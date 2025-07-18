  • Новость часаЛула да Силва обвинил Трампа в атаке на суверенитет Бразилии
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    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин На Украине не осталось никакой законной власти

    Ситуация со сменой украинского правительства – пример полнейшего беззакония. И сама процедура, и лица, в ней задействованные, не имеют никаких прав и полномочий этим заниматься. Казалось бы, все так понятно и однозначно, чтобы все страны мира отказали украинским властям в признании.

    8 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Возвращение морали и капитал доверия

    Постепенно стало проясняться, что в средне- и долгосрочной перспективе гораздо лучше быть честным, верным и надежным. Что честь, достоинство и деловая репутация – это то, что имеет смысл. Что доверие – важнейший капитал и личности, и общества.

    28 комментариев
    18 июля 2025, 03:44 • Новости дня

    Лула да Силва обвинил Трампа в атаке на суверенитет Бразилии

    Лула да Силва обвинил Трампа в атаке на суверенитет Бразилии
    @ Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва резко раскритиковал президента США Дональда Трампа за призыв прекратить судебное расследование против бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару.

    Трамп подверг критике власти Бразилии за расследование против Болсонару, которого обвиняют в попытке переворота после президентских выборов 2022 года. Трамп призвал прекратить судебный процесс, передает ТАСС.

    Лула да Силва заявил, что призывы Трампа являются атакой на суверенитет страны. В обращении к нации он подчеркнул, что попытки иностранного вмешательства в судебную систему южноамериканской республики представляют серьезную угрозу государству. Лула да Силва выразил возмущение поддержкой Трампа среди некоторых бразильских политиков, назвав их «настоящими предателями своего Отечества».

    Кроме того, Лула да Силва анонсировал возможные ответные меры на введенные США пошлины. «Если потребуется, мы задействуем все законные инструменты для защиты нашей экономики: от обращений во Всемирную торговую организацию до применения Закона об экономической взаимности», – заявил он.

    Лула да Силва подчеркнул, что Бразилия выступает за многополярность и сотрудничество, но интересы страны для него приоритетны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США объявили о введении с 1 августа пошлин в 50% на импорт из Бразилии. Президент Бразилии подписал указ о праве приостанавливать концессии для предпринимателей из США при введении высоких пошлин на бразильские товары.

    16 июля 2025, 01:01 • Новости дня
    Сенатор Грэм посоветовал спросить Иран, что будет с Россией через 50 дней
    Сенатор Грэм посоветовал спросить Иран, что будет с Россией через 50 дней
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Внесенный в России в список экстремистов и террористов американский сенатор Линдси Грэм заявил, что иранский аятолла Хаменеи может ответить всем колеблющимся о том, что будет с Россией на 51-й день с того момента, как президент США Дональд Трамп начал отсчет дней до заключения сделки по Украине.

    По словам Грэма, заявление Трампа о поставках американского оружия, оплаченного европейцами, на Украину через НАТО стало приятной новостью, но не менее важным стало его заявление о 100-процентных пошлинах для стран, покупающих дешевую российскую нефть, если боевые действия не прекратятся через 50 дней.

    Грэм отметил, что эта мера ударит Россию по самому больному месту.

    «Если Путин и другие гадают, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им обратиться к аятолле. Будь я страной, покупающей дешевую российскую нефть и поддерживающей военную машину Путина, я бы поверил президенту Трампу на слово», – написал американский сенатор в соцсети Х.

    На ваш взгляд
    На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это:



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    16 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сенатор Линдси Грэм (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) имеет на президента Трампа значительное влияние, о чем говорит хотя бы тот факт, что первый настоял на авиаударах по Ирану ради умаления ядерных амбиций исламской республики.

    Также Грэм заявил, что законопроект о новых санкциях против России получил поддержку президента Дональда Трампа.

    Комментарии (78)
    15 июля 2025, 10:29 • Новости дня
    WP: Трамп призвал Зеленского бить по Москве и Петербургу

    WP: Трамп спрашивал Зеленского об ударах ракетами по Москве и Петербургу

    WP: Трамп призвал Зеленского бить по Москве и Петербургу
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп изменил подход к мирному урегулированию конфликта на Украине, задумавшись о поставках дальнобойных ракет Киеву для ударов по Москве и Петербургу, пишет The Washington Post.

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении добиться мира на Украине путем ужесточения санкций против России, передает The Washington Post. Трамп отметил, что изначально верил в возможность мирного урегулирования и «чувствовал сделку четыре раза». Однако, по словам Трампа, он понял, что единственный способ «заставить Путина пойти на мир – это существенно «повысить цену продолжения конфликта».

    Трамп пригрозил ввести против России «жесткие тарифы», если она не заключит мир в течение 50 дней. Он также пообещал предоставить Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, средства ПВО и артиллерию через страны НАТО. Стоимость военной помощи составит 10 млрд долларов. Кроме того, Украина может получить разрешение на использование 18 ракет ATACMS дальностью 300 километров для ударов по военным базам, аэродромам и складам снабжения в глубине России.

    В разговоре с Владимиром Зеленским Трамп спросил, почему Украина не наносит удары по Москве и Петербургу. Зеленский ответил, что Украина может это сделать, если получит необходимое оружие.

    Трамп ужесточил свою позицию в отношении Путина по трем причинам, полагает издание. Во-первых, он считает, что «Путин не уважает его, симулируя готовность к миру, но игнорируя призывы к прекращению огня»; во-вторых, он увидел эффективность американской военной мощи при использовании бомбардировщиков B-2 и ракет Tomahawk против Ирана; в-третьих, он считает, что «Путин будет вести переговоры только под угрозой».

    На ваш взгляд
    На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это:



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    16 комментариев

    Ранее СМИ писали, что в новый пакет военной помощи США Украине может включить дальнобойные ракеты ATACMS. Дональд Трамп рассматривал возможность передачи Украине ракет Tomahawk (Томагавк), но не включил их в список вооружения.

    СМИ сообщали, что Трамп собирается объявить о поставках ракет, способных поражать цели в глубине территории России, включая Москву.

    Президент США на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте сообщил о подготовке передачи Украине крупных партий систем ПВО Patriot в полной комплектации.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как планы Вашингтона  оказывают влияние на ситуацию на поле боя и на попытки урегулирования конфликта.

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    17 июля 2025, 14:54 • Видео
    Мелания Трамп – тайный друг Украины

    Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

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    16 июля 2025, 11:34 • Новости дня
    В Германии оценили отказ Франции покупать американское оружие для Украины

    Политолог Рар: Между Берлином и Парижем возник идейный спор из-за военной помощи Украине

    В Германии оценили отказ Франции покупать американское оружие для Украины
    @ IMAGO/Fotostand/Reuhl/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Пока во Франции призывают создать европейский ВПК, ФРГ закупает у Штатов оружие для Украины. В Берлине полагают, что независимость Европы может и подождать, когда речь идет о вооружении Киева, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Париж отказался участвовать в закупке оружия для Украины. Между тем Дональд Трамп сообщил, что ракеты для ЗРК Patriot уже отправлены ВСУ через Германию.

    «Как только началась дискуссия о милитаризации Европы, Франция заняла позицию, согласно которой континент должен приобрести полную самостоятельность в военном производстве и независимость от США в этой сфере. Другими словами, ВПК на территории Старого Света, считают в Париже, должен быть исключительно европейским», – напомнил немецкий политолог Александр Рар.

    Иной точки зрения придерживается Германия, добавил собеседник. «Берлин полагает, что на построение военно-промышленного комплекса Европы и пополнение складов вооружений уйдет слишком много времени, которого у европейцев просто нет. Ведь им приходится немедленно вооружать Украину», – уточнил эксперт.

    «Кроме того, ФРГ видит, что европейская промышленность оказывается не очень поворотливой в части милитаризации экономики. На эти цели необходимы не только годы, но и много денег. Поэтому немецкие власти сейчас станут искать поддержку среди европейских стран, чтобы закупать в США оружие для срочной поддержки Украины», – продолжил Рар.

    По его мнению, Берлин получит помощь от стран Северной Европы, но не в полной мере. Ключевая нагрузка придется на ФРГ. «Основную сумму, которую потребовал Дональд Трамп за производство вооружения, должна будет внести Германия из своих займов», – считает политолог. Между тем идейный спор между Парижем и Берлином говорит о многом, указал собеседник.

    «Германия – в отличие от Франции – в вопросах обороны Европы по-прежнему ставит только на «защиту» США. Фридрих Мерц считает, что закупкой оружия повернул Трампа на курс «непримиримости» с Россией. По его мнению, цель немедленного вооружения Украины оправдывает все средства и затраты – вплоть до того, что независимость континента может подождать», – подчеркнул эксперт.

    На этом фоне примечателен тот факт, что ФРГ отправляет Киеву свои ракеты для ЗРК Patriot. Это связано с двумя моментами: «Немецкое руководство полагает, что угроза потери украинских территорий выше, чем нападение России на Германию. Кроме того, Берлин не собирается напрямую лезть в военный конфликт с Москвой», – отметил спикер.

    «Мне кажется, что, в отличие от трезвых американцев, Германия считает, что нужно вооружить Украину «до зубов», и тогда она победит на поле боя, – рассуждает аналитик. – При этом тактика Владимира Зеленского с самого начала состояла в том, чтобы втянуть НАТО в войну с Россией. Это был его единственный шанс устоять».

    «Запад все эти годы отказывал Зеленскому в этом, избегая стать прямым участником военного конфликта. На сегодняшний день он, похоже, заручается все большей поддержкой Мерца, который по разным причинам не боится сильнее втягиваться в военный конфликт. Но я думаю, что немцы все же не станут переходить «красные линии», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что Париж не намерен участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева. По информации Politico, французские власти хотят стимулировать собственное производство вооружений и поддержать европейских производителей.

    Президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно призывал страны Европы отдавать предпочтение закупкам у местных компаний, чтобы укрепить оборонную промышленность континента. «По этой причине Париж не присоединится к инициативе по закупке американского оружия», – говорится в материале.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что ракеты для комплексов Patriot уже отправляются на Украину с территории Германии. Берлин будет восполнять свои запасы самостоятельно. «И во всех случаях Штатам все будет полностью возмещено», – сказал глава Белого дома.

    Напомним, в понедельник американский лидер пообещал возобновить поставки оружия Киеву за счет союзников по НАТО. В частности, Трамп сообщил о планах направить Украине 17 комплексов Patriot в ближайшее время.

    Заместитель начальника ГУР украинского Минобороны Вадим Скибицкий признался: в Киеве не поняли, что имел в виду Трамп. «17 – это огромное число, если мы говорим о батареях. Если речь о пусковых установках, то это возможно», – сказал он. Как отмечало агентство Bloomberg, каждая батарея Patriot стоит около одного млрд долларов, а ракетная система – около четырех млн долларов.

    Отметим, спустя несколько часов после заявления Трампа Борис Писториус встретился с Питом Хегсетом. Немецкий министр обороны заявил, что Берлин и Вашингтон договорились о покупке двух систем ПВО Patriot. По словам министра обороны Германии, он договорился с главой Пентагона «быстро и тихо» решать любые вопросы по этой сделке. Газета ВЗГЛЯД писала, что ЕС и Украина уткнулись в дефицит ЗРК Patriot.

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    15 июля 2025, 21:23 • Новости дня
    СМИ: Жена Трампа сыграла ключевую роль в решении по Украине
    СМИ: Жена Трампа сыграла ключевую роль в решении по Украине
    @ Al Drago/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    В обсуждении вопроса военной поддержки Киева Мелания Трамп оказала значительное влияние на позицию президента США по этому вопросу.

    Влияние первой леди Мелании Трамп на решение президента США Дональда Трампа о военной помощи Украине было раскрыто автором книги о первой леди Мэри Джордан. Она отметила: «Трамп прислушивается к некоторым людям по определенным вопросам, особенно если ему очень близки или если их фамилия Трамп», пишет «Лента.ру».

    Эксперт подчеркнула, что мнение Мелании Трамп может быть значительно важнее, чем советы многочисленных советников и экспертов, окружающих президента.

    По данным издания, несмотря на наличие широкого круга специалистов, Мелания Трамп способна оказывать значительное влияние на политические решения Дональда Трампа, особенно в чувствительных вопросах внешней политики.

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    15 июля 2025, 22:25 • Новости дня
    Пушков объяснил отказ Трампа от передачи Украине ракет JASSM
    Пушков объяснил отказ Трампа от передачи Украине ракет JASSM
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Отказ президента США Дональда Трампа от поставок Киеву дальнобойных ракет JASSM и запрет на удары по Москве могут быть проявлением нежелания резкой эскалации конфликта с Россией, считает сенатор Алексей Пушков.

    «Трамп попытался таким образом опровергнуть им сказанное, либо показать, что он такого не говорил. Он также исключил поставки Украине ракет JASSM с дальностью действия от 300 до 900 км. Явно хочет показать, что не хочет резкой эскалации в отношениях с Москвой», – написал он в Telegram-канале.

    При этом Пушков отметил, что объективно последние заявления Трампа и обещания новой военной помощи Украине толкают ситуацию в направлении нарастания напряженности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США не намерены поставлять Украине ракеты большой дальности, заявил американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

    До этого Washington Post писала, что в новый пакет военной помощи Украине, о котором ранее заявил Трамп, могут включить дальнобойные ракеты ATACMS. Кроме того, Вашингтон рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет JASSM для использования с истребителями F-16.

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    15 июля 2025, 16:46 • Новости дня
    Белый дом: Трамп спрашивал Зеленского про удары по Москве и Петербургу
    Белый дом: Трамп спрашивал Зеленского про удары по Москве и Петербургу
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация США опровергла заявления о якобы поддержке президентом Дональдом Трампом ударов по Москве и Петербургу, подчеркнув искажение информации в публикации Financial Times.

    Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала FT «умирающей газетой», которая известна тем, что «вырывает слова из контекста ради увеличения просмотров», передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что Трамп лишь задал вопрос, а не поощрял какие-либо действия, связанные с ударами по российским городам.

    «Газета Financial Times печально известна тем, что широко вырывает слова из контекста, чтобы увеличить количество просмотров, поскольку их газета умирает. Президент Трамп просто задал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства», – сказала она.

    Пресс-секретарь также отметила, что Трамп «неустанно работает» над завершением конфликта на Украине и пытается достичь мира.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп спрашивал Зеленского об ударах ракетами по Москве и Петербургу. Кремль назвал не новыми публикации о возможных «ударах по Москве».

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    16 июля 2025, 01:17 • Новости дня
    Генсек НАТО пригрозил трем странам за бизнес с Россией
    Генсек НАТО пригрозил трем странам за бизнес с Россией
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил в среду, что такие страны, как Бразилия, Китай и Индия, могут серьезно пострадать от вторичных санкций, если продолжат вести бизнес с Россией.

    Рютте сделал это заявление на встрече с сенаторами Конгресса США на следующий день после того, как президент Дональд Трамп объявил о новых поставках оружия Украине и пригрозил «жесткими» вторичными пошлинами в размере 100% для покупателей российской экспортной продукции, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение.

    «Я призываю эти три страны, особенно если вы живете в Пекине, Дели или являетесь президентом Бразилии, обратить на это внимание, потому что это может ударить ваc очень сильно. Поэтому, пожалуйста, позвоните Владимиру Путину и скажите ему, что ему нужно серьезно отнестись к мирным переговорам, иначе это серьезно ударит по Бразилии, Индии и Китаю», – цитирует Рютте агентство Reuters.

    Сенатор США от Республиканской партии Том Тиллис похвалил Трампа за объявление о таких шагах, но заявил, что 50-дневная задержка его «беспокоит».

    Он выразил обеспокоенность тем, что Россия попытается использовать 50 дней для победы или для того, чтобы занять более выгодную позицию на переговорах о мирном соглашении».

    «Поэтому нам следует взглянуть на нынешнее состояние Украины и сказать: что бы вы ни делали в течение следующих 50 дней, любые ваши достижения исключены из списка», – добавил он.

    Рютте отметил, что Европа найдет средства, чтобы обеспечить Украине наилучшую из возможных позиций на переговорах. В соответствии с соглашением, США теперь будут «массированно» поставлять Украине оружие, «не только ПВО, но и ракеты, и боеприпасы, за которые платят европейцы».

    На вопрос, обсуждается ли поставка ракет большой дальности для Украины, Рютте ответил: «Это как оборонительное, так и наступательное оружие. То есть, есть все виды оружия, но вчера мы не обсуждали это подробно с президентом».

    Над этим сейчас работают Пентагон и верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе совместно с украинцами, ответил он.

    На ваш взгляд
    На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это:



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    16 комментариев

    Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, Москва хотела бы разобраться в смысле заявления Трампа о 50 днях, необходимых для урегулирования ситуации на Украине.

    Комментарии (15)
    16 июля 2025, 10:51 • Новости дня
    The Independent: 79-летний Трамп вызывает тревогу, забывая имена и выдумывая «факты»
    The Independent: 79-летний Трамп вызывает тревогу, забывая имена и выдумывая «факты»
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Выступая на мероприятии в Пенсильвании, Дональд Трамп, которому сейчас 79 лет, забыл имена соратников и сообщил, что его умерший в 1985 году дядя преподавал американскому террористу Теодору Качинскому (Унабомберу).

    Дональд Трамп, которому сейчас 79 лет, во время выступления в Питтсбурге вызвал обеспокоенность, забывая имена своих соратников и рассказывая истории, не соответствующие действительности, сообщает The Independent.

    На мероприятии «Энергетика и инновации», организованном сенатором Дэйвом МакКормаком, Трамп перепутал присутствующих, не смог вспомнить, кто приехал с ним, и удивился, услышав, что другие остались в Вашингтоне работать над новым законопроектом.

    Особое внимание вызвал эпизод, когда Трамп рассказал, что его дядя, физик Джон Трамп, якобы преподавал будущему террористу Теодору (Тэду) Качинскому в Массачусетском технологическом институте (MIT).

    Президент сообщил: «Качинский был одним из его студентов. Знаете, кто такой Качинский? Между безумцем и гением – небольшая разница». Трамп далее заявил, что расспрашивал дядю о том, каким студентом был Качинский, и тот описал его как способного, но склонного к критике других.

    Однако, по данным издания,Качинский никогда не учился в MIT и не мог быть студентом Джона Трампа. К тому же, Джон Трамп умер в 1985 году, до того как Качинский стал широко известен как Унабомбер. Присутствовавшие отреагировали на этот рассказ сдержанно, а часть наблюдателей предположила, что Трамп спутал Качинского с кем-то другим.

    В ходе речи Трамп также затруднился с произношением фамилии своего давнего помощника Майкла Крациоса. Кроме того, он заявил, что сумел привлечь в экономику Соединенных Штатов 16 трлн долларов инвестиций, хотя реальный объем экономики страны составляет около 30 трлн долларов.

    На фоне того, как 80-летний Джо Байден покинул президентскую гонку из-за сомнений в его возрастных и когнитивных способностях, именно Трамп теперь стал самым возрастным лидером в истории США – он будет почти 83-летним к концу своего возможного второго срока в 2029 году, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил удивление отличным знанием английского языка у президента Либерии, возможно, не зная, что английский – официальный язык этой страны.

    Трамп также ошибся в имени президента Шри-Ланки в официальном письме.

    Недавно он высказал мнение о необходимости заменить в США название «соккер» на привычный «футбол».

    Комментарии (15)
    16 июля 2025, 13:05 • Новости дня
    Трамп рассказал о позиции жены Мелании по конфликту на Украине
    Трамп рассказал о позиции жены Мелании по конфликту на Украине
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его супруга Мелания повлияла на ужесточение позиции Белого дома по поддержке на Украине, но она придерживается нейтральных взглядов на украинский конфликт, желая прекращения гибели людей, сообщает The New York Post.

    Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции заявил, что решение ужесточить подход к России по вопросу Украины было частично обусловлено мнением его супруги, передает New York Post.

    По его словам, Мелания Трамп неоднократно указывала ему на то, что российский лидер регулярно «дает пустые обещания» во время обсуждения мирных инициатив.

    Дональд Трамп отметил: «Она очень умна. Она очень нейтральна. Она как я: хотела бы, чтобы люди перестали умирать».

    Трамп подчеркнул, что его собственная позиция совпадает с мнением супруги.

    В Киеве жители города выразили восхищение позицией Мелании Трамп, отмечая ее славянское происхождение и желание прекратить войну. «Она против войны. И она не хочет, чтобы славяне умирали. И она хочет помочь как-то», – заявил местный житель Сергей Тарута. Его поддержала Юлия Шевченко, отметив, что Мелания, несмотря на годы за границей, «может делать выводы о россиянах».

    В соцсетях украинцы распространили мемы и публикации, в которых Мелания изображается героем и влиятельной фигурой. Также ее называют «Агентом Мелания Трампенко» и изображают с украинской символикой на одежде.

    Ранее Мелания Трамп оказала значительное влияние на позицию президента США в вопросе военной поддержки Киева.

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о договоренности между США и НАТО по поставкам вооружения на Украину за счет европейских стран.

    Комментарии (24)
    15 июля 2025, 21:56 • Новости дня
    В Киеве не поняли смысл слов Трампа о системах Patriot
    В Киеве не поняли смысл слов Трампа о системах Patriot
    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Высказывания президента США Дональда Трампа о поставках систем Patriot вызвали вопросы у украинских военных, которые ожидают разъяснений от Вашингтона по количеству и комплектации.

    О том, что украинская сторона не смогла понять, что именно имел в виду Дональд Трамп, говоря о передаче 17 систем Patriot, сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий, передает РИА «Новости».

    Он отметил: «Мы точно не знаем... 17 – это огромное число, если мы говорим о батареях. Если речь о пусковых установках, то это возможно».

    Скибицкий пояснил, что Германия ранее согласилась передать Киеву две системы Patriot, а Нидерланды – одну. Таким образом, по оценкам украинской стороны, можно было бы получить 18 пусковых установок для трех систем, что близко к 17, но не совпадает с заявлением Трампа.

    После высказываний президента США министерство обороны США не смогло внести ясность в ситуацию и уточнить детали возможных поставок, отмечает источник. Украина ожидает дополнительных разъяснений от американской стороны по количеству и характеристикам упомянутых комплексов.

    В ходе беседы Скибицкий также подтвердил, что Трамп и Зеленский в июле обсуждали поставку ракет Tomahawk, однако договоренности не было достигнуто. Скибицкий признал, что даже при возможных поставках Украина не сможет полноценно применять Tomahawk из-за отсутствия необходимых средств для использования этих ракет.

    Ранее Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС. В частности, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов Patriot.

    Телеканал CNN сообщал, что США рассматривают передачу ракет и боеприпасов Киеву через НАТО.


    Комментарии (7)
    15 июля 2025, 21:32 • Новости дня
    Вашингтон отказался передавать Украине ракеты большой дальности

    Tекст: Валерия Городецкая

    США не намерены поставлять Украине ракеты большой дальности, заявил американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

    «Мы не собираемся этого делать», – подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Газета The Washington Post писала, что в новый пакет военной помощи Украине, о котором ранее заявил Трамп, могут включить дальнобойные ракеты ATACMS.

    Также сообщалось, что Вашингтон рассматривает возможность передачи Украине первых крылатых ракет JASSM для использования с истребителями F-16.

    Обозреватель WP Дэвид Игнатиус сообщал, что Трамп рассматривал возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk («Томагавк»), но не включил их в список поставляемого вооружения.

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    15 июля 2025, 20:18 • Новости дня
    Reuters: Трамп заявил, что Зеленский не должен целиться по Москве
    Reuters: Трамп заявил, что Зеленский не должен целиться по Москве
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский «не должен целиться по Москве».

    Слова Трампа приводит Reuters, передает РИА «Новости». «Зеленский не должен целиться по Москве», – цитирует агентство американского лидера.

    Ранее администрация США опровергла заявления о якобы поддержке Трампом ударов по Москве и Петербургу, подчеркнув искажение информации в публикации Financial Times.

    Кремль назвал не новыми публикации о возможных «ударах по Москве».

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    16 июля 2025, 08:44 • Новости дня
    Politico: Париж отказался участвовать в закупке оружия для Украины
    Politico: Париж отказался участвовать в закупке оружия для Украины
    @ Natacha Pisarenko/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Французская сторона отказалась поддержать американскую инициативу по закупке вооружений для киевского режима, об этом сообщили осведомленные французские источники.

    Франция не была упомянута среди стран, готовых присоединиться к этой программе, во время встречи генерального секретаря НАТО Марка Рютте и президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Источники издания пояснили, что французские власти хотят стимулировать собственное производство вооружений и поддержать европейских производителей.

    Президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно призывал страны Европы отдавать предпочтение закупкам у местных компаний, чтобы укрепить оборонную промышленность континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что ракеты для комплексов Patriot уже отправляются на Украину с территории Германии. Берлин будет восполнять свои запасы самостоятельно.

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    15 июля 2025, 08:24 • Новости дня
    Politico: Трамп уверен в победе России в украинском конфликте
    Politico: Трамп уверен в победе России в украинском конфликте
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп уверен, что Россия одержит победу в конфликте на Украине, вопрос только во времени, сообщает газета Politico.

    Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил изданию, что Дональд Трамп полагает, что Россия одержит победу в конфликте на Украине, вопрос лишь заключается во времени, передает РИА «Новости».

    Собеседник Politico указал, что у России, по его мнению, более крупная экономика и армия по сравнению с Украиной. Также отмечается, что новые шаги Трампа по поставкам вооружений через НАТО связаны с якобы «безразличием Москвы к попыткам достичь мира».

    Politico пишет, что европейские лидеры приняли стратегические требования Трампа, включая дополнительные расходы в несколько миллиардов на коллективную оборону. В частности, речь идет о соглашении, согласно которому НАТО будет компенсировать США полную стоимость оружия, отправленного альянсом на Украину.

    Ранее Трамп заявил о введении США пошлин на товары из России в размере 100% и вторичных санкций против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной.

    Трамп также сообщил о договоренности по поставкам американского оружия для Украины за счет Евросоюза.

    Политолог Андрей Клинцевич отметил, что подобные заявления Трампа дают возможность России занять лучший плацдарм на фронте.

    Эксперты оценили, как планы Вашингтона могут повлиять на ситуацию на поле боя и попытки урегулирования конфликта.

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    16 июля 2025, 10:39 • Новости дня
    Подсчитан объем военной помощи США для Украины с 2014 года

    NYT: США за 11 лет передали Украине военную помощь на сумму более 67 млрд долларов

    Подсчитан объем военной помощи США для Украины с 2014 года
    @ U.S. Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С 2014 года Вашингтон предоставляет Киеву оружие и средства на закупки, включая поставки через программу президентского вывода и другие механизмы, общая сумма составила свыше 67 млрд долларов, подсчитали в New York Post.

    США начали оказывать военную помощь Украине еще при администрации Барака Обамы после событий 2014 года, пишет New York Times.

    На ранних этапах речь шла о нелетальной поддержке, а с 2017 года при первом сроке Дональда Трампа Киеву начали поставлять противотанковые ракеты Javelin. Перед полномасштабным конфликтом на Украине Вашингтон уже отправил тысячи Javelin и комплексы Stinger.

    С 2022 года администрация Байдена выделила Украине 33,8 млрд долларов вооружений со складов Пентагона и еще 33,2 млрд долларов на закупки техники у американских производителей. Первая партия оружия по президентской программе вывода была отправлена в августе 2021 года.

    Новая схема, предложенная Трампом, подразумевает продажу оружия странам НАТО с целью последующей передачи Украине либо замещения их собственных запасов. После возвращения Трампа в Белый дом поставки из США были приостановлены, а руководство международной координационной группы перешло к Британии.

    США передали Украине широкий спектр техники: системы ПВО, танки, бронированные машины, артиллерию, авиационные боеприпасы, мины и стрелковое оружие. Точные объемы некоторых видов вооружений не раскрываются, однако Пентагон сообщил о поставке трех миллионов 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на апрель 2024 года.

    Помимо военной, США предоставили почти 1 млрд долларов на программы обучения и поставки оборудования, а также направляли гуманитарные грузы, включая медтехнику и средства для разминирования. Киев продолжает настаивать на острой необходимости дополнительных средств ПВО, в частности, ракетных комплексов Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что ракеты для систем Patriot уже отправляются на Украину из Германии. Берлин будет восполнять свои запасы самостоятельно.

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