Байден перепутал срок знакомства с Путиным

Tекст: Дарья Григоренко

«Я знаю его (Путина) более сорока лет. Он беспокоит меня 40 лет», – заявил Байден в интервью телеканалу ABC News, передает РИА «Новости».

При этом американский президент не уточнил, откуда он знает главу российского государства на протяжении более 40 лет, то есть с 1984 года. Как сообщает официальный сайт президента, в 80-е годы Путин работал о органах госбезопасности СССР, проходил учебу в Краснознаменном институте имени Андропова, а в 1985 был направлен на работу в ГДР.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления президента США в адрес российского лидера являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.