Авиакомпания «Россия» опровергла выкатывание самолета за ВПП в Магадане

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел с рейсом FV6290, направлявшимся в Москву, при торможении произошло сближение передней стойки шасси с фонарем освещения без пересечения пределов ВПП, заявили в компании, передает ТАСС.

СК начал доследственную проверку по факту происшествия.

По предварительным данным следователей, у воздушного судна возникли технические неполадки при попытке взлета. Экипаж принял решение прервать маневр, после чего лайнер отбуксировали на стоянку.

На борту находились 338 пассажиров и 15 членов экипажа, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что лайнер с 335 людьми на борту при попытке взлета с аэропорта Магадана покинул пределы магаданского аэродрома из-за технического сбоя.