ВОЗ сообщила о восьми смертях от лихорадки Марбург в Танзании

В Танзании зарегистрировали девять случаев лихорадки Марбург, восемь из них смертельные

Tекст: Мария Иванова

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала вспышку заболевания, предполагаемо вызванного вирусом Марбург, в регионе Кагера в Танзании, сообщает ТАСС. ВОЗ отметила, что по состоянию на 11 января было зарегистрировано девять случаев этой болезни, восемь из которых закончились летальным исходом.

Симптомы у заболевших включают головную боль, высокую температуру, боль в спине, диарею, рвоту с кровью и наружное кровотечение на поздних стадиях. Образцы биоматериала двух заболевших были протестированы, результаты ожидают подтверждения. ВОЗ выявила и держит под наблюдением лиц, имевших контакты с заболевшими.

ВОЗ расценивает риск дальнейшего распространения вируса в Танзании и на региональном уровне как высокий. Это связано с географическим положением области Кагера, находящейся на пересечении транспортных маршрутов с Руандой, Угандой, Бурунди и Демократической Республикой Конго. Тем не менее глобальный риск распространения вируса оценивается как низкий.

Лихорадка Марбург – опасное зоонозное вирусное заболевание, передающееся от летучих мышей к человеку и далее через близкие контакты между людьми. Болезнь характеризуется высокой летальностью и отсутствием специфического противовирусного лечения или вакцины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, инфекционист Сергей Вознесенский рассказал о возможных путях передачи вируса Марбург, включая контакт с зараженными продуктами и инфицированными животными.

Польский военный, инфицированный опасным вирусом Марбург, привез это заболевание на украинскую территорию, его госпитализировали в инфекционной больнице Ужгорода.

В настоящее время в России отсутствует угроза новой пандемии, сообщил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.