Инфекционист рассказал, что заразиться вирусом Марбург можно через немытые бананы

Инфекционист Вознесенский рассказал, что заразиться вирусом Марбург можно через немытые бананы

Tекст: Александра Юдина

По его словам, одной из причин вспышки в Руанде стали бананы, на которых могли сохраниться частицы вируса, передает «Вечерняя Москва».

Эксперт подчеркнул, что заражение возможно лишь при несоблюдении санитарных норм, и напомнил о необходимости мыть все фрукты и овощи перед употреблением, чтобы минимизировать риск заражения.

Вознесенский отметил, что пищевой путь не является единственным способом заражения. Вирус Марбург может передаваться через близкий контакт с инфицированным человеком или животным, считающимся переносчиком инфекции.

«Как и многие геморрагические лихорадки, вирус Марбург имеет несколько путей передачи», – сообщил он.

По его мнению, заразиться вирусом воздушно-капельным путем сложно из-за необходимости определенных условий. Так, даже если человек съест инфицированный продукт, он не будет представлять немедленной опасности для окружающих из-за инкубационного периода.

«Зараженный человек должен выделять вирус в больших количествах и быть в тесном контакте с человеком с ослабленным иммунитетом», – подчеркнул инфекционист.

Ранее биотехнолог Илья Духовлинов заявил, что лихорадка Марбург может передаваться либо от человека к человеку при тесном, в особенности половом, контакте, через открытые раны, либо от летучих мышей к человеку.

Специалист Центра социально значимых инфекций Михаил Самаке сообщил, что пациенты с лихорадкой Марбург страдают от болей в груди, расстройства ЖКТ, сыпи и кровотечений, которые достигают максимума на второй неделе заболевания, что часто приводит к летальному исходу.



Как писала газета ВЗГЛЯД, российская вакцина от вируса Марбург успешно прошла доклинические испытания.

