До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.3 комментария
Песков посоветовал уточнить у Байдена, как давно он знаком с Путиным
У президента США Джо Байдена следует уточнить, откуда тот может знать президента России Владимира Путина на протяжении 40 лет, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя очередную оговорку американского лидера.
«Байдена надо спрашивать», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не перепутал ли президент США дату своего знакомства с Путиным, передает ТАСС.
Ранее Байден заявил, что якобы знает Путина «более 40 лет». В 1984 году, когда Байден уже был сенатором от штата Делавэр, Путину был 31 год. Он служил в структурах КГБ СССР, а через год был направлен на работу в ГДР.
Также Песков заявил, что вопрос о том, будет ли Путин отвечать на резкие высказывания Байдена в свой адрес, – это не главное в повестке президента России.