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Эксперт рассказал о симптомах лихорадки Марбург
Эксперт рассказал о симптомах лихорадки Марбург, которая вызвала резкий рост смертельных случаев в Африке
Специалист Центра социально значимых инфекций Михаил Самаке сообщил, что пациенты с лихорадкой Марбург страдают от болей в груди, расстройства ЖКТ, сыпи и кровотечений, которые достигают максимума на второй неделе заболевания, что часто приводит к летальному исходу.
Как сообщил Самаке, первый период болезни отмечаются головные боли и сухой кашель, а к четвертому дню добавляются боли в животе и расстройства ЖКТ, передает ТАСС.
В конце первой и начале второй недели симптомы достигают максимальной интенсивности, что может привести к летальному исходу, сообщил специалист.
На четвертый-пятый день болезни у половины больных появляется сыпь макулопапулезного характера, распространяющаяся на руки, шею и лицо.
В это время могут начаться кровоизлияния в кожу, конъюнктиву и слизистую оболочку рта, а также возникнуть носовые и желудочно-кишечные кровотечения.
К концу первой недели у пациентов проявляются признаки обезвоживания, инфекционно-токсического шока и иногда судороги или потеря сознания. «В этот период нередко наступает летальный исход», – подчеркнул инфекционист.
По словам Самаке, переносчиком вируса Марбург является египетская летучая собака, обитающая в Африке и на Ближнем Востоке.
Ранее в Роспотребнадзоре исключили распространение лихорадки Марбург в России.