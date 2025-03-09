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    9 марта 2025, 11:30 • Справки

    АН-94 – российская автоматическая винтовка

    АН-94 – российская автоматическая винтовка
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    АН-94 – российская автоматическая винтовка, получившая собственное название «Абакан». Автомат разработан Геннадием Никоновым в 1986 году, как стрелковое оружие для поражения живой силы и небронированной техники противника. Винтовка рассчитана под все типы стандартных патронов 5,45×39 мм. Считается успешно модернизированной версией АК-74 со смещённым импульсом отдачи пороховых газов после выстрела. Выпускался серийно на Ижевском оружейном заводе с 1998 года и был снят с производства через 10 лет.

    История создания

    Решением Совета министров СССР в 1978 году был объявлен конкурс на доработку и усовершенствование уже стоявшего на вооружении АК-74. Участникам были поставлены следующие задачи: повышение точности и кучности стрельбы, возможности вести огонь из неудобных для стрелка положений, полная совместимость с патроном калибра 5,45 мм. Основные причины, послужившие предпосылками для модернизации «Калашникова», который состоит на вооружении до сих пор, неизвестны.

    Сразу 12 опытных образцов различных разработчиков были представлены для конкурсных испытаний. Они проводились в 1981 году и получили название «Абакан». По результатам проверки наиболее перспективной и заслуживающей внимания была признана модель, разработанная Геннадием Никоновым. Члены приёмной комиссии внесли ряд замечаний и предложений по конструкционному устройству, которые были доработаны только в 1986 году.

    Согласно протоколам испытаний, особое внимание членами комиссии уделялось точности стрельбы при ведении огня короткими очередями. Фиксировалась кучность попаданий из различных положений стрелка: лёжа, с колена, стоя, на ходу и под различным углом наклона линии огня. С учётом использования в оружии затворных деталей от серийного автомата АК-74 не фиксировалось процентное соотношение отказов и боеспособность в тяжёлых условиях.

    Контрольные испытания проводились на ПУЦ (полевой учебный центр) Таманской дивизии в 1991 году. Новая разработка существенно превосходила АК-74 по точности поражения мишеней и удобству ведения боя как в атакующих, так и в оборонительных действиях. Оружие было рекомендовано для серийного производства. В дальнейшем винтовка получила условное обозначение «5,45 автомат Никонова обр. 1994 г. (АН-94)». Официальный приказ МО о принятии на вооружение был опубликован в 1997 году и уже через год винтовка стала выпускаться серийно.

    Характеристики и преимущества

    Основные тактико-технические характеристики серийного образца: масса 3,85 без магазина и 4,2 кг со снаряжённым магазином на 30 патрон, длина ствола 405 мм, с разложенным прикладом 943 мм, в сложенном положении 728 мм, скорострельность 600 выстрелов в минуту при автоматическом ведении огня, прицельная рекомендованная дальность 700 м, начальная скорость полёта пули 900 м/с, может использоваться стандартный, пулемётный на 45 и барабанный магазин на 75 патронов.

    Преимущество заключается в наличии системы смещённого импульса отдачи. Принцип действия заключается в следующем: после первого выстрела происходит воздействие на затворную раму, она смещается в обратном направлении и одновременно производит досыл патрона в патронник. Образующаяся ударная нагрузка изменяет направление ствола автомата. В АН-94 отстрел и поочерёдная досылка двух патронов после первого выстрела происходит до возникновения отдачи, что обуславливает высокую точность при ведении огня очередями.

    Интересные факты: автомат имеет три режима ведения огня: одиночные выстрелы, короткие очереди с отсечкой по два патрона и очереди с количеством выпускаемых патронов на усмотрение стрелка. Именно второе положение считается по-настоящему революционным для данного вида стрелкового оружия. Оно обеспечивает не только точность, но и позволяет экономить расход патронов. Такая опция есть на всех выпускаемых серийно образцах и доказала свою эффективность на практике.

    Прочная и надёжная конструкция позволяет использовать автомат в рукопашном бою. Складной штык-нож из высокопрочной стали установлен с правой стороны ствола. Расположение лезвия в сторону противника горизонтальное, что позволяет проводить точечные колющие удары в грудную клетку, нанося тяжёлые проникающие межрёберные раны. Такое положение позволяет устанавливать подствольный гранатомёт, не снимая штык-ножа.

    История развития и модернизации производства

    Короткий срок серийного производства АН-94 не позволил разработчикам внести корректировки в конструкцию на основе данных, полученных от участников реальных боевых действий в различных климатических зонах. Для снижения производственных затрат и простоты обслуживания в полевых условиях оружие получило пластмассовый складной приклад, который по своей прочности не уступает и даже превосходит деревянный аналог АК-74. Предусмотрена возможность установки ночного и штатного, состоящего на вооружении РА оптического прицела 1П29.

    Интересные факты: в серийной модели были учтены замечания основного заказчика (МО) и доработан принцип работы дульного тормоза компенсатора. Внутренняя геометрия имеет форму замкнутой «восьмерки», развёрнутой на угол 90 градусов. Естественное закручивание пороховых газов по спирали после выстрела обеспечивает очистку от попавших загрязнений и удаление нагара со стенок. Такая схема доказала свою эффективность и практичность при использовании оружия в тяжёлых, а также продолжительных по времени боевых действиях.

    Распространение в мире и экспорт

    Согласно официальным данным пользующегося заслуженным уважением в мире хранителя оружия и артиллерии Королевского музея Джонатана Фергюсона – всего было произведено около двух с половиной тысяч автоматов АН-94. Российская сторона эту информацию не публикует. Случаев появления на оружейном рынке контрафактных аналогов или подделок не зафиксировано. Реализация осуществляется в самые различные страны, включая государства, входящие в блок НАТО.

    Современное использование

    Автомат АН-94 не выпускается в охотничьих или спортивных версиях. Основное преимущество – высокая точность при ведении стрельбы очередями востребовано, именно на поле боя или при выполнении специальных операций. Принцип распределения этого оружия в подразделениях МО и МВД относится к засекреченной информации для служебного пользования. Предположительно им оснащаются разведчики и бойцы частей особого назначения. В свободной продаже на витринах отечественных магазинов охотничьего и спортивного оружия винтовка отсутствует.

    Вывод оружейных экспертов

    Взятые конструктором за основу: АК-74, отработанные технологии производства и доказавший свою эффективность патрон 5,45×39 мм позволили запустить в серию уникальное по своим качественным характеристикам оружие. Предназначенное исключительно для использования в боевых условиях, оно вызывает неподдельный интерес во всём мире. Несмотря на остановку серийного производства АН-94, лицензия на изготовление в других странах не выдаётся, а работы по дальнейшей модернизации по-прежнему продолжаются.

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