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Роспотребнадзор заявил о контроле вспышки лихорадки чикунгунья в Китае
Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с ростом числа случаев лихорадки чикунгунья в городе Фошань провинции Гаундун на юге Китая.
Представители ведомства подчеркнули, что сейчас в России не выявлено ни одного завозного случая этого заболевания. Эпидемиологической опасности для распространения инфекции на территории страны нет, передает РИА «Новости».
В Роспотребнадзоре уточнили, что в России отсутствуют условия для формирования местной циркуляции возбудителя среди кровососущих насекомых-переносчиков. Кроме того, отечественные тест-системы позволяют оперативно диагностировать заболевание в случае его выявления.
Лихорадка чикунгунья – это вирусная инфекция, передающаяся через укусы кровососущих насекомых. К основным симптомам заболевания относят резкое повышение температуры тела до 40 градусов, головную, суставную и мышечную боль. Обычно болезнь не приводит к опасным для жизни осложнениям, однако риски выше у пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.
Тропические районы Африки, Индии, Юго-Восточной Азии, острова Индийского океана, а также Мексика и Гватемала считаются естественными зонами распространения лихорадки чикунгунья. Сезонные вспышки инфекции в этих регионах фиксируются ежегодно.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что на территории России сохраняется стабильная и контролируемая эпидемиологическая обстановка по вирусу Коксаки, несмотря на сообщения о случаях инфекции в Турции.