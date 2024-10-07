Биотехнолог рассказал о способах передачи лихорадки Марбург

Tекст: Татьяна Косолапова

Бывший глава Роспотребнадзора и экс-главный санитарный Врач России академик РАН Геннадий Онищенко выразил опасения, что вирус Марбург, получивший распространение в восточноафриканском государстве Руанда, может добраться до России. Он подчеркнул, что необходимо проводить тренинги врачей в профилактических целях, а также призвал взять на контроль гражданские поездки за рубеж.



«Болезнь давно известная медицине. Название лихорадки Марбург произошло от места ее первой вспышки, где она была обнаружена – в 1967 году в немецком городе Марбург. По своей структуре вирус очень похож на Эбола, они «родственники», но имеют антигенные различия», – говорит Духовлинов.

От человека к человеку лихорадка Марбург может передаться только при тесном контакте слизистых. Например, во время полового акта (вирус обнаруживается в сперме), при поцелуях, так как инфицироваться можно и через другие выделяемые жидкости, а также при попадании крови на открытые раны, продолжает биотехнолог. В случае, если какие-либо предметы загрязнены такими выделениями как слюна, сперма или кровь, то они тоже небезопасны – вирус на них сохраняется и живет до пяти дней.

«В природе естественный резервуар – это летучие мыши, причем опасность представляют даже кусочки фруктов, обгрызенные этими животными. Однако сами крылатые этим вирусом не болеют и элиминируют (удаляют) его из своей крови за 5–8 месяцев», – рассказывает Духовлинов.

По его словам, при заражении человека лихорадкой Марбург инкубационный период составляет до 21 дня. Как правило, начало заболевания острое, температура держится около 39 градусов, больной испытывает боли в мышцах, происходит интоксикация организма. На седьмой день начинаются сильные кровотечения, носящие самый разнообразный характер. Однако, если заболевшему лихорадкой удается выжить, то у него образуется стойкий иммунитет. О повторных случаях инфекции ничего не известно.

Специалист обращает внимание на то, что в ходе экспериментов на животных было выявлено, что пиразинкарбоксамид (противотуберкулезный препарат) помогает увеличить выживаемость при заболевании вирусом Марбург.

«Летальность при заболевании данной лихорадкой оценивается как чрезвычайно высокая – до 80%. Вакцины против вируса Марбург уже находятся на стадии разработки», – делится специалист.

Отметим, что в прежние годы вспышки и отдельные случаи заражения фиксировали исключительно в Африке. В конце сентября этого года в Руанде заболели 26 человек, 8 из которых скончались.

«В настоящее время вирус не попал в Россию. Тем не менее, расслабляться не стоит, необходим жесткий контроль в виде специальных мероприятий для того, чтобы предотвратить возможную эпидемию. Марбург как РНК-содержащий вирус может мутировать с высокой частотой и образовывать новые штаммы», – заключил Духовлинов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что завоз вируса Марбург в Россию возможен, однако на данный момент в стране применяются все необходимые меры для предотвращения распространения данной болезни.

Руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов в своем Telegram-канале рассказал о главных симптомах лихорадки Марбург, а также опроверг ряд утверждений западных СМИ касательно данного заболевания.