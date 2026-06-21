«Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.11 комментариев
Минобороны: Российские войска продолжили успешное наступление
Минобороны сообщило об улучшении позиций российских войск по всем направлениям
Российские вооруженные силы значительно улучшили тактическое положение на нескольких направлениях специальной военной операции, нанеся серьезный урон противнику.
Вооруженные силы России продолжают успешное выполнение задач в рамках специальной военной операции, передает Минобороны России.
Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Противник потерял более 215 человек, а также значительное количество техники, включая иностранное вооружение.
Группировка «Запад» заняла более выгодные позиции в Харьковской области и ДНР. Штурмовые отряды активно продвигаются в Красном Лимане, где освобождено 53 здания. Потери украинских сил в этом секторе составили свыше 210 военнослужащих.
Подразделения Южной, Центральной, Восточной и Днепровской группировок также улучшили позиции по переднему краю и продвинулись в глубину обороны противника.
Общие потери украинских формирований на этих направлениях превысили тысячу человек. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военной инфраструктуре противника в 147 районах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Рай-Александровка в Донецкой народной республике. Несколькими днями ранее российские войска заняли северо-западные окраины Красного Лимана.
Накануне этого события украинская армия потеряла на различных направлениях около 1400 военнослужащих.