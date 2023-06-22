В Германии рассказали об отношении жителей к памятным мероприятиям, приуроченным к 22 июня

Активистка из Германии Ильина: Немцы с пониманием относятся к нашим памятным мероприятиям

Проведение памятных акций – это возможность проявить соучастие к сохранению исторической памяти всего советского народа и моей семьи. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала активистка из Гамбурга Ирина Ильина, комментируя проведение памятных мероприятий 22 июня в Германии.

«Мы каждый год проводим в Гамбурге акцию памяти, приуроченную к началу Великой Отечественной войны. Местные жители относятся с пониманием, хотя для них эта дата, конечно, имеет совершенно другое значение», – сказала Ирина Ильина, организатор памятных мероприятий в городе Гамбург в Германии.

«Мы не встречали какого-то негативного отношения, неадекватной реакции со стороны немцев. Все осознают, насколько для нас значимо чтить память своих предков и спокойно реагируют на наши мероприятия», – отметила собеседница.

«Лично для меня такие акции – это возможность проявить соучастие к сохранению исторической памяти всего советского народа и моей семьи. Моя бабушка жила в оккупации в Белоруссии, дедушка ушел на фронт 18-летним парнем, прошел всю войну и вернулся домой с наградами лишь спустя год после победы», – акцентировала она.

«22 июня 1941 года – важная и скорбная дата для всех, кто жил на территории Советского Союза. Сегодня мы прилагаем все усилия, чтобы сохранить историческую память, передать ее нашим детям и внукам. Только таким образом получится не предать забвению подвиги наших предков», – убеждена Ильина.

«В рамках эти памятных мероприятий мы ездим на захоронения советских военнопленных, возлагаем цветы. А также проводим акцию «Минута молчания». Кроме того, вечером у нас пройдет просветительская акция – мы будем размещать стенды с информацией о событиях тех страшных лет на немецком языке», – заключила собеседница.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. К этому времени Третьим рейхом были порабощены многие европейские страны, и советский народ принял на себя самый мощный удар.Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока. Общие человеческие потери СССР в ходе войны составили 27 млн человек.

В понедельник председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко сообщила, что в ночь на 22 июня в 89 субъектах и более чем 50 странах мира, в том числе в Тунисе, Ливане, Панаме, Киргизии, Азербайджане и Узбекистане пройдут акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны».

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин 22 июня в День памяти и скорби возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

