Песков посоветовал уточнить у Байдена, как давно он знаком с Путиным

Tекст: Ольга Никитина

«Байдена надо спрашивать», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не перепутал ли президент США дату своего знакомства с Путиным, передает ТАСС.

Ранее Байден заявил, что якобы знает Путина «более 40 лет». В 1984 году, когда Байден уже был сенатором от штата Делавэр, Путину был 31 год. Он служил в структурах КГБ СССР, а через год был направлен на работу в ГДР.

Также Песков заявил, что вопрос о том, будет ли Путин отвечать на резкие высказывания Байдена в свой адрес, – это не главное в повестке президента России.