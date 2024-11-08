В Нидерландах обнаружили считавшийся вымершим вирус гриппа

В Нидерландах выявили грипп B/Yamagata, считавшийся исчезнувшим после пандемии COVID

Tекст: Мария Иванова

Газета De Volkskrant сообщила об обнаружении в Нидерландах вируса гриппа B/Yamagata, который ранее считался вымершим. После пандемии COVID-19 и введенных ограничений 2020–2021 годов, замедливших распространение вирусов, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала исключить его из списка прививок. Однако ученые вновь выявили его у пациента с респираторными симптомами, сообщает ТАСС.

До пандемии коронавируса было известно о двух подвидах гриппа каждого штамма, но считалось, что у штамма B остался только тип B/Victoria. По предположениям ученых, B/Yamagata мог циркулировать в Азии и Африке, и только с возобновлением авиаперелетов он вернулся в Европу. Теперь специалисты планируют проведение исследований, чтобы понять, насколько широко этот подвид распространился в Нидерландах.

De Volkskrant напоминает, что этот подвид гриппа вызвал значительное число заболеваний в Нидерландах в 2017–2018 годах.

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