Эксперт рассказал о симптомах лихорадки Марбург, которая вызвала резкий рост смертельных случаев в Африке

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщил Самаке, первый период болезни отмечаются головные боли и сухой кашель, а к четвертому дню добавляются боли в животе и расстройства ЖКТ, передает ТАСС.

В конце первой и начале второй недели симптомы достигают максимальной интенсивности, что может привести к летальному исходу, сообщил специалист.



На четвертый-пятый день болезни у половины больных появляется сыпь макулопапулезного характера, распространяющаяся на руки, шею и лицо.

В это время могут начаться кровоизлияния в кожу, конъюнктиву и слизистую оболочку рта, а также возникнуть носовые и желудочно-кишечные кровотечения.

К концу первой недели у пациентов проявляются признаки обезвоживания, инфекционно-токсического шока и иногда судороги или потеря сознания. «В этот период нередко наступает летальный исход», – подчеркнул инфекционист.

По словам Самаке, переносчиком вируса Марбург является египетская летучая собака, обитающая в Африке и на Ближнем Востоке.

Ранее в Роспотребнадзоре исключили распространение лихорадки Марбург в России.