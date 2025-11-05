Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.9 комментариев
В Артеке открылись первые очные курсы для педагогов из Южной Осетии
Первое очное обучение для педагогов Южной Осетии стартовало в Международном детском центре «Артек». В программе принимают участие победители конкурса «Навигаторы детства Республики Южная Осетия». Организаторами выступают Российский детско-юношеский центр, МДЦ «Артек» и Министерство просвещения России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Россию и Южную Осетию связывают давняя дружба и партнерство, наши страны сближает особенно трепетное отношение к национальной культуре и традициям, исторической правде. Уверен, что «Навигаторы детства» Южной Осетии станут надежной опорой для системы воспитания республики, и помогут тысячам детей и подростков вырасти истинными патриотами», – заявил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев.
В курс обучения включены лекции экспертов, практические занятия и мастер-классы. Особое внимание уделено миссии и ключевым направлениям работы Навигаторов детства. Участников также приветствовал заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.
Директор Росдетцентра Александр Кудряшов подчеркнул, что проект «Навигаторы детства» укрепляет сферу воспитания дружественных стран, а системная работа в этом направлении ведется в России уже пятый год. Курс поможет наставникам овладеть современными методиками поддержки талантов, формирования школьной среды и взаимодействия с родителями.
Очный формат курсов проводится впервые. Слушателями стали финалисты национального конкурса, который прошел в два этапа – тестирование и очный тур в Цхинвале.
Лауреаты конкурса вошли в кадровый резерв системы образования республики и могут стать советниками директора по воспитанию.