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Российская вакцина против лихорадки Марбург прошла доклинические испытания
Вакцина от лихорадки Марбург завершила доклинические испытания и готовится к клиническим
Государственный научный центр «Вектор» завершил доклинические испытания вакцины от лихорадки Марбург и приступил к подготовке к клиническому этапу, отметив высокую степень готовности препарата.
Российская вакцина против лихорадки Марбург, разработанная специалистами Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», успешно прошла доклинические испытания и готовится к следующему этапу. Как передает ТАСС, вакцина продемонстрировала свою безопасность и эффективность на этом этапе исследований.
В пресс-службе Роспотребнадзора подчеркнули, что вакцина находится в высокой степени готовности для начала клинических испытаний. Сейчас ведется наработка серии вакцины, а также подготовка необходимого пакета документов для получения разрешения на проведение этих испытаний.
Клинические испытания являются важным этапом в процессе создания и утверждения любой вакцины. Они позволят проверить эффективность вакцины на людях и выявить возможные побочные эффекты. Успешное завершение клинических испытаний станет значительным шагом в борьбе с лихорадкой Марбург.
Ранее биотехнолог Илья Духовлинов заявил, что лихорадка Марбург может передаваться либо от человека к человеку при тесном, в особенности половом, контакте, через открытые раны либо от летучих мышей к человеку через огрызки фруктов. Специалист Центра социально значимых инфекций Михаил Самаке сообщил, что пациенты с лихорадкой Марбург страдают от болей в груди, расстройства ЖКТ, сыпи и кровотечений, которые достигают максимума на второй неделе заболевания, что часто приводит к летальному исходу.
В Роспотребнадзоре исключили распространение лихорадки Марбург в России.