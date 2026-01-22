Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.0 комментариев
Авиакомпания «Россия» опровергла выкатывание самолета за ВПП в Магадане
Лайнер авиакомпании «Россия» прервал взлет и задел передней стойкой шасси фонарь освещения в ходе взлета с магаданского аэропорта, но остался в пределах взлетно-посадочной полосы, заявил авиаперевозчик.
Инцидент произошел с рейсом FV6290, направлявшимся в Москву, при торможении произошло сближение передней стойки шасси с фонарем освещения без пересечения пределов ВПП, заявили в компании, передает ТАСС.
СК начал доследственную проверку по факту происшествия.
По предварительным данным следователей, у воздушного судна возникли технические неполадки при попытке взлета. Экипаж принял решение прервать маневр, после чего лайнер отбуксировали на стоянку.
На борту находились 338 пассажиров и 15 членов экипажа, никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что лайнер с 335 людьми на борту при попытке взлета с аэропорта Магадана покинул пределы магаданского аэродрома из-за технического сбоя.