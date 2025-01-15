Главная ценность Гренландии – это национальный сектор контроля над Арктикой. И попытки новой вашингтонской администрации не подкупом, так завоеванием получить Гренландию – это подготовка к борьбе за арктические шельфы, проливы и ресурсы.0 комментариев
ВОЗ сообщила о восьми смертях от лихорадки Марбург в Танзании
В Танзании зарегистрировали девять случаев лихорадки Марбург, восемь из них смертельные
В Танзании зафиксировали вспышку заболевания с подозрением на лихорадку Марбург, восемь из девяти заболевших скончались, что вызвало опасения Всемирной организации здравоохранения по поводу распространения болезни в регионе.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала вспышку заболевания, предполагаемо вызванного вирусом Марбург, в регионе Кагера в Танзании, сообщает ТАСС. ВОЗ отметила, что по состоянию на 11 января было зарегистрировано девять случаев этой болезни, восемь из которых закончились летальным исходом.
Симптомы у заболевших включают головную боль, высокую температуру, боль в спине, диарею, рвоту с кровью и наружное кровотечение на поздних стадиях. Образцы биоматериала двух заболевших были протестированы, результаты ожидают подтверждения. ВОЗ выявила и держит под наблюдением лиц, имевших контакты с заболевшими.
ВОЗ расценивает риск дальнейшего распространения вируса в Танзании и на региональном уровне как высокий. Это связано с географическим положением области Кагера, находящейся на пересечении транспортных маршрутов с Руандой, Угандой, Бурунди и Демократической Республикой Конго. Тем не менее глобальный риск распространения вируса оценивается как низкий.
Лихорадка Марбург – опасное зоонозное вирусное заболевание, передающееся от летучих мышей к человеку и далее через близкие контакты между людьми. Болезнь характеризуется высокой летальностью и отсутствием специфического противовирусного лечения или вакцины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, инфекционист Сергей Вознесенский рассказал о возможных путях передачи вируса Марбург, включая контакт с зараженными продуктами и инфицированными животными.
Польский военный, инфицированный опасным вирусом Марбург, привез это заболевание на украинскую территорию, его госпитализировали в инфекционной больнице Ужгорода.
В настоящее время в России отсутствует угроза новой пандемии, сообщил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.