  • Новость часаПутин: Между странами в мире наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета
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    До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чему может научить жизнь нациста Оскара Дирлевангера

    7 июня 1945 года польская охрана жестоко забила до смерти эсэсовца Оскара Дирлевангера. Упрекать охранников за такое обращение с пленным сложно, ведь Дирлевангер был на всю голову отмороженным даже по меркам СС – маньяк, который шокировал даже других маньяков.

    12 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мир ждет русских авторов на экспорт

    Нужно показать, что Россия – это не безличная сила, у нее есть хорошие, умные человеческие лица. И очень важно, чтобы в этой галерее нашли свое место современные русские писатели.

    16 комментариев
    7 июня 2024, 14:14 • Новости дня

    Песков посоветовал уточнить у Байдена, как давно он знаком с Путиным

    Tекст: Ольга Никитина

    У президента США Джо Байдена следует уточнить, откуда тот может знать президента России Владимира Путина на протяжении 40 лет, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя очередную оговорку американского лидера.

    «Байдена надо спрашивать», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не перепутал ли президент США дату своего знакомства с Путиным, передает ТАСС.

    Ранее Байден заявил, что якобы знает Путина «более 40 лет». В 1984 году, когда Байден уже был сенатором от штата Делавэр, Путину был 31 год. Он служил в структурах КГБ СССР, а через год был направлен на работу в ГДР.

    Также Песков заявил, что вопрос о том, будет ли Путин отвечать на резкие высказывания Байдена в свой адрес, – это не главное в повестке президента России.

    7 июня 2024, 04:09 • Новости дня
    США объявили о смене ядерной стратегии с упором на соперничество
    США объявили о смене ядерной стратегии с упором на соперничество
    @ U.S. military

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Байдена объявила о пересмотре стратегии по ядерному оружию, делая акцент на соперничестве с Китаем и Россией.

    Вашингтон считает, что Пекин и Москва отказались от переговоров по контролю над вооружениями без предварительных условий, что вынуждает США «избрать более ориентированный на конкуренцию подход», сообщает ТАСС со ссылкой на портал Semafor.

    «Администрация по-прежнему надеется усадить своих геополитических соперников за стол переговоров, но хочет показать, что будут последствия за отказ от консультаций», – отмечает издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    По данным Semafor, возможные изменения в стратегии США могут коснуться разработки новых типов ядерных бомб, продления срока эксплуатации атомных подводных лодок класса Ohio, а также развития ядерного арсенала.

    Кроме того, Вашингтон планирует рассмотреть ключевые вопросы в области ядерной безопасности после истечения срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2026 году.

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    6 июня 2024, 17:29 • Новости дня
    Байден на церемонии в Нормандии неудачно попытался сесть на стул
    Байден на церемонии в Нормандии неудачно попытался сесть на стул
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден во Франции неудачно попытался сесть на стул во время мероприятий по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии.

    На видео, которое попало в Сеть, видно, что на сцене Байден пожал руку французскому президенту Эммануэлю Макрону, а после этого дважды попытался сесть на стул, когда это не было предусмотрено церемонией.

    Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава государства Джо Байден перед выступлениями на публике, возможно, пьет энергетические напитки или «что-то еще». Также Трамп уже заявлял, что Байдену «помогают держаться на публике», потому что большую часть времени «он выглядит спящим».

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    7 июня 2024, 11:05 • Новости дня
    Захарова: ВСУ после разрешения США атаковали Белгород с помощью HIMARS
    Захарова: ВСУ после разрешения США атаковали Белгород с помощью HIMARS
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские военные спустя несколько часов после того, как Киев получил от госсекретаря США Энтони Блинкена разрешение на удары вглубь российской территории американским оружием, атаковали жилые кварталы Белгорода системами HIMARS производства США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отметила, что произошло это сразу после заявлений Блинкена, «буквально через несколько часов», передает ТАСС.

    Представитель российского внешнеполитического ведомства заявила также, что Запад надеется избежать ответственности за удары по российской территории, используя лукавство, вранье и лицемерие. Однако, выразила уверенность она, сделать этого им не удастся.

    Напомним, власти США разрешили ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов вглубь российской территории. При этом президент США Джо Байден сказал, что удары по Москве и Кремлю украинским военным нельзя наносить.

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    6 июня 2024, 21:08 • Новости дня
    Трамп заявил о праве преследовать Байдена после победы на выборах
    Трамп заявил о праве преследовать Байдена после победы на выборах
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Для привлечения Джо Байдена и его команды к уголовной ответственности есть все основания, заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

    Трамп отметил, что после окончания выборов, в случае его победы, у него будут все основания преследовать Байдена за его и его семьи преступления, информация о них «поступает из Китая, России и Украины», передает РИА «Новости».

    По словам бывшего президента США, выборы ему нужны не для возмездия, он не собирается пойти по пути преследования оппонентов, если вновь станет президентом. Необходимо, чтобы коррупция прекратилась, иначе от страны ничего «не останется», пояснил Трамп.

    Ранее Трамп обвинил Байдена в употреблении допинга для публичных выступлений.

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    7 июня 2024, 02:53 • Новости дня
    Байден назвал маловероятным втягивание Запада в конфликт с Россией
    Байден назвал маловероятным втягивание Запада в конфликт с Россией
    @ Al Drago/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден считает маловероятным сценарий, при котором решение одобрить удары ВСУ по территории России приведет к втягиванию Запада в конфликт с Москвой.

    «Теоретически возможно, однако маловероятно», – заявил он каналу АВС News, передает ТАСС.

    По словам Байдена, это связано с тем, что «ни один американский солдат в поставках украинцам оружия не задействован».

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    6 июня 2024, 21:57 • Новости дня
    Байден исключил помилование своего сына Хантера

    Байден заявил, что не помилует сына Хантера за незаконное хранение оружия

    Байден исключил помилование своего сына Хантера
    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Джо Байден заявил, что не станет помиловать своего сына Хантера, если его признают виновным в незаконном хранении оружия.

    Байден утвердительно ответил на вопрос в интервью ABC News о том, примет ли он любой исход судебного процесса над своим сыном, передает РИА «Новости».

    Кроме того, американский лидер также положительно ответил на вопрос, исключает ли он возможность помилования Хантера в случае признания его виновным.

    Ранее сообщалось, что сын президента США Хантер отправлял своим наркодиллерам фотографии кокаина. Напомним, в штате Делавэр началось рассмотрение дела против Хантера Байдена, которого обвиняют в нарушениях при обороте оружия.

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    7 июня 2024, 09:59 • Новости дня
    Додик: Запад придумал разделить Россию на пять частей

    Додик: Запад придумал разделить Россию на пять частей, Путин борется за интересы страны против планов Запада

    Tекст: Александра Юдина

    Запад придумал разделить Россию на пять частей, президент Владимир Путин понял тенденции и встал во главе борьбы за национальные интересы своей страны, заявил на полях ПМЭФ президент Республики Сербской Милорад Додик.

    По его словам, Запад 20 лет назад тренировался на Югославии, чтобы спустя годы всё то же самое произвести и в России, желая приблизиться к России максимально, полностью оккупировав Украину, передает ТАСС.

    Додик добавил, что в республике знают о намерении Запада разделить Россию на пять частей, как они «научились поступать во многих частях мира».

    Глава Республики Сербской отметил, что Путин «сразу узнал все эти тенденции и встал во главе борьбы за русские национальные государственные интересы».

    Напомним, Путин и Додик встретились в рамках ПМЭФ и договорились, что Москва будет содействовать улучшению ситуации на Балканах.

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    7 июня 2024, 13:27 • Новости дня
    Ковальчук: Запад использовал Чернобыль как кувалду по разрушению СССР
    Ковальчук: Запад использовал Чернобыль как кувалду по разрушению СССР
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Запад использовал Чернобыльскую катастрофу для создания устрашающего образа СССР и последующего разрушения, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

    Он напомнил, что до Чернобыльской катастрофы мир стал свидетелем аварии на американской станции Три-Майл-Айленд в 1979 году, когда произошло расплавление около 50% активной зоны реактора, но за пределы станции радиоактивные вещества не попали. При этом 11 марта 2011 года удар цунами вывел из строя энергетические и охлаждающие установки АЭС «Фукусима-1», что привело к разрушению корпусов трех реакторов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ, передает ТАСС.

    «Было три крупных аварии. <…> Три-Майл-Айленд – прошел, Фукусима – вообще стерта, как будто ничего не было. А про Чернобыль – черт-те что. Они раздули это, ударили по лидерам [развития ядерных технологий в СССР] – [академику Анатолию] Александрову, по столпам, которые были. Напугали нами весь мир. Они начали кампанию против нас», – сказал Ковальчук в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир», кадры которого были показаны в эфире телеканала «Соловьев Live».

    Глава Курчатовского института также отметил, что Чернобыльская авария стала первым инструментом, который использовался западным миром «как кувалда, по полной программе» для разрушения Советского Союза.

    Кроме того, Ковальчук указал на ключевую роль президента России Владимира Путина в укреплении ядерной триады, которая обеспечивает суверенитет государства. Без Путина «нас бы уже не стало», уверен он.

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    6 июня 2024, 15:28 • Новости дня
    Риттер пообещал вопреки препонам США принять участие в ПМЭФ

    Риттер пообещал вопреки препонам со стороны США принять участие в сессии ПМЭФ

    Tекст: Ольга Никитина

    Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер, которого ранее сняли с самолета в США, не позволив ему вылететь в Россию, сообщил, что намерен принять участие в работе сессии ПМЭФ, которая пройдет 7 июня.

    «Разочарование, которое я испытал, когда мое правительство лишило меня возможности лично приехать в Санкт-Петербург, было велико», – приводит его слова RT.

    Риттер отметил, что будет участвовать в сессии благодаря «чудесам современных технологий». «Мой голос не будет заглушен теми, кто не согласен с посылами, которые он доносит», – сказал он.

    Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что отказ американских властей выпустить из страны Риттера на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) свидетельствует о том, что США стали полицейским государством.

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    6 июня 2024, 21:54 • Новости дня
    Путин оценил развитие отношений России и Зимбабве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отношения России и Зимбабве активно развиваются, заявил президент России Владимир Путин на встрече с зимбабвийским коллегой Эммерсоном Мнангагвой в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Отношения между Россией и Зимбабве сложились давно, еще в период борьбы вашей страны, вашего народа за независимость, и сейчас продолжают развиваться активно», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    После переговоров Путина с Мнангагвой тет-а-тет к ним присоединятся делегации России и Зимбабве. Стороны обсудят перспективы развития двусторонних отношений и вопросы сотрудничества во внешнеполитической сфере, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    До этого Путин в рамках ПМЭФ провел встречи с главой Республики Сербской Милорадом Додиком и главой Боливии Луисом Арсе.

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    6 июня 2024, 20:32 • Новости дня
    Путин и Додик встретились в рамках ПМЭФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва будет содействовать улучшению ситуации на Балканах, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Республики Сербской Милорадом Додиком в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Вы знаете нашу позицию по Дейтонским соглашениям, она является неизменной: только те полномочия, которые были зафиксированы в этих международно-правовых документах, являются основанием для не просто сохранения ситуации, а для ее развития и укрепления. Мы всячески будем этому способствовать», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Путин начал серию двусторонних встреч в рамках ПМЭФ. В ходе встречи с главой Боливии Луисом Арсе российский лидер оценил перспективы развития товарооборота между двумя странами.

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    6 июня 2024, 21:18 • Новости дня
    Путин приветствовал гостей концерта по случаю 225-летия со дня рождения Пушкина

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям концерта, посвященного 225-летию великого русского поэта Александра Пушкина в Большом Болдино. Текст послания зачитала советник российского лидера Елена Ямпольская.

    «Приветствую вас на праздничном концерте, посвященном 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. На протяжении многих лет музей-заповедник Болдино радушно встречает искренних поклонников творчества Александра Сергеевича Пушкина, приезжающих на нижегородскую землю из многих регионов России и зарубежных стран», – говорится в телеграмме, сообщает ТАСС.

    Путин отметил, что «с родовой усадьбой Болдино связаны важные незабываемые страницы жизни великого русского поэта, прежде всего знаменитая болдинская осень, вдохновившая его на создание подлинных литературных шедевров».

    Путин уверен, что все торжества пройдут на высоком уровне, а одним из наиболее ярких событий культурной программы станет концерт государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под руководством маэстро Юрия Башмета. «Уникальным мастерством исполнителей, многообразием музыкальных произведений он обогатит палитру праздничных мероприятий, подарит участникам и гостям самые добрые впечатления», – отметил президент, пожелав всем собравшимся всего наилучшего.

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    7 июня 2024, 12:39 • Новости дня
    Песков: Путин читал статью Караганова о применении ядерного оружия

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин ознакомился с нашумевшей статьей о превентивном ядерном ударе политолога Сергея Караганова, который выступит модератором пленарной сессии ПМЭФ с участием главы государства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков призвал не оценивать личность Караганова только по его статье о превентивном ядерном ударе. Представитель напомнил, что политолог является широкопрофильным экспертом в международных делах, в политической экономии, в политике, а также в сфере международной безопасности, передает ТАСС.

    Представитель Кремля назвал Караганова человеком «глубочайшего и широчайшего кругозора» и «очень авторитетным экспертом». Он пояснил, что этим и объясняется выбор политолога модератором пленарки.

    Ранее в пятницу Песков сообщил, что пленарная сессия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоится в пятницу после 14.00, ее модератором станет политолог Сергей Караганов.

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    7 июня 2024, 13:10 • Новости дня
    Ковальчук: Путину удалось долго держать Запад в неведении о возможностях России

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук указал на ключевую роль президента России Владимира Путина в укреплении ядерной триады, которая обеспечивает суверенитет государства. Без Путина «нас бы уже не стало», считает он.

    Ковальчук отметил, что Путин после прихода к власти, помимо восстановления экономики и других сфер, «очень глубоко» погрузился в вопросы восстановления обороноспособности страны, в частности ядерной триады.

    «Если бы не появился Путин в 2000 году, то, грубо говоря, нас бы уже не стало. Он с начала 2000-х годов, когда стало ясно, что [на Западе] хотят запретить ядерное оружие, <…> начал восстанавливать и укреплять ядерные стратегические силы, триаду нашу ядерную: подводные лодки, авиация, ракеты», – сказал ученый в эксклюзивном интервью Марине Ким для проекта «Новый мир», кадры которого были показаны в эфире телеканала «Соловьев Live».

    Глава Курчатовского института отметил, что на Западе в то время «считали, что у нас уже ничего нет». «И надо сказать, в этом неведении [нашему] президенту удалось их довольно долго продержать. До 2014 года по факту», – приводит его слова ТАСС.

    «Он – человек глубокий, умный и очень далеко думающий», – заключил Ковальчук.

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    7 июня 2024, 12:23 • Новости дня
    Объявлен модератор пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина

    Песков: Модератором пленарной сессии ПМЭФ будет политолог Караганов

    Tекст: Ольга Никитина

    Пленарная сессия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоится в пятницу после 14.00, ее модератором станет политолог Сергей Караганов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля уточнил, что на заседании выступит президент Владимир Путин, а также два гостя-президента – главы Боливии и Зимбабве, с которыми Путин накануне провел, по словам Пескова, «очень продуктивные переговоры», передает ТАСС.

    Песков уточнил, что американский журналист Такер Карлсон, вопреки слухам, не рассматривался в качестве кандидата в модераторы пленарки ПМЭФ с участием Путина.

    Напомним, Путин в рамках ПМЭФ провел встречи с главой Республики Сербской Милорадом Додиком, главой Боливии Луисом Арсе и зимбабвийским коллегой Эммерсоном Мнангагвой.

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