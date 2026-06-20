Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны около Лужков, Коренека, Кияницы и Ястребиного Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Старицы, Покаляного и Казачьей Лопани.

При этом противник потерял свыше 220 военнослужащих и два артиллерийских орудия.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Малеевки, Грушевки, Гусинки, Василевки Харьковской области и Яцковки Донецкой народной республики (ДНР).

В зоне ответственности группировки за сутки потери противника составили более 220 военнослужащих, пять бронемашин, боевая машина РСЗО «Град» и пять орудий полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Славянска, Краматорска, Дружковки, Николаевки, Малиновки и Пискуновки ДНР.

Всего в полосе ответственности группировки противник за сутки потерял свыше 145 военнослужащих, немецкую боевую машину пехоты Marder, американский бронетранспортер М113 и пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм американскую гаубицу М777.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии поблизости от Рубежного, Доброполья, Василевка, Красноярского ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 295 военнослужащих, три бронемашины и боевая машина РСЗО «Град». Уничтожены три станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

Напомним, накануне российские войска освободили Юрковку в ДНР.

Днем ранее они освободили Рай-Александровку в ДНР. А до этого зачистили от противника Кутузовку в ДНР.