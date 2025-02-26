Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
Белоруссия заявила об интересе к диалогу с ЕС
Белоруссия выразила готовность возобновить равноправный диалог с Евросоюзом, несмотря на санкционные меры, применяемые западными странами.
Белоруссия готова к возобновлению диалога с ЕС, о чем сообщил представитель постоянного представительства Белоруссии при ЕС, пишет ТАСС. В комментарии подчеркивается, что страна заинтересована в равноправном диалоге с Евросоюзом, несмотря на устаревшие санкционные методы, применяемые ЕС.
В представительстве отметили, что Белоруссия надеется на то, что «недальновидное стремление западных политиков «сохранить лицо» не станет непреодолимым препятствием для адаптации европейского курса к стремительно формирующимся реалиям справедливого многополярного мироустройства».
Белоруссия выражает надежду на пересмотр европейского курса и готова к диалогу, который будет основан на равноправии с учетом текущих геополитических изменений и потребностей справедливого многополярного мира.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США обсуждают возможность масштабной сделки с Белоруссией, которая предполагает ослабление санкций в обмен на освобождение политических заключенных, включая известных личностей.