Путин: Россия достигла почти всех параметров мирного соглашения с Киевом до визита Джонсона

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Мы практически все параметры возможного мирного соглашения с представителями правительства в Киеве достигли, обо всем договорились. Более того, руководитель переговорной делегации – он до сих пор возглавляет фракцию правящей партии в Раде, завизировал эти договоренности. Да, нужно было кое-что доработать, но виза-то стоит, это же документ. Потом (в Киев) приехал господин Джонсон, британские власти не отрицают этого, они подтверждают – приехал и дал указание воевать до последнего украинца», – передает РИА «Новости» слова Путина.

По его словам, договориться в Стамбуле с Киевом удалось, украинскую сторону достигнутые договоренности устроили, но им дали команду не делать этого.

«Нам удалось договориться, в этом-то весь фокус. О чем свидетельствуют и подпись главы украинской делегации, которая парафировала этот документ, а значит, украинскую сторону в целом достигнутые договоренности устроили. Не вступил в силу только потому, что им дали команду не делать этого, а возникло желание у элит США, Европы, некоторых стран Европы добиться стратегического поражения России», – сказал Путин.

Президент России, говоря о возможности переговоров с Украиной, заявил, что Россия понимает, с кем имеет дело.

«Люди, которые не ценят, без всякого уважения относятся к интересам других стран и народов, такие люди, к сожалению, есть. Они легко нарушают взятые на себя обязательства, даже подписанные документы», – сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что российские войска ускорили наступательные операции в зоне СВО.