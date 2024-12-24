Эпидемиолог проанализировал возможность пандемии в России

Эпидемиолог Онищенко сообщил об отсутствии угрозы пандемии в России

Tекст: Валерия Городецкая

На пресс-конференции в Москве Онищенко отметил, что после пандемии коронавируса новых пандемий не ожидается, передает ТАСС.

«После пандемии коронавируса каких-то других пандемий мы сегодня не прогнозируем. И с каждым годом мы свой прогноз делаем более уверенно», – заявил эпидемиолог. Он подчеркнул, что современные методы мониторинга позволяют не только точно определить вид инфекции, но и отличить его от ранее циркулирующих.

Говоря о заболеваемости экзотическими инфекциями, Онищенко отметил, что в этом году в европейской части России и в наиболее густонаселенных регионах показатели находятся на доэпидемических уровнях. Заболевания, такие как вирус оспы обезьян и лихорадка Марбург, были зафиксированы преимущественно из-за завозов из Африки.

Онищенко также обсудил ситуацию с вакцинацией против кори. Он сообщил, что Минздрав полностью обеспечил регионы необходимыми вакцинами, включая вакцины против кори, гепатита, полиомиелита и АКДС. Это создает основу для успешного выполнения планов по прививкам среди детского населения и позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.

В ноябре в Нидерландах обнаружили считавшийся вымершим вирус гриппа.