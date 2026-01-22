В суде зарегистрировали иск «Русхимальянса» к «Юникредиту»

Британские ученые раскрыли секрет долголетия

The Telegraph: Двух часов бега в неделю достаточно для продления жизни

Специалисты наблюдали за участниками с 1986 года, регулярно собирая данные об их образе жизни, состоянии здоровья и уровне физической активности, пишет The Telegraph. В анализ вошли сведения о ходьбе, беге, езде на велосипеде, плавании, гребле, занятиях с весами, а также о более специфических нагрузках – теннисе, сквоше и даже подъеме по лестнице.

Результаты показали: люди, которые сочетали несколько видов физической активности, имели почти на 20 процентов более низкий риск преждевременной смерти по сравнению с теми, кто ограничивался однообразными нагрузками или вел малоподвижный образ жизни. При этом наилучшие показатели были у тех, кто регулярно занимался как минимум тремя разными видами активности.

Самым «безопасным» и эффективным занятием оказалась обычная ходьба – у тех, кто больше всего ходил пешком, риск смерти был на 17 процентов ниже. Также положительное влияние показали игры с ракеткой (теннис, сквош, ракетбол), гребля, бег, силовые тренировки, подъем по лестнице и бег трусцой. Даже умеренные нагрузки вносили вклад в снижение смертности.

Ученые отмечают, что разнообразная физическая активность снижала риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, болезней дыхательной системы и других причин – в диапазоне от 13 до 41 процента. При этом эффект имел предел: после определенного уровня нагрузок дополнительной пользы зафиксировано не было. Этот порог эквивалентен примерно двум часам бега или пяти часам быстрой ходьбы в неделю.

Исследователи подчеркивают, что работа носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь. Тем не менее они пришли к выводу, что длительное и регулярное участие в нескольких видах физической активности может способствовать увеличению продолжительности жизни.

Авторы также отметили, что более активные участники исследования реже курили, имели нормальное артериальное давление и уровень холестерина, чаще придерживались здорового питания и в целом вели более сбалансированный образ жизни. Полностью результаты исследования опубликованы в научном журнале BMJ Medicine.

Ранее главный врач поликлиники №1 Управления делами президента России Елена Ржевская заявила, что 120 лет жизни – реально достижимая цель на сегодняшний день.