «берданки» выдавались «Ворошиловским стрелкам» Северного фронта во время Великой Отечественной войны. Также их использовали ополченцы в битве за Москву.

    Распространение в мире и современное использование винтовки Бердана

    К 1910 году на складах хранилось более 800 тыс. исправных винтовок Бердана. Половину из них было решено переоборудовать в охотничье (гладкоствольное) оружие и продать населению. В процессе переработки укорачивался ствол и демонтировался затвор. Прежде всего это касалось моделей 1868 года, 26 тыс. единиц которых были переданы заводу Шульца, мастерской Артари-Коломбо и другим предприятиям. Ежегодно реализовывалось около 5000 экземпляров.

    Для созданной в 1878 году армии Болгарии было поставлено около 120 тыс. винтовок. В 1912 году болгары закупили еще 25 тыс. экземпляров для своего ополчения. Также Россия передала Сербии в 1890 году 76 тыс. «берданок» и боеприпасы к ним. Через пять лет 30 тыс. винтовок отправили в Черногорию. Столько же единиц использовала Эфиопская империя во время итало-эфиопского конфликта. Затем эфиопы закупили часть захваченных Японией винтовок и эксплуатировали их вплоть до 1930-х годов.

    Австро-венгерские войска воевали против России трофейными берданками, захваченными в 1915 году и получившими наименование AZF. После выхода из состава империи Финляндия сохранила около 200 тыс. винтовок и карабинов этого семейства. Часть из них была продана в США, а остальные утилизированы после окончания Второй мировой войны. Более 3000 единиц было продано в Корею. В 1869 году 8900 винтовок приобрела Швейцария, но быстро заменила их на системы Vetterli.

    Интересные факты: эти винтовки упоминаются в повести Александра Куприна «Поединок», романах Николая Островского «Рожденные бурей», Сергея Антонова «Метро2033: Харам Бурум» и других литературных произведениях. Они представлены в компьютерных играх Enlisted, World of Guns, Tannenberg и подобных. Их можно увидеть в фильмах «Турецкий гамбит», «Сибиряки», «Злой дух Ямбуя» и «Свадьба в Малиновке».

    С 1932 года оставшимися в строю винтовками и карабинами вооружали подразделения военизированной охраны (ВОХР), сотрудников спецучреждений и исправительно-трудовых лагерей. После окончания Великой Отечественной войны все «берданки» были списаны армией и переданы охотничьим хозяйствам. Значительная их часть использовалась вплоть до 1990-х годов. Благодаря широкому распространению в быту «берданка» стала именем нарицательным.

    Сохранившиеся образцы стали музейными экспонатами. Один экземпляр, украшенный вензелем Александра III, хранится в Музее-заповеднике «Гатчина». Драгунская винтовка Марии Федоровны (его супруги) выставлена в Музее Тульского оружейного завода вместе с карабинами и ружьями, изготовленными в честь посещения предприятия другими почетными гостями. Модификация 1878 года находится в коллекции Музея «Ижмаш». В экспозиции Музея Победы на Поклонной горе представлена винтовка образца 1870 года.

    Вывод

    Винтовка Бердана оказалась достаточно мощной, надежной и недорогой. Это была одна из лучших однозарядных систем своего времени. Она быстро перестала быть основным оружием не из-за серьезных недостатков, а из-за стремительного ускорения прогресса стрелковых вооружений. Тем не менее история ее активной эксплуатации насчитывает как минимум 75 лет, чем не могут похвастать многие мировые образцы. «Берданка» прошла через крупнейшие мировые конфликты и по праву считается одной из самых известных винтовок в истории.

    Главное
    США официально объяснили отказ от встречи с премьер-министром Грузии
    Белгородскую экс-чиновницу внесли в список террористов за содействие Украине
    Завербованный СБУ 17 лет назад экстремист задержан в Херсонской области
    ВСУ потеряли за сутки свыше 300 военных на Курском направлении
    Дрон ВСУ сбросил боеприпас на территории ЗАЭС
    Су-34 поразил скопления ВСУ в приграничной зоне Курской области
    Прокуратура Швейцарии квалифицировала случай эвтаназии как содействие самоубийству

    Главный торговый партнер России начал спасать свою экономику

    Центральный банк Китая объявил о беспрецедентных мерах поддержки своей экономики. Этот день войдет в историю, считают китайские экономисты. Почему страна с почти самыми высокими в мире темпами роста ВВП начала спасать свою экономику? И почему для России это тоже очень важно? Подробности

    Перейти в раздел

    Столтенберг попрощался с совестью и с НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел прощальную пресс-конференцию. Под занавес своей десятилетней карьеры он попытался начать третью мировую войну, высказавшись по вопросам ракетных ударов по России, вступления Украины в альянс и противостояния Китаю. Почему Европа терпит таких, как Столтенберг? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ

    «Мы свободно передвигаемся по лесистой местности и узким тропам, нам не нужны дороги. Маневренность – это огромный плюс мотоцикла. А неожиданность – главный тактический прием мотоштурмовика», – рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД командир штурмовой мотогруппы бригады «Эспаньола» Михаил Турканов. Подробности

    Перейти в раздел

    Украденная российская собственность опозорила Латвию

    Латвийский народ «вынужден расплачиваться за принимаемые дебильные политические решения». Такими словами оппозиционные политики Латвии комментируют политический и коммерческий провал, с которым столкнулись власти страны. А все из-за того, что они решили продать украденную у России собственность. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон хочет нового миропорядка

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

    • Кто заменит Шольца во главе Германии

      Самая популярная партия Германии ХДС заняла только четвертое место на выборах в Бранденбурге. Несмотря на этот провал и личную непопулярность, лидер ХДС Фридрих Мерц уже в будущем году станет канцлером Германии. Кто этот человек? И почему его никто не любит?

    • Почему в Америке брезгуют Зеленским

      Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............