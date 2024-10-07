Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.41 комментарий
Биотехнолог рассказал о способах передачи лихорадки Марбург
Лихорадка Марбург может передаваться либо от человека к человеку при тесном, в особенности половом, контакте, через открытые раны, либо от летучих мышей к человеку через огрызки фруктов, заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов, комментируя опасения распространения лихорадки Марбург в России.
Бывший глава Роспотребнадзора и экс-главный санитарный Врач России академик РАН Геннадий Онищенко выразил опасения, что вирус Марбург, получивший распространение в восточноафриканском государстве Руанда, может добраться до России. Он подчеркнул, что необходимо проводить тренинги врачей в профилактических целях, а также призвал взять на контроль гражданские поездки за рубеж.
«Болезнь давно известная медицине. Название лихорадки Марбург произошло от места ее первой вспышки, где она была обнаружена – в 1967 году в немецком городе Марбург. По своей структуре вирус очень похож на Эбола, они «родственники», но имеют антигенные различия», – говорит Духовлинов.
От человека к человеку лихорадка Марбург может передаться только при тесном контакте слизистых. Например, во время полового акта (вирус обнаруживается в сперме), при поцелуях, так как инфицироваться можно и через другие выделяемые жидкости, а также при попадании крови на открытые раны, продолжает биотехнолог. В случае, если какие-либо предметы загрязнены такими выделениями как слюна, сперма или кровь, то они тоже небезопасны – вирус на них сохраняется и живет до пяти дней.
«В природе естественный резервуар – это летучие мыши, причем опасность представляют даже кусочки фруктов, обгрызенные этими животными. Однако сами крылатые этим вирусом не болеют и элиминируют (удаляют) его из своей крови за 5–8 месяцев», – рассказывает Духовлинов.
По его словам, при заражении человека лихорадкой Марбург инкубационный период составляет до 21 дня. Как правило, начало заболевания острое, температура держится около 39 градусов, больной испытывает боли в мышцах, происходит интоксикация организма. На седьмой день начинаются сильные кровотечения, носящие самый разнообразный характер. Однако, если заболевшему лихорадкой удается выжить, то у него образуется стойкий иммунитет. О повторных случаях инфекции ничего не известно.
Специалист обращает внимание на то, что в ходе экспериментов на животных было выявлено, что пиразинкарбоксамид (противотуберкулезный препарат) помогает увеличить выживаемость при заболевании вирусом Марбург.
«Летальность при заболевании данной лихорадкой оценивается как чрезвычайно высокая – до 80%. Вакцины против вируса Марбург уже находятся на стадии разработки», – делится специалист.
Отметим, что в прежние годы вспышки и отдельные случаи заражения фиксировали исключительно в Африке. В конце сентября этого года в Руанде заболели 26 человек, 8 из которых скончались.
«В настоящее время вирус не попал в Россию. Тем не менее, расслабляться не стоит, необходим жесткий контроль в виде специальных мероприятий для того, чтобы предотвратить возможную эпидемию. Марбург как РНК-содержащий вирус может мутировать с высокой частотой и образовывать новые штаммы», – заключил Духовлинов.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что завоз вируса Марбург в Россию возможен, однако на данный момент в стране применяются все необходимые меры для предотвращения распространения данной болезни.
Руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов в своем Telegram-канале рассказал о главных симптомах лихорадки Марбург, а также опроверг ряд утверждений западных СМИ касательно данного заболевания.