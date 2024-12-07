В Москве наградили лучших советников директоров по воспитанию

Церемония награждения победителей III Всероссийской детской премии «Новая философия воспитания» прошла в Москве 7 декабря в рамках одноименного форума. Награды вручали первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Это самая искренняя, честная и справедливая премия, в которой дети и выдвигают номинантов, и выбирают победителей. Ребята точно голосуют сердцем, их не обманешь. Передавать знания – это великая работа. Но передать убеждения – гораздо сложнее. Для того, чтобы передать мечту, нужно самому мечтать, чтобы передать веру – самому верить. А для того, чтобы передать патриотизм – надо самому быть патриотом. И мы видим результаты вашей работы: с момента запуска проекта советников директоров по воспитанию количество детей, которые гордятся своей страной, выросло на 36% – с 60% до 96%, а количество ребят, которые смело говорят, что считают себя патриотами России, выросло на 25% – до 93%!» – приветствовал участников форума Сергей Кириенко.

В свою очередь Сергей Кравцов отметил, что введение должности советника директора по воспитанию стало важным шагом для развития образования. Он поблагодарил команду Росдетцентра за поддержку проекта и подчеркнул необходимость обмена методическими наработками.

Премия получила почти 10 тыс. заявок из всех регионов страны. По итогам заочного тура в финал вышли 66 претендентов, а очный тур прошел на ВДНХ. Детская экспертная комиссия оценивала проекты претендентов, отбирая лучших в четырех основных и шести специальных номинациях.

Лучшим в номинации «Навигатор детских открытий» стала Алена Середа из Краснодара, а Георгий Семенов из Тюмени удостоился премии «Навигатор профессиональных маршрутов». Ольга Бабенко из Волгоградской области признана лучшим муниципальным координатором проекта. Гулнар Гусейнова из Югры получила звание «Навигатор моего сердца».

Форум собрал более 1500 участников из 89 регионов России и города Байконура. Участники обменивались опытом и делились региональными практиками воспитания. По словам организаторов, форум стал основной площадкой для общения специалистов в сфере воспитания.