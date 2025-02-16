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NYT сообщил о возможной масштабной сделке США с Белоруссией по санкциям
The New York Times сообщила о возможной сделке США и Белоруссии по ослаблению санкций
США обсуждают возможность масштабной сделки с Белоруссией, которая предполагает ослабление санкций в обмен на освобождение политических заключенных, включая известных личностей.
Как сообщает РИА «Новости», Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность заключения сделки с Белоруссией, которая может изменить текущий режим санкций. Эту информацию передает издание New York Times, ссылаясь на осведомленные источники в области дипломатии.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что недавно Минск освободил из заключения гражданина США и еще двух лиц. Заместитель помощника госсекретаря США по европейским делам Крис Смит отметил, что освобождение было односторонним решением белорусских властей\.
Следующим шагом в отношениях между странами может стать масштабная сделка, которая обсуждается на высшем уровне. В рамках возможного соглашения Александр Лукашенко может принять решение об освобождении большого количества политических заключенных, включая известных личностей, что станет основой для ослабления американских санкций против белорусских банков и экспорта поташа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, западные санкции способствовали сближению России с соседями по СНГ. Беглые противники Лукашенко своими действиями похоронили себя на политической арене. Банк HSBC заявил о намерении прекратить переводить средства в Россию и Белоруссию.