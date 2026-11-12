В работе сервиса Steam в России произошел сбой

Tекст: Денис Тельманов

На 20:40 мск количество жалоб за час превысило 415, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.

Сообщения о неполадках начали поступать в районе 20:10 мск. Больше всего жалоб зафиксировано в Москве и Петербурге. Также о проблемах сообщили пользователи из Воронежской и Ленинградской областей, а также из Татарстана.

Steam – онлайн-сервис для покупки компьютерных игр, предлагающий около 30 тыс. проектов. Аудитория платформы превышает 100 млн человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пользователи из Северной Америки, Европы и Азии сообщили о глобальном сбое в работе Steam.

Неполадки возникли у американских пользователей. В прошлом году российские пользователи пожаловались на проблемы с доступом к сервису.