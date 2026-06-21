Минобороны сообщило об улучшении позиций российских войск по всем направлениям

Вооруженные силы России продолжают успешное выполнение задач в рамках специальной военной операции, передает Минобороны России.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Противник потерял более 215 человек, а также значительное количество техники, включая иностранное вооружение.

Группировка «Запад» заняла более выгодные позиции в Харьковской области и ДНР. Штурмовые отряды активно продвигаются в Красном Лимане, где освобождено 53 здания. Потери украинских сил в этом секторе составили свыше 210 военнослужащих.

Подразделения Южной, Центральной, Восточной и Днепровской группировок также улучшили позиции по переднему краю и продвинулись в глубину обороны противника.

Общие потери украинских формирований на этих направлениях превысили тысячу человек. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военной инфраструктуре противника в 147 районах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Рай-Александровка в Донецкой народной республике. Несколькими днями ранее российские войска заняли северо-западные окраины Красного Лимана.

Накануне этого события украинская армия потеряла на различных направлениях около 1400 военнослужащих.