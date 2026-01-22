В кортеже Трампа в Давосе заметили новый бронированный лимузин Cadillac Escalade

Tекст: Игорь Иножарский

Президент США Дональд Трамп после прибытия в Давос пересел в тяжело бронированный Cadillac Escalade в лимузинной конфигурации, который, по оценке наблюдателей, стал новым элементом парка президентских машин, пишет The War Zone.

Накануне борт VC-25A Air Force One был вынужден вернуться в Вашингтон «out of an abundance of caution» из-за «незначительной электрической неисправности», после чего Трамп и сопровождающие лица долетели до Цюриха на самолете C-32A. Далее его доставил вертолет корпуса морской пехоты VH-60N Marine One, а в Давосе ждал кортеж как минимум с двумя Escalade и несколькими Chevy Suburban.

По фотографиям из Давоса видно, что новые Escalade получили массивную бронезащиту, особенно в районе лобового стекла и дверей. На крыше размещен комплекс антенн, в том числе у передней части над местом водителя. Такая насыщенность оборудованием связана с необходимостью обеспечивать защищенную связь с машиной связи Белого дома, известной под позывным Roadrunner. Иные характеристики нового лимузина остаются засекреченными, но авторы предполагают наличие скрытых защитных и технических систем.

Неясно, пользовался ли Трамп подобной машиной раньше: на доступных за последние месяцы снимках кортежей таких Escalade не замечали.

Ранее Секретная служба регулярно перевозила президентов и вице-президентов на усиленно бронированных Chevy Suburban, в том числе во время прошлых поездок в Давос. С начала 2000-х эти внедорожники все активнее чередуются с более заметными лимузинами, прозванными Beast, которые внешне напоминают удлиненные седаны Cadillac, но построены на модифицированной рамной базе грузовика. Ведомство уже сообщало, что в последнем поколении Beast использованы внутренние решения из линейки Escalade.

Авторы материала отмечают, что Escalade и Suburban долгие годы делят общую платформу, а Секретная служба давно использует бронированные Suburban нынешнего поколения, аналогичного увиденному в Давосе Escalade. Неясно, являются ли новые машины по сути теми же бронированными Suburban с «эскалейдовским» обликом или же это полноценные Escalade, доработанные по тем же стандартам. При этом сегодняшнее поколение Escalade уже выпускается более полудесятка лет, поэтому создание совершенно новой лимузинной конфигурации на базе еще более старой версии выглядит сомнительным.

Chevy Suburban давно стал основным служебным внедорожником Секретной службы и многих других ведомств США, а концерн GM параллельно разработал заводскую бронированную версию для Госдепартамента. В марте прошлого года директор Секретной службы Шон Карран встретился с руководством GM для обсуждения перспектив следующего поколения бронированных внедорожников. Тогда же на предприятии показали изображение нового Escalade с гербами администрации президента США, указывающее на его президентский статус.

Как сообщало агентство Reuters, в тот же период GM получила от Министерства внутренней безопасности и Секретной службы контракт на разработку следующего поколения президентского лимузина. Представитель ведомства заявлял, что до конкретных цифр и сроков еще далеко и что инженеры и специалисты по безопасности годами создают основу для этих высокотехнологичных машин. Текущая версия Beast впервые вышла на публику в 2018 году во время визита Трампа на Генассамблею ООН в Нью-Йорке, а срок службы таких лимузинов обычно составляет около восьми лет.

Секретная служба подчеркивает, что должна постоянно обновлять автопарк из-за растущих угроз, включая риск атаки с применением коммерческих беспилотников. В прошлом году ведомство заявляло, что борьба с новыми угрозами требует постоянного поиска инноваций и улучшений в парке бронированных машин сопровождения. Если Трамп начнет чаще пользоваться Escalade Секретной службы, эксперты ожидают появления новых подробностей об этих автомобилях.

Напомним, во время саммита в Анкоридже Путин принял приглашение Трампа вместе проехаться в его автомобиле. Поездка президентов России и США в одном автомобиле не планировалась, однако американский лидер Дональд Трамп пригласил президента Владимира Путина в свой лимузин. Источник среди организаторов встречи сообщил, что изначально лидеры России и США должны были разъехаться из аэропорта на отдельных автомобилях: Владимир Путин на лимузине Aurus, Дональд Трамп на Cadillac.