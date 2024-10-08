Российская вакцина против лихорадки Марбург прошла доклинические испытания

Вакцина от лихорадки Марбург завершила доклинические испытания и готовится к клиническим

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российская вакцина против лихорадки Марбург, разработанная специалистами Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», успешно прошла доклинические испытания и готовится к следующему этапу. Как передает ТАСС, вакцина продемонстрировала свою безопасность и эффективность на этом этапе исследований.

В пресс-службе Роспотребнадзора подчеркнули, что вакцина находится в высокой степени готовности для начала клинических испытаний. Сейчас ведется наработка серии вакцины, а также подготовка необходимого пакета документов для получения разрешения на проведение этих испытаний.

Клинические испытания являются важным этапом в процессе создания и утверждения любой вакцины. Они позволят проверить эффективность вакцины на людях и выявить возможные побочные эффекты. Успешное завершение клинических испытаний станет значительным шагом в борьбе с лихорадкой Марбург.

Ранее биотехнолог Илья Духовлинов заявил, что лихорадка Марбург может передаваться либо от человека к человеку при тесном, в особенности половом, контакте, через открытые раны либо от летучих мышей к человеку через огрызки фруктов. Специалист Центра социально значимых инфекций Михаил Самаке сообщил, что пациенты с лихорадкой Марбург страдают от болей в груди, расстройства ЖКТ, сыпи и кровотечений, которые достигают максимума на второй неделе заболевания, что часто приводит к летальному исходу.

В Роспотребнадзоре исключили распространение лихорадки Марбург в России.