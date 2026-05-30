    Почему несбыточны мечты ВСУ о замене пехоты роботами
    Запрет на ввоз ряда овощей из Армении вступил в силу в России
    Дезертир ВСУ убил украинского командира из-за присвоенных денег мобилизованных
    В Третьяковской галерее прошли обыски по делу о подделках
    Путин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника
    Путин заявил о готовности сравнять с землей атакующих базы в Калининградской области
    Путин призвал Армению ускорить референдум о членстве в ЕАЭС
    США отказались вводить пошлины на российский палладий
    Президент Румынии назвал падение БПЛА результатом работы ПВО Украины
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Открытие мира начинается с дачи

    Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

    30 мая 2026, 09:14 • Новости дня

    Минтранс Запорожья опроверг информацию о перекрытии трассы «Новороссия»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Федеральная трасса Р-280 «Новороссия», соединяющая Крым и Ростов-на-Дону через регионы Донбасса и Новороссии, открыта для движения и работает штатно, периодически временно перекрываются отдельные участки для ликвидации последствий террористических атак ВСУ. Автомобили при этом пускают в объезд, сообщил министр транспорта Запорожской области Николай Лукашенко.

    Федеральная трасса Р-280 «Новороссия» открыта для движения транспорта, передает ТАСС. Министр транспорта Запорожской области Николай Лукашенко сообщил, что в социальных сетях распространялась недостоверная информация о закрытии автодороги.

    «У нас автомобильная дорога Р-280 «Новороссия» работает в штатном режиме. Но в зависимости от оперативной обстановки, возникают террористические акты, из-за которых затруднено движение по определенным участкам автомобильной дороги», – рассказал Лукашенко. По его словам, со всеми профильными структурами проработаны вопросы перенаправления потока машин по альтернативным путям объезда.

    Министр подчеркнул, что возникающие ограничения носят исключительно временный характер. Он заверил, что длительных перекрытий трассы не предвидится и ситуация находится под контролем властей.

    Региональное ведомство поддерживает постоянную связь с коллегами из Донецкой Народной Республики и Херсонской области. Водителям рекомендовано следовать указаниям военнослужащих на блокпостах, сотрудников Госавтоинспекции и обращать внимание на информационные табло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о дистанционном минировании трассы «Новороссия» украинскими беспилотниками.

    Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о сбросе мин на проезжую часть с вражеского гексакоптера.

    Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал о планах завершить расширение данной автодороги к 2030 году.

    29 мая 2026, 14:14 • Новости дня
    Захарова дала оценку заявлениям лидеров ЕС по инциденту с дроном в Румынии

    Tекст: Олег Исайченко

    Представители ЕС неспроста обвиняют Россию в инциденте с упавшим БПЛА в Румынии. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Все эти брюссельские верещания нужны западникам для отвода глаз от террористических преступлений Владимира Зеленского», – отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Накануне в ходе брифинга она подчеркнула: кровь детей – жертв удара ВСУ в Старобельске на руках Запада. Напомним, ВСУ атаковали колледж и общежитие в Старобельске (ЛНР) в ночь на 22 мая. При ударе погиб 21 человек.

    На этом фоне особо цинично выглядит реакция представителей ЕС и НАТО на инцидент с попаданием дрона в жилой дом в Румынии. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия «перешла еще одну черту». Председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил «нарушение национального воздушного пространства Румынии и международного права». Глава европейской дипломатии Кая Каллас также подчеркнула недопустимость «безнаказанного нарушения воздушного пространства».

    Напомним, в ночь на пятницу неизвестный беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. В инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе БПЛА. В одной из квартир начался пожар. По предварительной информации, пострадали два человека. Из дома были эвакуированы около 70 жильцов.

    Министр иностранных дел республики Оана Цойу позже заявила, что дрон якобы был российским. По предварительной информации, речь идет о «Герани-2», передает агентство Agerpres. Цойу назвала инцидент «серьезной и безответственной эскалацией» и обвинила Россию в нарушении международного права. МИД Румынии уже вызвал посла России Владимира Липаева в связи с инцидентом. Цойу пригрозила новыми санкциями в отношении Москвы на европейском уровне.

    29 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили четыре населенных пункта
    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска за последние сутки освободили Лесное и Новоподгородное в Днепропетровской области, Караичное и Бударки в Харьковской области, всего же за неделю они взяли под контроль десять населенных пунктов в зоне СВО.

    За последние сутки группировкой «Север» освобождены Бударки и Караичное в Харьковской области, говорится в сообщении на канале Max Минобороны.

    А с 23 по 29 мая в результате действий подразделений группировки «Север» установлен контроль над Грановым и Нововасилевкой в Харьковской области, Запсельем и Рясным в Сумской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.

    Всего же в зоне ответственности группировки противник потерял свыше 1245 военнослужащих, десять бронемашин, семь орудий полевой артиллерии и четыре станции РЭБ.

    За истекшие сутки подразделения группировки «Центр» освободили Новоподгородное в Днепропетровской области. В течение недели нанесено поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, егерской, аэромобильной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

    За неделю потери противника на этом направлении составили более 2250 военнослужащих, танк, 22 бронемашины и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ, отчитались в Минобороны.

    В результате наступления группировки «Восток» за последние сутки освобожден населенный пункт Лесное в Днепропетровской области. А за прошедшую неделю освобождены Воздвижевка в Запорожской области и Добропасово в Днепропетровской области.

    В течение недели нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили свыше 1970 военнослужащих, 16 бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили харьковскую Нововасилевку.

    Ранее они освободили запорожскую Воздвижевку и харьковский Гранов. А до этого освободили Запселье и Рясное в Сумской области.

    29 мая 2026, 20:55 • Видео
    Румынию втягивают в войну

    Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    29 мая 2026, 21:58 • Новости дня
    ВСУ заминировали трассу у Бердянска с помощью дронов

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские беспилотники начали сбрасывать на автомобильную дорогу «Новороссия» взрывные устройства, реагирующие на любое движение транспорта или пешеходов, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Балицкий написал в Max, что ВСУ применяют комплексное дистанционное минирование в Запорожской области. Местным автомобилистам рекомендовали проявлять предельную бдительность во время поездок.

    «Над автомобильной трассой «Новороссия» в районе Бердянского муниципального округа зафиксировано применение комплексной системы дистанционного минирования. БпЛА противника сбрасывает взрывное устройство, которое детонирует при фиксации движения, независимо от того, автомобиль это или пешеход», – сообщил Балицкий.

    Губернатор призвал водителей внимательно следить за обочинами и подозрительными предметами. При обнаружении опасных объектов следует держаться на безопасном расстоянии и немедленно вызывать экстренные службы. Балицкий также посоветовал жителям отказаться от поездок без острой необходимости.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о дистанционном минировании украинскими войсками участка трассы «Новороссия».

    Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о высокой активности вражеских беспилотников над местными автотрассами.

    Несколькими днями ранее украинский дрон целенаправленно атаковал гражданский автомобиль с семьей в этом регионе.

    29 мая 2026, 13:36 • Новости дня
    Сенатор указал на цель лидеров Европы в инциденте с дроном в Румынии

    Tекст: Олег Исайченко

    Представители ЕС и НАТО привыкли бездоказательно обвинять во всем Москву. В случае с инцидентом в румынском городе Галац они ограничатся пустыми заявлениями, а если и проведут расследование, то о его результатах никто из «обвинителей» говорить не станет. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Владимир Джабаров. Ранее руководство Евросоюза обвинило Россию в падении дрона в Румынии.

    «Я не исключаю, что инцидент с беспилотником на востоке Румынии – сознательная провокация Украины, которая преследует несколько целей. Среди них – оправдать свою безрассудную деятельность, «замазать» Россию черной краской, а также обострить отношения Москвы и Европы на фоне звучащих заявлений о потенциальных переговорах», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    При этом представители и ЕС, и НАТО обвиняют в произошедшем в городе Галац Россию, не подкрепляя свои слова доказательствами, добавил собеседник. «Очевидно, с чем это связано – у них во всем виновата наша страна. Но европейским политикам следует обратиться к здравому смыслу и задаться вопросом: для чего России отправлять беспилотники в Румынию? Я не вижу никакой цели», – рассуждает парламентарий.

    На этом фоне Джабаров упомянул другие инциденты с беспилотниками: неоднократно доказывалось, что это украинские аппараты. Однако европейцам это не мешало выдвигать обвинения в адрес России. По мнению сенатора, на звучащие обвинения Москве следует реагировать спокойно и отвечать достойно.

    «Пусть приглашают специалистов, обследуют место падения беспилотника. Тогда многое прояснится. Вот только они ограничатся пустыми заявлениями, а если и проведут расследование, то о его результатах никто из «обвинителей» говорить не станет. Для них главное – пошуметь, создать фон, настроить всех против России», – заключил Джабаров.

    В ночь на пятницу неизвестный беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. В инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе БПЛА. В одной из квартир начался пожар. По предварительной информации, пострадали два человека. Из дома были эвакуированы около 70 жильцов, часть из них покинула здание самостоятельно.

    Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что радары зафиксировали нарушение воздушного пространства, после чего в воздух подняли два истребителя F-16 и вертолет, а пилотам было разрешено поражать цели. Однако румынские военные не смогли перехватить беспилотный аппарат.

    Министр иностранных дел республики Оана Цойу позже заявила, что дрон якобы был российским. По предварительной информации, речь идет о «Герани-2», передает агентство Agerpres. Цойу назвала инцидент «серьезной и безответственной эскалацией» и обвинила Россию в нарушении международного права. МИД Румынии уже вызвал посла России Владимира Липаева в связи с инцидентом. Цойу пригрозила новыми санкциями в отношении Москвы на европейском уровне.

    Президент Румынии Никушор Дан созвал Высший совет национальной обороны. Он возложил ответственность за попадание БПЛА в дом на Россию. «Мы примем соответствующие меры в отношении Российской Федерации», – написал глава государства, добавив, что намерен сообщить о случившемся Совету Безопасности ООН.

    Сообщается, что Бухарест проинформировал союзников по НАТО и генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о произошедшем, а также попросил ускорить процесс передачи стране средств для борьбы с беспилотниками. Рютте находится на связи с властями Румынии после инцидента с дроном, заявила представитель блока Аллисон Харт. Она заверила, что НАТО продолжит укреплять оборону от всех угроз, включая БПЛА.

    В конце апреля румынский министр национальной обороны Раду Мируцэ заявил, что страна создаст «стену» из средств ПВО для защиты от беспилотников. Однако, сетовал он, пока полностью закрыть небо от новых угроз не удается. «Мы защищаем населенные пункты, перемещаем наземные средства в зависимости от того, как мы видим ситуацию на другом берегу Дуная», – добавил чиновник.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в связи с попаданием дрона в жилой дом в Румынии заявила, что Россия «перешла еще одну черту». По ее словам, Брюссель полностью солидарен с Бухарестом. «По мере того как мы продолжаем укреплять нашу безопасность и сдерживание, особенно на нашей восточной границе, мы будем продолжать усиливать давление на Россию», – добавила она.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил «нарушение национального воздушного пространства Румынии и международного права». «ЕС един в усилении давления на Россию посредством санкций и укреплении оборонительных возможностей, в частности вдоль нашей восточной границы», – заявил он. Глава европейской дипломатии Кая Каллас также подчеркнула недопустимость «безнаказанного нарушения воздушного пространства».

    30 мая 2026, 05:37 • Новости дня
    Танкер и резервуар с топливом загорелись в порту Таганрога после атаки БПЛА
    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки БПЛА на территории порта в Таганроге загорелись топливный резервуар, танкер и административное здание, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «На территории порта в Таганроге в результате атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом, административного здания», – сообщил Слюсарь в «Максе».

    По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время профильные службы продолжают уточнять информацию об инциденте. При этом в Ростовской области продолжает сохраняться угроза новых атак с использованием беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате воздушной атаки на несколько районов Ростовской области пострадали два человека, повреждены частные дома.

    27 мая в результате ракетной атаки на Таганрог также пострадали два человека.

    29 мая 2026, 18:46 • Новости дня
    На Украине запаниковали из-за выхода ВС России к последней линии обороны ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие продвигаются к финальным оборонительным рубежам украинских сил в Запорожской области, создавая критическое положение для противника, отмечают украинские военные аналитики.

    Вооруженные силы России выходят на последнюю линию обороны ВСУ в Запорожской области. Об этом в беседе с ТСН заявил украинский военный аналитик Олег Жданов, пишет «Российская газета».

    Эксперт подчеркнул, что украинские подразделения оказались в крайне тяжелой ситуации в районе Гуляйполя. Оттуда российские войска продолжают наступление в направлении Доброполья. Именно на этом участке располагается последний оборонительный рубеж, возведенный еще до 2014 года.

    «Дальше поле и до самого Днепра. Там надо делать оборонительные рубежи», – отметил Жданов.

    Аналитик также предупредил о растущих рисках для украинских солдат на славяно-краматорском направлении в ДНР. Опасность значительно возрастет после вероятной утраты контроля над Константиновкой, за которую в настоящее время продолжаются активные боевые действия. Потеря этого населенного пункта может стать переломным моментом, позволив российской армии выйти к Дружковке – следующему городу на пути к Краматорску.

    Ранее российские войска освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области. Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские подразделения скрывают от высшего командования большие потери в Константиновке. До этого армия России вышла на окраины Гуляйполя.

    29 мая 2026, 19:47 • Новости дня
    Путин обвинил Запад в поставках Украине беспилотников для ударов по России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные страны обеспечивают украинскую армию беспилотными летательными аппаратами для нанесения ударов по российским регионам, заметно облегчая работу ВСУ, отметил президент России Владимир Путин.

    Путин обратил внимание на то, что западные государства активно снабжают Киев беспилотниками, предназначенными для атак на территорию РФ. Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции по итогам визита главы государства в Казахстан, передает РИА «Новости».

    «Конечно, им западники поставляют дроны – чего проще-то, свинтил, кнопку нажал и полетело», – отметил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая российские военные отразили самую массовую атаку украинских беспилотников.

    Несколькими днями ранее в Белгородской области от ударов дронов погибли двое мирных жителей.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала западные страны соучастниками преступлений киевского режима.

    30 мая 2026, 01:25 • Новости дня
    Путин объяснил слова о скором завершении конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Слова о возможности скорого завершения боевых действий в зоне СВО основаны на анализе ситуации на поле боя, пояснил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

    «Что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя, а там наши войска наступают по всем направлениям», – подчеркнул Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    «Ситуация на поле боя складывается таким образом, что это даёт нам право говорить о том, что ситуация близится к завершению», – сказал он.

    Президент напомнил о Минских соглашениях, которые Москва подписывала ради мирного урегулирования. Однако позже выяснилось, что западные страны использовали этот документ исключительно для затягивания процесса и вооружения Киева, отметил глава государства.

    По словам Путина, Россия всегда стремилась решать возникающие противоречия дипломатическим путем. Москва сохраняет готовность к мирным переговорам и в настоящее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Путин счел невозможным назвать сроки завершения СВО при боевых действиях.

    Ранее президент России заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению.

    30 мая 2026, 02:01 • Новости дня
    Tекст: Антон Антонов

    Взрыв украинского беспилотного аппарата в поселке Октябрьский Белгородского округа привел к гибели человека, сообщил оперштаб Белгородской области.

    «В результате детонации дрона погиб мужчина. Приносим искренние соболезнования семье погибшего», – говорится в сообщении оперштаба в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в результате удара украинского беспилотника по автомобилю в поселке Октябрьский погибли двое мужчин, еще двое пострадали.

    В середине мая в поселке Октябрьский в результате атаки беспилотника пострадал 18-летний юноша.

    30 мая 2026, 07:58 • Новости дня
    Дезертир ВСУ убил украинского командира из-за присвоенных денег мобилизованных

    Tекст: Антон Антонов

    В Черниговской области Украины дезертировавший военнослужащий ВСУ расправился с командиром украинского разведывательного подразделения, депутатом Костопольского городского совета Ровненской области Украины Александром Новаком, сообщили в российских силовых структурах.

    Новак был убит в городе Новгород-Северский. По предварительным данным, причиной убийства стал финансовый конфликт. Убийство могло произойти в связи с присвоением денежных средств, которые родственники мобилизованных солдат собирали на нужды подразделения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры зафиксировали резкий рост числа вооруженных дезертиров из рядов украинской армии.

    В Сумской области при загадочных обстоятельствах скончался получавший угрозы от семей подчиненных заместитель командира полка охраны.

    В Черниговской области суд приговорил украинского офицера к девяти годам лишения свободы за убийство мобилизованного солдата.

    30 мая 2026, 02:21 • Новости дня
    Tекст: Антон Антонов

    Западные страны не должны удивляться атакам на свои территории после выдачи Киеву индульгенции на любое использование западных вооружений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в Telegram прокомментировала для RT инцидент с падением беспилотника в румынском Галаце и реакцию западных стран.

    «Все обвинения, которые мы слышим, в частности, про беспилотники где-то в странах ЕС, – бездоказательные: ни одного факта, материала, свидетельства не предъявлено даже собственным гражданам этих стран», – заявила она.

    По ее словам, раздувание шумихи вокруг ситуации в Румынии связано с попытками стран Запада отвлечь внимание от теракта в Старобельске, где в результате удара ВСУ погиб 21 ребенок и более 40 получили ранения. Захарова напомнила, что атака была осуществлена на деньги Евросоюза и при его непосредственной поддержке.

    Представитель МИД отметила, что западные государства ежемесячно принимают решения о поставках вооружений и выделении средств Киеву, полностью вовлекаясь в милитаризацию Европы.

    «Они выдали индульгенцию Зеленскому на любое использование их же вооружений в любых целях, как было недавно сказано одним из есовско-натовских представителей: лишь бы он их использовал в правильном направлении. А теперь они удивляются, что и до них долетает. Что же тут удивительного? Вы же сами заварили эту кашу», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник упал на крышу жилого дома в румынском Галаце. Бухарест и Брюссель бездоказательно обвиняют Москву.

    Президент Румынии Никушор Дан назвал падение БПЛА результатом работы ПВО Украины. Румыния объявила о закрытии российского консульства в Констанце.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность провести объективное расследование инцидента. Дипломатическое представительство России в Бухаресте назвало случившееся спланированной провокацией Киева.

    Ответные шаги России на закрытие генконсульства в Румынии и объявление персоной нон грата генконсула Андрея Косилина последуют в ближайшее время, заявила Захарова.

    29 мая 2026, 19:37 • Новости дня
    Путин счел невозможным назвать сроки завершения СВО при боевых действиях

    Tекст: Валерия Городецкая

    На пресс-конференции по итогам визита в Казахстан президент России Владимир Путин заявил о невозможности назвать конкретные сроки завершения конфликта на Украине.

    «Что касается сроков, то я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают и поймут мой ответ: называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, это просто так никогда практически не делается – и я этого делать не буду», – сказал российский лидер, отвечая на вопрос журналистов, передает РИА «Новости».

    Путин также сообщил, что российские войска ведут наступление по всем направлениям в зоне СВО. Он подчеркнул, что продвижение происходит каждый день.

    Глава государства заявил о продолжающихся попытках ударов Вооруженных сил Украины по территории России. Комментируя сообщения об ударах по Старобельску, он отметил, что получает доклады о сохраняющихся попытках атак по российской территории.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению.

    30 мая 2026, 03:40 • Новости дня
    Tекст: Антон Антонов

    Истребители F-16 не смогли безопасно перехватить беспилотный аппарат над городом Галац, сообщил президент Румынии Никушор Дан после заседания Высшего совета национальной безопасности.

    «У вооруженных сил был четкий и строгий приказ сбить дрон, как только условия позволили бы провести такую операцию без риска жертв или серьезных разрушений на земле», – заявил глава государства.

    По словам президента, после обнаружения цели радарами в воздух немедленно поднялись два истребителя F-16. Однако безопасная нейтрализация аппарата до его удара о жилой дом оказалась невозможной из-за быстрого развития ситуации и малой высоты полета в городской черте, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава румынского внешнеполитического ведомства Оана Цойу возложила ответственность за этот инцидент на Москву. Президент Румынии Никушор Дан назвал падение БПЛА результатом работы ПВО Украины.

    Беспилотный летательный аппарат врезался в квартиру на десятом этаже жилого дома в Галаце. Президент России Владимир Путин допустил украинское происхождение упавшего аппарата.

    29 мая 2026, 15:12 • Новости дня
    Герой мемов «Мурад Легенда» отправился в зону спецоперации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Популярный блогер Исрапил Рамазанов, известный под псевдонимом «Мурад Легенда», вступил в ряды российских войск на территории Луганской народной республики.

    Известный по мемам под псевдонимом «Мурад Легенда» блогер Исрапил Рамазанов решил отправиться в зону проведения боевых действий на СВО. Он уже присоединился к танковому подразделению в ЛНР, пишет Ura.Ru со ссылкой на информацию канала SHOT.

    Рамазанов прибыл в Луганск четыре дня назад. В прошлом году он пережил клиническую смерть из-за оторвавшегося тромба. После успешного курса восстановления блогер пообещал своим поклонникам скорое возвращение.

    Ранее герой мема «Сафонов, оплатить!» Александр Сафонов отправился на фронт в ДНР. До этого в феврале на спецоперации погиб герой интернет-шуток Андрей Таджибаев. А в 2024 году оштрафованный анапский стример подписал заявление на заключение военного контракта.

    29 мая 2026, 15:19 • Новости дня
    В Татарстане объявили ракетную опасность и закрыли аэропорты

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Татарстане ввели режим ракетной опасности, все экстренные службы приведены в полную готовность, аэропорты временно закрыты на прилет и вылет, сообщили власти.

    На территории Татарстана ввели режим «Ракетная опасность», сообщает ГУ МЧС РФ по Татарстану. Местным жителям настоятельно рекомендовали принять необходимые меры безопасности. В ведомстве подчеркнули, что все оперативные службы уже оповещены и переведены в состояние полной готовности.

    Из-за возникшей угрозы воздушные гавани Казани и Нижнекамска приостановили прием и отправку гражданских рейсов. Соответствующие ограничения для обеспечения безопасности полетов ввела Росавиация.

    Тем временем в некоторых районах татарстанской столицы сработали системы экстренного оповещения. О звуках воющих сирен массово сообщают очевидцы в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая МЧС уже объявляло режим ракетной опасности на территории Татарстана. Спустя несколько дней власти республики предупредили жителей о возможном налете беспилотников. Позже Росавиация ограничила работу десяти российских аэропортов для обеспечения безопасности пассажиров.

    Казахстан серьезно настроен на расширение энергетического сотрудничества с Россией. Он хочет и российскую нефть, и российский газ, и АЭС от России. Атомная станция уже в кармане и позволит избежать дефицита электроэнергии в стране. А вот самым неожиданным желанием стало построить «Силу Сибири – 2» через Казахстан, а не Монголию. Что из этого получится? Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Бунт против канцлера Мерца имеет фатальный недостаток

    В Германии задумались о смене власти без выборов, поскольку канцлер Фридрих Мерц чрезвычайно раздражает немцев и провоцирует в правящей партии апокалиптические ожидания. У бунтарей хорошие шансы, но будет лучше, если канцлером останется Мерц. Он для этого достаточно плох. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Румынию втягивают в войну

      Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    • Германия хочет сменить канцлера

      В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    • Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

      По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2026 года: новые выплаты, пенсии, биометрия и важные законы

      Июнь 2026 года встретит россиян множеством важных нововведений. С первого дня лета начнется прием заявок на новую семейную налоговую выплату, в аэропортах стартует эксперимент по посадке на рейсы с помощью биометрии, а пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, получат прибавку. Кроме того, изменятся правила ввоза товаров из стран ЕАЭС, вырастут госпошлины для операторов связи и вступят в силу новые ГОСТы. Разбираем все изменения июня 2026 года.

    • Большие церковные праздники июня 2026 года: православный календарь, Петров пост и главные даты месяца

      Июнь 2026 года – месяц, когда православные верующие переходят от радостного празднования Троицы к более спокойному и аскетичному летнему ритму церковной жизни. Месяц открывается Духовым днем, прославляющим Святого Духа, затем следует Неделя всех святых, после чего наступает многодневный Петров пост, который продлится до 11 июля. Кроме того, в июне есть важная поминальная дата – Троицкая родительская суббота. Рассказываем о главных православных праздниках июня 2026 года, о том, что можно и нельзя делать верующим в эти дни, а также о правилах питания в Петров пост.

    • График выплаты детских пособий в июне 2026 года: когда придут единое пособие и выплаты из маткапитала

      В июне 2026 года российские семьи с детьми получат социальные выплаты по стандартному графику – переносов из-за праздников не ожидается. Основные даты перечисления детских пособий – 3, 5 и 8 июня. Однако с 1 июня стартует новый важный этап: начинается прием заявлений на ежегодную семейную налоговую выплату для работающих родителей с двумя и более детьми. Рассказываем, когда придут пособия в июне 2026 года, какие выплаты перечисляет Социальный фонд России (СФР) и кому повысят материальную поддержку.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

