Tекст: Ольга Иванова

Белоруссия готова к возобновлению диалога с ЕС, о чем сообщил представитель постоянного представительства Белоруссии при ЕС, пишет ТАСС. В комментарии подчеркивается, что страна заинтересована в равноправном диалоге с Евросоюзом, несмотря на устаревшие санкционные методы, применяемые ЕС.

В представительстве отметили, что Белоруссия надеется на то, что «недальновидное стремление западных политиков «сохранить лицо» не станет непреодолимым препятствием для адаптации европейского курса к стремительно формирующимся реалиям справедливого многополярного мироустройства».

Белоруссия выражает надежду на пересмотр европейского курса и готова к диалогу, который будет основан на равноправии с учетом текущих геополитических изменений и потребностей справедливого многополярного мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США обсуждают возможность масштабной сделки с Белоруссией, которая предполагает ослабление санкций в обмен на освобождение политических заключенных, включая известных личностей.